Secondo il Rapporto sui crimini informatici 2025 dell'FBI, nel 2025 gli americani hanno denunciato perdite pari a 20,9 miliardi di dollari dovute alla criminalità su internet, in aumento del 26% rispetto all'anno precedente. È stato anche il primo anno in cui il rapporto ha dedicato una sezione specifica all'intelligenza artificiale.
Il report 2026 Deception in the AI Age del Thomson Reuters Institute aiuta a spiegare perché i numeri continuano a salire. Basandosi su interviste a 13 investigatori statunitensi specializzati in frodi, analisti di crimini finanziari, ex agenti federali e fondatori di aziende tecnologiche, il report sostiene che l'AI ha trasformato le truffe da un lavoro lento e manuale in operazioni automatizzate ad alto volume. Avverte inoltre che le difese progettate per truffe gestite da esseri umani stanno restando indietro.
Di seguito, analizziamo quattro dei risultati del report, cosa significa ciascuno di essi per aziende e privati e dove si inserisce la protezione direttamente sul computer.
Cosa ha rilevato il report Deception in the AI Age
1. Le truffe riescono perché la vittima dice di sì
Il rapporto traccia una netta distinzione tra frodi e truffe. La frode è un'attività non autorizzata, ad esempio quando un criminale usa credenziali rubate per spostare del denaro. In una truffa, la vittima viene persuasa a compiere personalmente l'azione, quindi il pagamento, l'accesso o il download sembrano legittimi. Ogni controllo viene superato perché è la persona giusta a eseguirlo.
Questo rende le truffe difficili da individuare con una sicurezza che si limita a confermare l’identità. Questo le rende anche costose: le frodi e truffe abilitate dal cybercrime hanno rappresentato l’85% delle perdite segnalate all’FBI nel 2025. La protezione deve intervenire nel momento in cui qualcuno sta per agire sulla base di una menzogna, prima che l’azione sia completata.
2. L'AI ha trasformato le truffe in una catena di montaggio
Secondo il report, l'AI consente ai criminali di testare migliaia di varianti di social engineering contemporaneamente, mantenere quelle che funzionano e scartare quelle che non funzionano. Messaggi di phishing ben rifiniti, voci clonate e documenti falsi ora richiedono poche competenze per essere prodotti. Il report descrive anche complessi organizzati dedicati alle truffe, spesso gestiti da lavoratori vittime di tratta, che conducono queste operazioni su scala industriale.
I dati dell'FBI mostrano l'effetto iniziale. IC3 ha ricevuto 22.364 segnalazioni che facevano riferimento all'AI nel 2025, collegate a circa 893 milioni di dollari di perdite segnalate.
Per chiunque stia cercando di riconoscere una truffa, i familiari segnali d’allarme stanno svanendo. Errori di battitura, formulazioni goffe e una voce che suona leggermente fuori tono non sono più indicatori affidabili. La formazione sulla consapevolezza continua a essere importante, ma non può più essere l’unica barriera tra un messaggio convincente e un errore costoso.
3. L'AI agentica potrebbe eliminare il truffatore umano
L'avvertimento più lungimirante del report riguarda l'IA agentica: sistemi autonomi in grado di contattare una vittima, adattarsi alle sue risposte e portare avanti una truffa dall'inizio alla fine senza un operatore umano. Il Thomson Reuters Institute prevede che questo cambiamento avverrà presto e afferma che le istituzioni finanziarie hanno circa 12 mesi per prepararsi.
Quando ogni tentativo di truffa non costa quasi nulla da mettere in atto, il volume aumenta e le stesse persone vengono prese di mira più spesso. Le difese che dipendono dal fatto che qualcuno si accorga di un problema hanno bisogno di un backup automatizzato che funzioni 24 ore su 24.
4. Quando il denaro viene trasferito, la truffa è già avvenuta
Le banche vedono la transazione. Raramente vedono le settimane di contatti che l'hanno preceduta. Come ha affermato nel report Trace Fooshee di Datos Insights, l'istituto finanziario "vede solo gli ultimi metri" di una truffa. Il primo contatto e la manipolazione avvengono sui social media, nelle app di messaggistica e nelle telefonate.
Le migliori possibilità di fermare una truffa si presentano prima, prima che qualcuno autorizzi un pagamento. Per molte truffe, uno di questi momenti precedenti si verifica proprio sul computer della vittima.
Come le truffe raggiungono il computer della vittima
Il report si concentra sul pagamento, ma molte truffe richiedono prima un passaggio che avviene direttamente sul computer della vittima. Tre modalità si ripresentano più e più volte:
Siti web falsi e pagine di accesso false. Un link di phishing porta a una copia convincente della pagina di accesso di una banca, di un'email o di un software che cattura password o dati di pagamento. Il phishing e lo spoofing sono stati il tipo di crimine più segnalato all'IC3 nel 2025.
File dannosi e falsi download. Un allegato email, una fattura falsa o un falso aggiornamento software installano malware che ruba dati o offre agli attaccanti un punto d'accesso nel computer.
