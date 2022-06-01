Splashtop introduit la possibilité de chatter dans sa suite de produits de support à distance pour les prestataires et les professionnels de l'informatique
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
Plus de 30 000 MSPs et ITs ont migré vers la solution de support à distance Splashtop de Alternatives
San Jose, CA - 22 mars 2016 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’accès, de l’assistance et de la collaboration à distance multi-appareils, annonce que la capacité de chat est désormais intégrée à sa famille de produits d’assistance à distance - Splashtop Business, Splashtop Business for Remote Support et SplashtopOn-Demand Support (SOS), optimisés pour les MSP et les professionnels de l’informatique à la recherche d’une solution d’assistance à distance rentable et de premier ordre. Mécontents de l’escalade des prix de renouvellement et du service client inadéquat des solutions d’assistance à distance existantes, les MSP et les IT peuvent désormais migrer vers Splashtop, bénéficiant des avantages suivants:
Solution rentable à une fraction du coût de l'alternative, offrant des modèles de tarification basés à la fois sur l'utilisateur et sur l'ordinateur
Meilleure performance de sa catégorie en ce qui concerne l'accès à distance avec zéro décalage
Solution d'assistance avec et sans surveillance
Une connectivité sans faille à travers n'importe quel réseau
Sécurité robuste - TLS avec cryptage AES 256 bits
Regroupement, enregistrement et alerte
Migration et déploiement facile
Transfert de fichiers
Impression à distance
Chat
Les produits Splashtop Remote Support sont également bien intégrés à différents systèmes de surveillance et de gestion à distance (RMM), d'automatisation des services professionnels (PSA) et de solutions de bureau d'assistance, ce qui permet aux ITs et aux MSPs d'être plus efficaces dans le service qu'ils offrent à leurs clients.
"Plus de trente mille MSPs et ITs ont adopté Splashtop Business et Splashtop Business for Remote Support", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Beaucoup ont demandé à bénéficier de la fonction de chat, et nous sommes ravis de tenir notre promesse d'ajouter continuellement de la valeur à nos clients".
En savoir plus et s'inscrire pour un essai gratuit:
Splashtop Business (tarification basée sur l’utilisateur): https://www.splashtop.com/business
Splashtop Business for Remote Support (tarification assistée par ordinateur): https://www.splashtop.com/remote-support
Assistance à la demande Splashtop (SOS): https://www.splashtop.com/sos
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À propos de Splashtop
Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, d’assistance et de collaboration multi-écrans de sa catégorie, reliant les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder et de contrôler leurs applications, fichiers et données préférés via leurs appareils mobiles. Les produits de collaboration tels que Splashtop Classroom et Mirroring360 permettent un partage d’écran efficace de 1 à plusieurs sur plusieurs appareils. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et des partenaires de fabrication tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d’autres ont expédié Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.
Cette solution performante d’accès aux applications et aux ordinateurs à distance est un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de résoudre les problèmes de compatibilité avec un VPN mobile et un RDP sur réseau étendu (WAN). Splashtop a été récompensé par les prestigieux prix « Most Innovative Product » de PC World, « Best of What’s New » de Popular Science, « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et d’autres revendeurs. Le siège de la société se trouve à San Jose, en Californie, et elle dispose de bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, consultez le site www.splashtop.com
Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
Personne-ressource pour les médias
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com