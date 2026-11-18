Splashtop aderisce alla Microsoft Virus Initiative, rafforzando la protezione per gli ambienti Microsoft
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Splashtop Shield aggiunge una protezione antimalware in tempo reale, certificata da enti indipendenti, con aggiornamenti distribuiti secondo le Safe Deployment Practices di Splashtop.
SAN FRANCISCO, Calif., 18 nov. 2026 – Splashtop ha annunciato oggi di essere entrata a far parte della Microsoft Virus Initiative (MVI), un programma Microsoft® per i fornitori di soluzioni di sicurezza i cui prodotti hanno ottenuto la certificazione da laboratori di test indipendenti approvati e soddisfano i requisiti di Microsoft per un'integrazione affidabile con Windows®. L'adesione rafforza l'allineamento di Splashtop con Microsoft e porta avanti il suo impegno nel potenziare la protezione e la resilienza per le organizzazioni incentrate su Microsoft. Splashtop si è qualificata per MVI con Splashtop Shield, che combina la protezione antimalware in tempo reale con difese contro attacchi di social engineering come phishing, truffe e accesso remoto non autorizzato. Shield è stato certificato dal laboratorio di test indipendente West Coast Labs e presto si integrerà con Windows Security Center, registrandosi in Windows come provider antivirus del dispositivo, così che il suo stato di protezione venga visualizzato in Windows Security. Gli aggiornamenti di Shield seguono anche le Safe Deployment Practices di Splashtop, soddisfacendo i requisiti di affidabilità e aiutando le organizzazioni a prevenire interruzioni. "Gli amministratori IT devono gestire un flusso costante di attacchi e non hanno tempo di rischiare con strumenti di sicurezza che potrebbero non adattarsi all'ambiente che hanno già creato", ha dichiarato Mark Lee, CEO e Co-Founder di Splashtop. “Shield è certificato in modo indipendente ed è progettato per funzionare con Windows, così gli amministratori possono aggiungere un livello di protezione contro phishing e truffe senza doversi chiedere continuamente come si integri.” Il portfolio di Splashtop estende gli ambienti Microsoft oltre la registrazione e i criteri, nelle operazioni continue sugli endpoint:
Aggiungi una seconda linea di difesa contro il phishing: Splashtop Shield controlla ogni clic alla ricerca di phishing e truffe, funziona con Microsoft Defender® Antivirus ed è gestito nella stessa console del supporto e del patching.
Risolvi i problemi su qualsiasi dispositivo: Splashtop Remote Support risolve i problemi su dispositivi presidiati o non presidiati, gestiti o BYOD, anche tra tenant diversi.
Chiudi prima le vulnerabilità delle app: Agentic Packr usa l'AI per creare il pacchetto, testare ed eseguire la scansione malware di app di terze parti e personalizzate, poi le pubblica in Microsoft Intune® con un clic.
Applica le patch senza aspettare i check-in: Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) applica patch a Windows, macOS e app di terze parti in base alla priorità del rischio KEV e CVE, con log che dimostrano ogni correzione.
Elimina le password Wi‑Fi condivise: Foxpass offre accesso Wi‑Fi e VPN senza password e basato su certificati tramite Intune, in abbinamento con Microsoft Cloud PKI ed eliminando i server RADIUS locali.
Attraverso MVI, Microsoft collabora direttamente con i fornitori di sicurezza i cui prodotti proteggono i clienti Windows. Per saperne di più, visita Splashtop, presente come espositore a Microsoft Ignite®, dal 17 al 20 novembre al Moscone Center di San Francisco, allo stand 6269L. Per maggiori informazioni, visita www.splashtop.com.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. Splashtop, la soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare alle proprie condizioni con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.
Microsoft, Microsoft Cloud PKI, Microsoft Defender, Microsoft Ignite, Microsoft Intune e Windows sono marchi del gruppo di società Microsoft.
Notizie in breve
Splashtop è stata ammessa al Microsoft Virus Initiative (MVI), il programma di Microsoft per le organizzazioni che sviluppano tecnologie antimalware per Windows.
I membri MVI devono fornire una protezione in tempo reale certificata in modo indipendente e soddisfare i requisiti di Microsoft per un'integrazione affidabile con Windows.
L'adesione si basa sul ruolo di Splashtop nella Microsoft Intelligent Security Association (MISA) e su prodotti progettati per ampliare ciò che i team IT possono fare negli ambienti Microsoft.