Falsi avvisi di assistenza. Un pop-up o una chiamata inaspettata sostiene che il computer abbia un problema e spinge la vittima a chiamare una falsa linea di assistenza, dove le viene chiesto di pagare per una soluzione o di dare al chiamante il controllo del computer. Le linee guida sulle truffe del supporto tecnico della FTC osservano che i veri avvisi di sicurezza non chiedono mai di chiamare un numero di telefono. Secondo IC3, le truffe legate al supporto tecnico e al servizio clienti hanno rappresentato 2,13 miliardi di dollari di perdite segnalate nel 2025.
In ogni caso, è la vittima stessa a compiere il passo, cliccando sul link, aprendo il file o effettuando la chiamata. Per questo questi momenti devono essere interrotti sul computer, molto prima che qualcosa arrivi alla banca.
Come deve essere oggi la prevenzione delle truffe
Il messaggio del report per i difensori è che la prevenzione deve intervenire prima nella truffa. Per aziende e famiglie, tutto si riduce a quattro abitudini:
Inserisci una pausa. La difesa più semplice indicata dal report è aspettare prima di agire, anche solo per qualche minuto. L'FBI dà lo stesso consiglio, invitando le persone a "prendersi un momento" prima di inviare denaro o informazioni personali.
Verifica tramite un canale separato. Conferma qualsiasi richiesta di pagamento, modifica dell’account o chiamata di assistenza contattando la persona o l’azienda tramite un numero di telefono o un indirizzo che conosci già e di cui ti fidi.
Proteggi il computer oltre all'account. Blocca i siti truffa e gli strumenti di accesso remoto non autorizzati prima che vengano caricati o installati, così un'esca convincente avrà meno possibilità di attecchire.
Rendi facile parlare apertamente. Dipendenti e familiari dovrebbero sapere esattamente a chi rivolgersi quando qualcosa sembra sospetto, senza timore di essere incolpati.
Per un set completo di controlli, consulta la nostra guida anti-truffa per i team IT.
Come Splashtop Shield aiuta a fermare le truffe su Windows e Mac
Splashtop Shield è una protezione degli endpoint per computer Windows e Mac che aggiunge protezione anti-truffa e contro la presa di controllo tramite accesso remoto oltre all'antivirus standard. È pensato per i momenti in cui una truffa raggiunge il computer, ad esempio quando si clicca su un sito falso o si risponde a una richiesta di installare software di accesso remoto.
Nei test indipendenti condotti da West Coast Labs nell'aprile 2026, Splashtop Shield ha raggiunto un tasso di protezione del 100% contro le minacce testate. Nel novembre 2026, Splashtop è entrata nella Microsoft Virus Initiative con Splashtop Shield. L'iniziativa è il programma di Microsoft per i fornitori di sicurezza i cui prodotti sono certificati da laboratori di test indipendenti approvati e soddisfano i requisiti di Microsoft per un'integrazione affidabile con Windows.
Ecco come Splashtop Shield aiuta a fermare le truffe:
1. Blocca i siti di truffa e phishing
Splashtop Shield blocca i siti di phishing non sicuri e già noti e usa il rilevamento assistito dall'AI per intercettare truffe nuove ed emergenti. Quando un messaggio scritto dall'AI porta qualcuno a una pagina di accesso falsa ma convincente, Splashtop Shield può bloccare la pagina prima che inserisca qualsiasi dato.
2. Blocca i file dannosi
Splashtop Shield include protezione anti-malware in tempo reale e scansione all'accesso progettate per bloccare file dannosi e applicazioni non sicure prima che vengano eseguiti. Se una fattura falsa o un falso aggiornamento software finisce sul computer, Splashtop Shield può bloccarlo prima che causi danni.
3. Blocca la presa di controllo tramite accesso remoto
Splashtop Shield rileva e blocca i tentativi di installare gli strumenti di accesso remoto su cui fanno affidamento i truffatori e, quando succede, invia un avviso. Questo copre il momento esatto in cui un falso operatore dell’assistenza chiede l’accesso, anche se la persona in chiamata è già stata convinta.
Protezione per il lavoro e la casa
Splashtop Shield for Business è disponibile come componente aggiuntivo per qualsiasi abbonamento attivo a un prodotto business Splashtop, tra cui Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, Splashtop Enterprise e Splashtop AEM. Gli avvisi vengono visualizzati accanto ai dati degli endpoint che i team IT controllano già, e l'IT può passare direttamente da un avviso a una sessione remota per indagare.
Splashtop Shield for Home and Family protegge i computer personali, con piani per 2, 5 o 10 computer. I piani Family aggiungono avvisi per un familiare fidato e Remote Help per un supporto pratico quando qualcuno ne ha bisogno.
Proteggi i computer che i truffatori raggiungono per primi
Il report Deception in the AI Age dimostra con forza che le truffe continueranno a diventare più rapide, economiche e convincenti. Quando l'approvazione stessa della vittima è l'attacco, la protezione deve intervenire prima che quel consenso si trasformi in una perdita.
Per le aziende, Splashtop Shield for Business è disponibile come componente aggiuntivo ai prodotti business Splashtop. Aggiungi Splashtop Shield al tuo abbonamento per proteggere gli endpoint Windows e Mac del tuo team.
Per i computer personali e di famiglia, inizia una prova gratuita di 7 giorni di Splashtop Shield for Home and Family.