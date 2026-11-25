Concetti chiave
AEM e RMM si sovrappongono per monitoraggio, patching, scripting, inventario e accesso remoto. La differenza principale sta in quanto lavoro di routine viene svolto senza un tecnico.
I flussi di lavoro RMM sono per lo più guidati dai tecnici, mentre AEM esegue gli interventi di routine in base alle policy entro paletti come update rings, approvazioni e finestre di manutenzione.
Molti team possono sostituire un RMM con un AEM, ma i team che si affidano a PSA, fatturazione, rilevamento della rete o backup spesso li usano entrambi in parallelo.
Splashtop AEM combina funzionalità RMM di base con patch management e correzione dei problemi basati su policy per endpoint Windows e macOS in un'unica console.
La maggior parte dei team IT gestisce più endpoint, più applicazioni e più patch rispetto a qualche anno fa, spesso con lo stesso organico. Gli strumenti di monitoraggio e gestione remoti (RMM) sono da tempo il modo standard per mantenere operativi questi dispositivi. L'autonomous endpoint management (AEM) è un approccio più recente che utilizza l'automazione basata su policy per gestire le attività di routine sugli endpoint con meno intervento manuale.
I due si sovrappongono più di quanto i loro nomi facciano pensare, il che rende la scelta tra AEM e RMM più difficile di quanto sembri. Questa guida spiega in quali ambiti la gestione autonoma degli endpoint e l’RMM condividono funzionalità, dove differiscono, come capire se il tuo RMM attuale funziona già in modo autonomo e quando ha senso sostituire un RMM o usare entrambi.
Qual è la differenza tra RMM e AEM?
Che cos'è il Monitoraggio e la gestione a distanza (RMM)?
Il software RMM consente ai team IT e ai managed service providers (MSPs) di monitorare gli endpoint, ricevere avvisi, connettersi da remoto, eseguire script e distribuire patch da una console centrale. La maggior parte dei flussi di lavoro RMM è guidata dai tecnici. Un avviso, una pianificazione o un ticket avvia il lavoro, e un tecnico decide cosa succede dopo.
Molte piattaforme RMM attuali automatizzano anche il patching, lo scripting e parte della risoluzione dei problemi, quindi il confine tra RMM e AEM può essere sfumato.
Che cos'è l'autonomous endpoint management?
La gestione autonoma degli endpoint usa policy e dati degli endpoint in tempo reale per rilevare i problemi, stabilirne la priorità ed eseguire correzioni di routine come la distribuzione delle patch e le correzioni della configurazione. L'IT definisce le regole, incluse approvazioni, anelli di aggiornamento e finestre di manutenzione, e la piattaforma le applica a ogni dispositivo gestito. Tutto ciò che esula da queste regole passa a una persona.
In pratica, RMM offre ai tecnici gli strumenti per agire, mentre AEM gestisce autonomamente le azioni di routine entro i limiti stabiliti dall'IT. Per una panoramica più ampia di questo modello operativo, consulta il confronto tra la gestione tradizionale e quella autonoma degli endpoint.
Confronto tra AEM e RMM
Entrambi gli approcci si basano su un agente su ogni endpoint e una console centrale, e in genere includono monitoraggio, avvisi, patching, scripting, inventario e accesso remoto. Le differenze emergono nel modo in cui il lavoro viene avviato e in chi lo esegue:
RMM (tipico)
AEM
Scopo principale
Monitora, supporta e mantieni gli endpoint da remoto
Mantieni gli endpoint aggiornati con le patch, configurati e conformi grazie a un'automazione basata su policy
Cosa avvia il lavoro
Avvisi, pianificazioni e richieste dei tecnici
Policy e dati degli endpoint in tempo reale, entro i limiti stabiliti dall’IT
Patching
Spesso pianificato, con opzioni di automazione che variano in base alla piattaforma
In base alle policy e con priorità al rischio, con anelli di aggiornamento e approvazioni
Correzione
Comunemente guidato dal tecnico, supportato da script
Automatizzato per i problemi di routine, con le eccezioni inoltrate all'IT
accesso remoto
Una funzionalità fondamentale per la risoluzione pratica dei problemi
Spesso incluso per i problemi che richiedono ancora un intervento manuale
Ruolo umano
Esegue e controlla il lavoro
Definisce le policy e gestisce le eccezioni
Perché la scelta tra AEM e RMM è importante oggi
Il modo in cui il tuo team gestisce gli endpoint influisce sulla rapidità con cui vengono corrette le vulnerabilità, su quanto tempo i tecnici dedicano alla manutenzione di routine e sulla facilità con cui l'IT può mostrare ai revisori cosa è cambiato e quando. Queste pressioni aumentano con l'aumentare del numero di endpoint e man mano che più dispositivi trascorrono il loro tempo al di fuori della rete dell'ufficio.
