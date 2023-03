I rischi e i vantaggi dell'accesso remoto nella tua azienda

Il software di desktop remoto offre molti vantaggi che lo rendono una scelta molto buona per le aziende che cercano di aumentare la produttività senza esercitare maggiore pressione sul proprio personale e su altre risorse. Si tratta di una tecnologia che può aiutare la tua organizzazione a essere flessibile e fluida nei suoi processi aziendali.

Ma la tecnologia non è priva di rischi. E la prospettiva di implementare tale software, soprattutto nell'attuale clima di violazioni della sicurezza e hack dei dati, potrebbe preoccupare i dirigenti della vostra organizzazione. Diamo un'occhiata ai vantaggi e ai rischi del software di accesso remoto e dimostriamo che la soluzione giusta può garantire la massima sicurezza della rete, sfruttando al contempo i vantaggi dell'accesso remoto al desktop.

Vantaggi dell'accesso remoto

Per i tuoi dipendenti, accedere alle informazioni non è mai stato così facile. L'avvento del cloud computing rende l'utilizzo dei documenti e, in generale, lavorare in movimento come in ufficio. Lo stesso vale per il software di accesso remoto dove i vantaggi sono tangibili:

Le aziende possono risparmiare spazio in ufficio

I dipendenti risparmiano sui costi di viaggio

Gli uffici regionali possono rimanere in contatto con la sede centrale

Rende le organizzazioni più agili

Risparmio sui costi dell'infrastruttura IT

Oltre a risparmiare spazio e costi, l'accesso remoto consente di:

Processi aziendali più stabili I dipendenti possono connettersi alle reti dell'ufficio anche quando succede qualcosa che impedisce loro di raggiungerle fisicamente.

Dipendenti più motivati il lavoro a distanza o da casa crea l'opportunità di migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata

Un'azienda più agile configurare un ufficio all'estero in modo semplice; rispondere a un cliente "dopo ore" fuori dall'ufficio; il personale può connettersi al server aziendale tramite i propri dispositivi mobili e accedere alle versioni più recenti delle applicazioni per ridurre i tempi di inattività e aumentare la produttività



I rischi per la sicurezza del software di accesso remoto

Le più grandi soddisfazioni sono spesso accompagnate da alcuni rischi. Lo stesso vale per i software di accesso remoto. I cyberattacchi contro le aziende di tutte le dimensioni sono ai massimi storici e rappresentano una preoccupazione crescente per i leader aziendali di tutti i settori. La loro priorità numero uno è proteggere i dati della loro organizzazione dai cyberattacchi. Quando si tratta di incorporare una nuova tecnologia, devono chiedersi: è sicura?

I rischi per la sicurezza relativi all'accesso remoto possono essere ridotti al minimo nello stesso modo in cui l'organizzazione cerca di ridurre al minimo altri rischi legati all'IT. L'implementazione di procedure e protocolli di sicurezza specifici riduce al minimo i rischi potenziali, come l'accesso non autorizzato, e mantiene i dati al sicuro.

Scegliere la giusta soluzione di accesso remoto può anche contribuire a ridurre al minimo i rischi. Le soluzioni di accesso remoto Splashtop sono dotate di diverse potenti funzioni di sicurezza che faranno sì che ogni leader aziendale si senta sicuro nel sapere che i propri dati sono sicuri.

Accesso permissivo

Uno dei primi grandi rischi potenziali di accesso remoto da compensare è la politica aziendale relativa all'accesso alla rete aziendale. Ad esempio, molte aziende consentono l'accesso remoto solo da dispositivi aziendali certificati che possono essere controllati, gestiti e bloccati più facilmente. Tuttavia, molte piccole imprese non sono così severe con tali processi e qualsiasi dispositivo può essere utilizzato per accedere alla rete aziendale. Questo può essere un problema per il team IT e la loro capacità di monitorare l'accesso, aprire i dati a persone non autorizzate e malware o altri virus poiché i dispositivi personali non saranno così sicuri, potrebbero utilizzare sistemi operativi obsoleti o non utilizzare programmi antivirus efficaci.

Con Splashtop Business Access, puoi scegliere anche quali dispositivi vuoi concedere autorizzazioni di accesso remoto. L'autenticazione dei dispositivi a due fattori garantisce l'accesso alla rete aziendale solo ai dispositivi a cui si concede l'accesso.

Protezione web obsoleta

La criminalità informatica sta diventando sempre più diffusa e gli attacchi sono più sofisticati oggi di quanto non siano mai stati prima. Pertanto, è necessaria la protezione Web più recente. Ad esempio, il filtro Web blocca pagine Web dannose che potrebbero contenere spyware, malware e altri virus. I filtri possono anche agire come bloccanti in base all'URL, al tipo di pagina, all'utente o al dispositivo che stanno utilizzando.

Crittografia dei dati scadenti

La crittografia è alla base di una buona sicurezza dei dati. Tradurre i dati aziendali importanti, come i numeri di carta di credito dei clienti o altre informazioni personali, in un'altra forma o codice accessibile solo da coloro che sono autorizzati dovrebbe essere una priorità per qualsiasi azienda che desideri beneficiare del software di accesso remoto.

Splashtop Business Access utilizza la crittografia TLS e AES a 256 bit, il che significa che quando il team accede in remoto ai propri computer, le sessioni e le informazioni sono sicure.

Difficoltà a tracciare le risorse

Una delle grandi minacce con la flessibilità dell'accesso mobile è che i dispositivi diventano porte abbastanza potenti di dati aziendali. Anche se è ideale per il personale di poter visualizzare e lavorare su contenuti importanti in movimento, diventa difficile se uno dei dispositivi scompare, perso o rubato, o cade nelle mani sbagliate. Il monitoraggio e la gestione di tutti i dispositivi devono essere un'altra priorità per il team IT per assicurarsi che abbiano visibilità su tutti i dispositivi connessi e possano individuare potenziali problemi prima che diventino problemi completi. È inoltre necessario assicurarsi che i dispositivi possano essere cancellati in remoto in caso di scomparsa.

Splashtop Business Access aiuta anche a ridurre questi rischi di accesso remoto grazie alla verifica in due passaggi e alle molteplici opzioni di password di secondo livello. Per saperne di più su Splashtop Security.

Ridurre i rischi, aumentare la ricompensa

Splashtop offre soluzioni per le aziende di tutti i settori, in modo che possano accedere in remoto al proprio desktop o ai propri dispositivi condivisi necessari per svolgere il proprio lavoro. Ottieni tutti i vantaggi di un'infrastruttura di lavoro remota per la tua azienda con le connessioni veloci e affidabili di Splashtop tramite il nostro motore ad alte prestazioni e il server globale. Il software di accesso remoto di altissimo livello non è mai stato così gratificante!

Clicca qui per ottenere una prova gratuita di di Splashtop Business Access e per scoprire cosa può fare l'accesso remoto al computer per la tua azienda. In alternativa, contattaci per avere maggiori informazioni.