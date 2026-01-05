Conditions de vente
Le présent accord peut être traduit en différentes langues. En cas de conflit ou d'incohérence entre la version anglaise ou toute traduction des présentes, la version anglaise prévaudra et fera foi.
Ces Conditions de Vente (les "Conditions") régissent votre achat des fonctionnalités payantes pour le logiciel et les services Splashtop (le "Produit") via le Splashtop Online Store (le "Store"). Si votre achat a été effectué via un revendeur ou un partenaire de distribution agréé de Splashtop (collectivement, « Revendeurs agréés »), veuillez vous référer aux conditions de vente ou aux conditions similaires fournies par ces Revendeurs agréés, car les présentes Conditions peuvent ne pas s'appliquer à vous.
Les Conditions définissent vos droits et obligations concernant vos achats, y compris des limitations et exclusions importantes. Votre commande sur le Store constitue votre accord sur le fait que ces Conditions s'appliquent à cette commande. Veuillez ne pas passer de commande si vous n'acceptez pas les Conditions.
Modes de paiement
Splashtop accepte les principales cartes de crédit et les paiements PayPal pour vos achats en ligne sur le Store. Une fois votre achat complété en ligne, vous recevrez ensuite une confirmation par e-mail de Splashtop résumant votre achat. Splashtop peut utiliser un prestataire tiers pour traiter vos paiements et vos informations personnelles seront protégées conformément à la Politique de confidentialité de Splashtop à https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy. Si vous choisissez d'utiliser PayPal comme méthode de paiement pour votre achat en ligne, vous serez redirigé du site Web de Splashtop vers le site de paiement de PayPal. Une fois que vous êtes sur le site de paiement de PayPal, Splashtop n'est plus responsable de la protection des informations personnelles et financières que vous fournissez à PayPal. Votre compte PayPal et toutes les activités/transactions effectuées sous le site de paiement de PayPal sont régis par les conditions générales de PayPal et les informations fournies à PayPal en relation avec celles-ci seront régies par la Politique de confidentialité de PayPal.
Taxes et frais
Le prix du Produits est net de toutes taxes, droits et frais. Vous serez responsable de toutes les taxes de vente et locales, droits et frais sur vos achats, le cas échéant. Le cas échéant, les taxes et les frais réglementaires seront facturés sur les factures émises par Splashtop conformément aux lois et règlements locaux. Splashtop, à sa seule discrétion, calculera le montant des taxes dues. Les taxes et frais réglementaires facturés peuvent être modifiés sans préavis.
Votre acceptation de ces termes constitue votre accord pour effectuer les paiements dus à Splashtop en temps voulu, y compris, le cas échéant, toutes les taxes d'état et locales, droits, et frais.
Splashtop collecte la taxe de vente dans les états suivants : AZ, CO, CT, DC, GA, HI, KY, LA, MA, MD, MI, NJ, NM, NY, OH, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WI et WV.
Exonérations fiscales. Si vous êtes exonéré de taxes ou de frais, vous devrez fournir à Splashtop tous les certificats d’exonération fiscale appropriés et/ou d’autres documents satisfaisants pour les autorités fiscales applicables afin de justifier ce statut d’exonération. Splashtop se réserve le droit de vérifier et de valider les documents d’exonération fiscale.
Paiement des taxes et des frais. Vous paierez à Splashtop toutes les taxes et tous les frais applicables. Vous êtes seul responsable du paiement de toutes les taxes et de tous les frais dus à la suite de la fourniture des Services par Splashtop. Si Vous êtes tenu de payer des taxes et des frais, Vous devrez payer ces montants sans réduction ou compensation des montants payables à Splashtop en vertu des présentes et Vous devrez payer et assumer le montant supplémentaire nécessaire pour assurer que Splashtop reçoive le montant total du paiement requis comme si aucune réduction ou compensation n’était nécessaire.
Détermination de l’impôt. La détermination des taxes est principalement basée sur le lieu où Vous avez établi Votre entreprise, ou pour les utilisateurs individuels sur le lieu de leur résidence permanente. Splashtop se réserve le droit de comparer cette localisation avec d’autres preuves disponibles pour valider l’exactitude de Votre emplacement. Dans le cas où Votre emplacement est inexact, Splashtop se réserve le droit de Vous facturer toutes les taxes et tous les frais en suspens.
