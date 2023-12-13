Splashtop et Swif s'associent pour simplifier la gestion des appareils grâce à l'accès bureau à distance intégré

Splashtop et Swif s’associent pour simplifier la gestion des appareils grâce à un accès bureau à distance intégré
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Destiné à renforcer la sécurité des PME et des grandes entreprises, ce partenariat ouvre la voie à une approche simplifiée de la gestion des appareils à distance.
CUPERTINO, Californie, 14 décembre 202 3 - Splashtop, pionnier des solutions d’accès à distance sécurisé, est fier d’annoncer un nouveau partenariat d’intégration avec Swif, acteur majeur de la gestion et de la sécurité des appareils. Cette collaboration est une étape vers la fourniture d’une solution simple mais robuste qui répond aux besoins évolutifs des PME et des grandes entreprises pour assurer la sécurité et l’efficacité de leurs écosystèmes d’appareils.
Conçue pour remplacer les systèmes complexes, Swif propose une plateforme centralisée pour les appareils Mac, Windows et Linux qui prend en charge les aspects cruciaux de l’automatisation de la conformité, tels que le verrouillage des appareils, le chiffrement des disques, l’accès à distance, le déploiement de politiques de sécurité, la gestion de l’accès aux applications cloud et l’installation de malwares.
L’intégration entre Splashtop et Swif introduit la fonction de bureau à distance de pointe - un outil puissant permettant aux utilisateurs de se connecter à un appareil à distance et de le contrôler comme ils le feraient en personne. Cette intégration répond aux divers besoins du marché, des petites entreprises qui se préparent à la conformité aux grandes entreprises qui recherchent des solutions de sécurité avancées pour les appareils.
« Nous sommes ravis de nous associer à Swif et de pouvoir étendre notre accès à distance haute performance à leur base d’utilisateurs », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « Cette collaboration correspond parfaitement à l’engagement de Splashtop d’aider les entreprises de toutes tailles à renforcer leur posture de sécurité avec des solutions de pointe contribuant à assurer la conformité sans entraver les opérations informatiques et la productivité. »
Angelo Huang, PDG de Swif, a ajouté : « Dans le paysage actuel, la sécurité des données est primordiale, en particulier en ce qui concerne les appareils des employés et le contrôle des accès. Le partenariat de Swif avec Splashtop représente un changement stratégique visant à offrir à nos clients une expérience de gestion des appareils améliorée avec une facilité d’utilisation maximale. L’intégration connecte les utilisateurs autorisés à des appareils en ligne avec une politique de bureau à distance, en un simple clic sur le bouton Bureau à distance, simplifiant ainsi les défis auxquels les entreprises sont confrontées aujourd’hui. »
Disponibilité
La fonction de bureau à distance est désormais intégrée de manière optimale dans les solutions de Swif.
Détails techniques clés de l’intégration :
Accès à distance en un clic : les utilisateurs peuvent se connecter en toute simplicité aux appareils en un seul clic, ce qui rationalise le processus d’accès à distance.
Attribution de politiques : l’intégration permet aux utilisateurs d’attribuer des politiques aux appareils, ce qui améliore le contrôle et la personnalisation.
Installation de la visionneuse : une installation ponctuelle de la visionneuse est nécessaire pour que les utilisateurs puissent lancer la fonction de bureau à distance sur leurs appareils.
Connexion sécurisée : s’appuyant sur les protocoles de sécurité robustes de Swif, l’intégration garantit un accès sécurisé aux appareils, répondant ainsi au besoin critique de sécurité des données.
Contrôle en temps réel : une fois l’autorisation accordée, les utilisateurs bénéficient d’un contrôle en temps réel sur le bureau à distance, ce qui permet de faciliter le dépannage et la résolution des problèmes.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Visitez www.Splashtop.com.
À propos de Swif
Swif est une solution tout-en-un pilotée par l’IA pour la gestion de la sécurité et de la conformité des appareils, qui peut automatiser le déploiement de vos politiques et la collecte de données pour automatiser votre conformité. La sécurité des terminaux et le contrôle des accès nécessitent un important investissement initial pour les entreprises qui cherchent à se conformer à des normes telles que SOC2, ISO 27001, HIPPA ou PCI. Pour résoudre ce problème, Swif propose une gestion multiplateforme des appareils Mac, Windows et Linux permettant de déployer des politiques et des contrôles en une minute. Les données peuvent être automatiquement collectées et envoyées à des plateformes d’automatisation de la conformité à des fins d’audit. Nous remplaçons également la coûteuse fonction SSO par une extension Chrome assistée par IA pour recueillir des rapports d’accès à des fins d’examen et d’audit trimestriels.