Splashtop lance une version de Classroom Assist optimisée pour Microsoft Windows 10
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
Permettre aux enseignants d'annoter et de partager instantanément les écrans de la tablette Windows 10 avec les appareils de nombreux élèves, à tout moment et en tout lieu
San Jose, CA - 20 juin 2016 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, annonce Splashtop Classroom Assist pour Microsoft Universal Windows Platform (UWP). Splashtop Classroom Assist transforme toutes les tablettes Windows 10 ou ordinateurs portables convertibles en tableaux blancs interactifs mobiles. Les enseignants peuvent se déplacer librement dans la salle avec un contrôle total du contenu sans être attachés à l’avant de la classe comme dans le cas des tableaux blancs interactifs traditionnels. De plus, les enseignants peuvent partager instantanément l’écran de l’appareil Windows 10 avec tous les appareils des élèves sans fil. Les fonctionnalités de Windows 10 prises en charge incluent Cortana, permettant aux enseignants d’utiliser des commandes vocales pour contrôler la session et diverses fonctionnalités d’annotation.
"La tablette Windows 10 est en train de devenir un puissant outil pédagogique, offrant une prise en charge du stylet ainsi que la commande vocale de Cortana", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Avec des initiatives 1:1 dans de nombreux districts scolaires, Splashtop Classroom Assist optimisé pour Windows 10 améliore l'expérience globale d'apprentissage".
"Nous sommes heureux de soutenir l'apprentissage des étudiants grâce à l'engagement de Splashtop à s'appuyer sur la plate-forme Windows 10 UWP", a déclaré Craig Dewar, directeur principal du marketing Windows chez Microsoft Corp. "Splashtop soutient notre objectif d'avoir un impact positif sur l'apprentissage des étudiants et notre vision de l'éducation, qui est d'apprendre pour tous, à tout moment et en tout lieu".
En utilisant Splashtop Classroom Assist, les enseignants peuvent:
Maîtrisez la situation
Enseigner aux quatre coins de la salle de classe - interagir avec les élèves individuellement ou en tant que classe
Annotez sur n'importe quoi
Utilisez des gestes ou un stylet pour dessiner et mettre en évidence à l'aide de stylos de différentes couleurs et tailles, de surligneurs, de formes et d'outils textuels sur des contenus existants ou sur des fonds vierges, lignés ou graphiques
Faites des captures d'écran et enregistrez-les dans la galerie pour les utiliser plus tard, ou envoyez-les par e-mail aux étudiants, parents ou collègues
Augmentez l'engagement des classes
Utiliser les outils de projecteurs et d'ombres d'écran pour attirer l'attention
Importer et partager instantanément les feuilles de travail de la classe
Enregistrez la session en vidéo pour une lecture ultérieure
Partager l'écran de l'appareil avec tous les appareils des étudiants, sans fil
Émettre des commandes vocales via Cortana
La nouvelle application Splashtop Classroom Assist pour Windows 10 est disponible dans le Windows Store. Splashtop Classroom commence à 39,99 CA$ par an.
Voyez comment Splashtop Classroom Assist peut transformer l'école et la salle de classe: https://www.splashtop.com/classroom
Vidéo de la salle de classe Splashtop : https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
À propos de Splashtop
Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité et de collaboration multi-écrans de sa catégorie, reliant les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et le cloud. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder et de contrôler leurs applications, fichiers et données préférés via leurs appareils mobiles. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et des partenaires de fabrication tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d’autres ont expédié Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.
Cette solution performante d’accès aux applications et aux ordinateurs à distance est un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de résoudre les problèmes de compatibilité avec un VPN mobile et un RDP sur réseau étendu (WAN). Splashtop a été récompensé par les prestigieux prix « Most Innovative Product » de PC World, « Best of What’s New » de Popular Science, « Best of CES 2012 » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America de 2013. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et d’autres revendeurs. Le siège de la société se trouve à San Jose, en Californie, et elle dispose de bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, consultez le site https://www.splashtop.com
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Personne-ressource pour les médias
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com