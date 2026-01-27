Bridging the Remote Work Gap for Artists

Combler les lacunes du télétravail pour les artistes
Entrez dans le futur de la créativité à distance grâce à Wacom Bridge, une technologie révolutionnaire disponible avec Splashtop. Optimisez votre expérience en connectant parfaitement vos périphériques Wacom locaux à votre station de travail distante.
Caractéristiques principales
Faible latence
Bénéficiez d’une latence ultra faible pour un processus de création fluide et réactif.
Technologie Inkline
Réduisez les temps de latence sur les grandes distances grâce à la technologie Inkline de Wacom, qui permet de dessiner à distance en temps réel.
Utilisation fluide
Profitez des avantages de la technologie Wacom à la fois localement et à distance, et bénéficiez d’une grande flexibilité dans votre environnement créatif.
Synchronisation automatique des paramètres des applications
Vos raccourcis, brosses et autres paramètres personnalisés se synchronisent automatiquement, simplifiant ainsi votre workflow sans effort.
Prise en charge des mouvements du stylet
Bénéficiez d’une prise en charge complète des mouvements du stylet (pression, orientation, inclinaison, etc.), pour une expérience créative totale.
Systèmes d’exploitation pris en charge
Actuellement compatible avec Windows 10 ou versions ultérieures (la prise en charge de Linux sera bientôt disponible. Les utilisateurs de Mac peuvent utiliser la fonction de redirection de périphérique USB offerte par Splashtop).
Wacom Bridge est inclus dans les forfaits Splashtop suivants
Pour les personnes et les équipes
Splashtop Remote Access Performance
Pour la meilleure couleur d’image, la meilleure qualité audio, et plus encore !
Les fonctionnalités comprennent : fréquence d’images jusqu’à 240 fps, mode couleur 4:4:4, audio haute fidélité, redirection des périphériques USB, redirection du micro, et Wacom Bridge.
Pour les entreprises
Splashtop Enterprise
Une plateforme consolidée qui évolue en fonction des besoins de votre entreprise en matière d’accès, d’assistance et de gestion des terminaux à distance.
Les fonctionnalités comprennent : tous les avantages de Performance + intégration SSO, autorisations d’accès granulaires, outils de service d’assistance, gestion des terminaux et bien plus encore
Vous disposez déjà de Splashtop Remote Access Performance, Splashtop Remote Support SOS ou Splashtop Enterprise ?
Pour quels types d’utilisateurs
Wacom Bridge est idéal pour les designers, les illustrateurs, les animateurs, les photographes et les autres professionnels de la création qui ont besoin d’un stylet spécialisé.
Entrez dans une nouvelle ère de créativité avec Wacom Bridge et Splashtop.