Gli analisti si aspettano che le funzionalità autonome diventino una componente standard degli strumenti di gestione degli endpoint:
Il Market Guide for Endpoint Management Tools 2025 di Gartner prevede che “entro il 2029, oltre il 50% delle organizzazioni adotterà funzionalità di autonomous endpoint management (AEM) all'interno di strumenti avanzati di endpoint management e DEX per ridurre in modo significativo l'intervento umano, rispetto a un valore vicino allo zero nel 2024.”
Per la maggior parte dei team, la domanda pratica è quanto lavoro di routine la configurazione attuale possa già gestire da sola. La checklist qui sotto aiuta a rispondere.
Il tuo RMM sta già lavorando in modo autonomo?
Usa queste domande per capire quanto il tuo RMM si avvicina a un modello autonomo:
Conferma l'installazione? Il solo stato di distribuzione può nascondere installazioni non riuscite e riavvii rimandati. Cerca risultati per singolo dispositivo che mostrino quali patch sono state installate, quali non sono riuscite e perché.
Applica patch alle applicazioni di terze parti? Browser, app di collaborazione e lettori PDF presentano vulnerabilità proprie. Se il tuo RMM applica patch solo al sistema operativo, queste lacune restano al di fuori del tuo normale ciclo di patching.
Dà priorità in base al rischio? La gravità delle CVE e lo sfruttamento attivo, come l'inserimento nel catalogo Known Exploited Vulnerabilities del CISA, dovrebbero determinare cosa viene corretto per primo.
Implementa le modifiche in modo sicuro? Anelli di aggiornamento, approvazioni e finestre di manutenzione consentono all’automazione di procedere rapidamente, evitando però che una patch non testata venga distribuita contemporaneamente su tutti i dispositivi.
Raggiunge i dispositivi fuori dalla rete aziendale? I laptop remoti e ibridi dovrebbero ricevere aggiornamenti e modifiche alle policy quando si connettono, senza dover aspettare l'intervento di un tecnico.
Quanto tempo viene dedicato alle correzioni di routine? Se i tecnici trascorrono gran parte della settimana tra patch ripetitive e attività di pulizia, quel lavoro è un ottimo candidato per l'automazione basata su policy.
Se la maggior parte delle tue risposte è sì, il tuo RMM potrebbe già coprire gran parte di ciò che offre AEM. Se invece diverse risposte sono no, è proprio in queste lacune che la gestione autonoma degli endpoint aggiunge più valore.
AEM dovrebbe sostituire il tuo RMM o affiancarlo?
Quando AEM può sostituire il tuo RMM
Se il tuo team usa principalmente il proprio RMM per monitoraggio, gestione delle patch, scripting, inventario, correzione dei problemi e accesso remoto, una piattaforma AEM che copre queste funzioni può sostituirlo. Spostare questo lavoro su un'unica piattaforma riduce il numero di agent, console e licenze che il tuo team deve gestire.
Gli MSPs che stanno valutando questo passaggio possono trovare maggiori dettagli in come gli MSPs valutano le alternative RMM per consolidare gli strumenti.
Quando eseguire AEM insieme a RMM
Alcuni team dipendono da funzionalità che vanno oltre la gestione degli endpoint, come l'automazione dei servizi professionali (PSA), la fatturazione ai clienti, il rilevamento della rete o il backup. In questo caso, AEM può occuparsi della gestione delle patch e della correzione ordinaria, mentre gli strumenti esistenti continuano a gestire queste funzioni. I team che usano Microsoft Intune o SCCM per la gestione dei dispositivi possono anche aggiungere AEM per una gestione delle patch più rapida e una copertura più ampia delle applicazioni di terze parti.
Se il patching è la principale lacuna della tua configurazione attuale, scopri come automatizzare la gestione delle patch senza un RMM.
Copri gli elementi essenziali dell'RMM e automatizza il lavoro di routine con Splashtop AEM
Splashtop AEM è la piattaforma di gestione degli endpoint di Splashtop, che riunisce in un'unica console funzionalità RMM fondamentali e automazione basata su policy. I team IT possono applicare patch ai sistemi operativi Windows e macOS e alle applicazioni di terze parti supportate in tempo reale o in base a policy, usando anelli di aggiornamento, approvazioni delle versioni e finestre di manutenzione per controllare ogni rollout. Le informazioni sulle CVE, incluso lo stato CISA KEV, aiutano i team a decidere cosa correggere per primo.
Oltre al patching, Splashtop AEM include inventario hardware e software, avvisi configurabili, script e attività, e trigger basati su eventi che risolvono automaticamente i problemi più comuni. Il controllo remoto è integrato per i problemi che richiedono ancora un intervento diretto, mentre antivirus ed EDR sono disponibili come componenti aggiuntivi. I team possono usare Splashtop AEM per sostituire un RMM per queste funzioni oppure affiancarlo a Intune, SCCM, PSA e strumenti di backup.
Recensioni di Splashtop AEM su G2 evidenziano costantemente la gestione automatizzata delle patch, una riduzione del lavoro manuale dell'IT e una visibilità centralizzata in tutti gli ambienti endpoint.
Avvia una prova gratuita di Splashtop AEM per vedere quanto lavoro di routine sugli endpoint può togliere dal carico del tuo team.