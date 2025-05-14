Splashtop PartnerConnect - Inscription

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Nous collaborons avec des partenaires pour offrir les meilleures solutions d’accès à distance
La communauté de partenaires Splashtop, composée de revendeurs et de distributeurs (VAR), collabore avec notre équipe Channel pour vous fournir les meilleures solutions de télétravail, afin de répondre et de dépasser les besoins et les exigences de vos clients.
Si vous êtes prêt à rejoindre notre réseau de partenaires, remplissez ce formulaire pour entrer en contact avec l’un de nos conseillers Splashtop.
Avantages d’un partenariat avec Splashtop
Partenaires revendeurs Splashtop
Profitez de remises initiales allant jusqu’à 25 %, d’une assistance avant-vente dédiée, de formations commerciales et techniques, d’outils marketing personnalisés, etc.
Partenaires et Intégrations de Splashtop
Intégrez notre technologie éprouvée d’accès à distance et de partage d’écran sans fil dans vos solutions techniques, logicielles et matérielles.
Partenaires co-marketing Splashtop
Nous soutenons nos partenaires dans leurs activités de co-marketing, en apportant des solutions collaboratives aux clients.