Splashtop se réserve le droit de déterminer le prix des Services Splashtop en fonction de la situation géographique de l’utilisateur ou de l’utilisation réelle des services. Le prix peut varier en fonction de la localisation. Le lieu d’achat doit correspondre à l’endroit où l’utilisateur réside physiquement et où les Services seront principalement utilisés et déployés. Splashtop se réserve le droit de vérifier Votre emplacement. S’il est établi que la tarification a été incorrectement appliquée à Votre achat de Services Splashtop, que ce soit par erreur ou en raison de Votre conduite, Votre tarification pour les Services Splashtop sera mise à jour en conséquence et tous les montants qui auraient dû être versés en vertu de la tarification standard deviendront immédiatement dus et payables dans les trente (30) jours suivant la notification de cette dernière.
Splashtop peut suspendre ou résilier les Services sur votre compte Splashtop en cas de retard de paiement et vous acceptez de rembourser Splashtop pour tous les frais raisonnables encourus pour recouvrer ces montants en souffrance.
Annulations de paiement ; Remboursements ; Ajustements de terme. Si un paiement pour les Services fait l'objet d'un remboursement, alors (a) la période d'abonnement (ou une partie de celle-ci) associée à ce paiement sera considérée comme non payée et pourra être traitée par Splashtop comme une période d'accès non payée, et (b)
Splashtop peut, à sa seule discrétion, suspendre, restreindre ou mettre fin à l'accès aux services associés au compte Splashtop concerné.
Si vous achetez, renouvelez ou réactivez un abonnement (y compris par un mode de paiement ou un canal différent) après une inversion de paiement, vous autorisez Splashtop à appliquer une partie ou la totalité de la période d'accès impayée à l'abonnement nouveau ou renouvelé, y compris en réduisant la durée de l'abonnement et/ou en ajustant la date de renouvellement applicable pour tenir compte de cet accès impayé antérieur. Vous reconnaissez et acceptez que tout ajustement de ce type vise à compenser un accès non payé antérieur et ne constitue ni des frais, ni une pénalité, ni un supplément.
«Annulation de Paiement» désigne toute annulation de fonds pour une transaction relative aux Services, y compris, mais sans s'y limiter, un rétrofacturation, un litige de paiement, une annulation, une réversion ou un remboursement qui entraîne que Splashtop ne reçoive pas ou ne conserve pas le montant du paiement applicable.
“Période d'accès non payée” désigne toute période d'accès aux Services correspondant à une annulation de paiement.
Renouvellement automatique et facturation pour un produit basé sur un abonnement�
Si le Produit vous est proposé sur une base d'abonnement, votre achat du Produit permettra à Splashtop de débiter automatiquement votre compte pour les périodes de renouvellement suivantes, selon la période d'abonnement que vous avez précédemment sélectionnée, à moins que et jusqu'à ce que vous annuliez la fonctionnalité de paiement automatique dans votre compte Splashtop. Les frais d'abonnement, y compris les frais pour toute période de renouvellement ultérieure, sont sujets à changement pour chaque produit applicable à la seule discrétion de Splashtop.
Prépayé et non remboursable
Le produit peut vous être proposé sur la base d'un abonnement ou d'une licence unique en fonction du modèle de licence associé à chaque produit. Dans les deux cas, votre achat du produit est prépayé, définitif et non remboursable. Pour les produits sur abonnement, il n'y a pas de remboursement ou de crédit pour les périodes partiellement utilisées et votre annulation du produit avant la date d'expiration ne vous donnera droit à aucun remboursement ou crédit. Aucun remboursement ou crédit ne sera accordé pour correspondre à une offre promotionnelle ou à une baisse de prix.
Annulation et Résiliation
Pour les abonnements Splashtop payés via my.splashtop.com, Vous pouvez résilier Votre abonnement en vous connectant à votre compte Splashtop sur my.splashtop.com, en cliquant sur l'onglet “Abonnements” sous “Infos sur le compte”, et en désactivant le renouvellement automatique. Votre abonnement ne sera plus renouvelé automatiquement, et Votre compte ne sera pas débité automatiquement à la fin de Votre période d'abonnement actuel. Le Produit que Vous avez acheté restera utilisable jusqu'à la fin de la période d'abonnement actuel.
Pour les abonnements Splashtop obtenus via le personnel commercial de Splashtop (non achetés directement par vous sur my.splashtop.com), Vous pouvez annuler votre abonnement en envoyant un avis écrit de votre intention de ne pas renouveler au plus tard trente (30) jours avant le renouvellement automatique. Les réductions des quantités de licences ou des niveaux de service pour les abonnements doivent également être demandées par écrit au moins trente (30) jours avant le renouvellement. Si aucun avis n'est fourni à temps, les quantités existantes seront renouvelées sans changement.
Avis
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Date de mise à jour : 8 janvier 2026