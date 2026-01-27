Bridging the Remote Work Gap for Artists

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Introducing Wacom Bridge
Introducing Wacom Bridge

Combler les lacunes du télétravail pour les artistes

Entrez dans le futur de la créativité à distance grâce à Wacom Bridge, une technologie révolutionnaire disponible avec Splashtop. Optimisez votre expérience en connectant parfaitement vos périphériques Wacom locaux à votre station de travail distante.

Caractéristiques principales

Low latency stopwatch icon

Faible latence

Bénéficiez d’une latence ultra faible pour un processus de création fluide et réactif.

Inkline technology icon

Technologie Inkline

Réduisez les temps de latence sur les grandes distances grâce à la technologie Inkline de Wacom, qui permet de dessiner à distance en temps réel.

Seamless use computer connecting to computer icon

Utilisation fluide

Profitez des avantages de la technologie Wacom à la fois localement et à distance, et bénéficiez d’une grande flexibilité dans votre environnement créatif.

Computer with gear icon

Synchronisation automatique des paramètres des applications

Vos raccourcis, brosses et autres paramètres personnalisés se synchronisent automatiquement, simplifiant ainsi votre workflow sans effort.

Support for pen events icon

Prise en charge des mouvements du stylet

Bénéficiez d’une prise en charge complète des mouvements du stylet (pression, orientation, inclinaison, etc.), pour une expérience créative totale.

Icon representing OS Support

Systèmes d’exploitation pris en charge

Actuellement compatible avec Windows 10 ou versions ultérieures (la prise en charge de Linux sera bientôt disponible. Les utilisateurs de Mac peuvent utiliser la fonction de redirection de périphérique USB offerte par Splashtop).

Wacom Bridge est inclus dans les forfaits Splashtop suivants

Pour les personnes et les équipes

Splashtop Remote Access Performance

Pour la meilleure couleur d’image, la meilleure qualité audio, et plus encore !

Les fonctionnalités comprennent : fréquence d’images jusqu’à 240 fps, mode couleur 4:4:4, audio haute fidélité, redirection des périphériques USB, redirection du micro, et Wacom Bridge.

Essai gratuitEn savoir plus

Pour les entreprises

Splashtop Enterprise

Une plateforme consolidée qui évolue en fonction des besoins de votre entreprise en matière d’accès, d’assistance et de gestion des terminaux à distance.

Les fonctionnalités comprennent : tous les avantages de Performance + intégration SSO, autorisations d’accès granulaires, outils de service d’assistance, gestion des terminaux et bien plus encore

Contactez-nousEn savoir plus

Vous disposez déjà de Splashtop Remote Access Performance, Splashtop Remote Support SOS ou Splashtop Enterprise ?

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Person using a pen to draw on a Wacom Cintiq Pro 17 tablet

Pour quels types d’utilisateurs

Wacom Bridge est idéal pour les designers, les illustrateurs, les animateurs, les photographes et les autres professionnels de la création qui ont besoin d’un stylet spécialisé.

Entrez dans une nouvelle ère de créativité avec Wacom Bridge et Splashtop.

Voir Wacom Bridge en action

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