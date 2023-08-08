Splashtop for Remote Design Studios

Splashtop pour les studios de design à distance
Accès à distance sans effort pour les équipes de conception distribuées
Améliorez votre workflow de conception avec Splashtop
Faites l’expérience de performances élevées
Splashtop fournit un accès à distance haute résolution à votre logiciel de conception, offrant un niveau de détail et de réactivité inégalé. Vous bénéficiez d’une latence minimale lors de vos tâches de conception et de retouche, comme si vous étiez à votre poste de travail, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.
Priorité à la sécurité
Splashtop reconnaît la valeur de vos actifs créatifs dans le travail de conception. Nos fonctions de sécurité robustes, notamment le chiffrement AES 256 bits, la vérification en deux étapes et l’authentification des appareils, protègent vos projets et vos données.
Support client exceptionnel
L’équipe de Splashtop est disponible pour vous aider à chaque étape de votre workflow de conception. Nous nous engageons à fournir une aide immédiate et efficace pour vous garantir un accès à distance fluide et productif.
Appréciez la facilité d’utilisation
L’interface intuitive de Splashtop permet d’accéder à distance à vos outils de conception en toute simplicité. Grâce à nos outils de collaboration en temps réel et au partage d’écran fluide, vous pouvez travailler sans effort avec votre équipe, revoir le contenu instantanément et prendre des décisions collectives, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.
Pourquoi choisir Splashtop pour les studios de design ?
Splashtop vous permet d’accéder en toute sécurité à vos outils de conception et de collaborer avec votre équipe depuis n’importe quel endroit, garantissant ainsi un processus de création fluide. Splashtop est idéal pour les travaux créatifs qui nécessitent une attention particulière aux détails, une grande précision et un rendu visuel de haute qualité.
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Splashtop Remote Access Performance
Solution d’accès à distance ultime pour les professionnels des effets visuels, Splashtop Remote Access Performance offre un mode couleur 4:4:4 pour un rendu précis, un son haute fidélité pour des effets sonores parfaits et une prise en charge étendue des périphériques pour les stylos et tablettes graphiques à distance, ce qui est optimal pour la réalisation de créations détaillées.
Enterprise
Idéal pour les grands studios d’effets visuels, Splashtop Enterprise propose l’authentification unique pour un accès en toute simplicité, des autorisations granulaires pour une création de contenu contrôlée, la planification des accès pour rationaliser les workflows VFX, l’accès sans surveillance aux appareils Android/IoT pour la gestion des équipements à distance, et des licences consolidées qui couvrent le télétravail, la gestion informatique et l’assistance.
Fonctionnalités que vous allez adorer
Couleur 4:4:4
Le mode couleur 4:4:4 signifie que toutes les composantes de la couleur ont le même taux d’échantillonnage, ce qui permet d’obtenir une précision chromatique et une clarté d’image optimales.
Stylet et tablette graphique à distance
Utilisez votre stylet sur votre appareil local pour contrôler votre ordinateur distant en temps réel.
Soutien multi-moniteurs
Gagnez en visibilité et travaillez sur tous vos écrans ! Sélectionnez l’écran distant à afficher et consultez tous les moniteurs dans la même fenêtre. Avec la fonctionnalité multi-to-multi (disponible avec Splashtop Remote Access Pro), vous pouvez répartir chaque moniteur distant dans une fenêtre distincte pour organiser leur disposition sur votre appareil.
Transfert de fichiers
Transférez facilement des fichiers entre ordinateurs. Vous pouvez transférer des fichiers sans démarrer une session à distance, et vous pouvez glisser-déposer ou travailler dans la fenêtre de transfert de fichiers pour déplacer des fichiers entre vos ordinateurs locaux et distants pendant une session.
Streaming 4K
Profitez d’un streaming en résolution 4K pour travailler avec précision sur les détails.
Taux de rafraîchissement élevés
Bénéficiez d’animations fluides lors de vos sessions à distance avec des taux de rafraîchissement élevés.
De nos clients satisfaits
Nous travaillons souvent avec des intérimaires, c’est pourquoi la possibilité de gérer les utilisateurs nous a convaincus d’opter pour Splashtop. Nous devons sécuriser la gestion des comptes de nos employés afin d’éviter les fuites de données.
Khara, Inc.