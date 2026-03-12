TCEA Convention and Expo

Splashtop présentera des solutions pour l’informatique scolaire et pour les salles de classe à des milliers d’éducateurs lors du salon TCEA.
Splashtop présentera des solutions pour l’informatique scolaire et pour les salles de classe à des milliers d’éducateurs lors du salon TCEA. Les équipes informatiques des écoles seront intéressées par nos outils Splashtop Remote Support et Splashtop SOS pour faciliter l’accès à distance et la gestion des ordinateurs. Splashtop présentera ses produits les plus populaires pour les salles de classe, Splashtop Classroom et Mirroring360. Profitez des outils les plus efficaces pour renforcer l’engagement et la productivité des élèves. Nous présenterons comment les enseignants et les administrateurs informatiques peuvent utiliser Splashtop pour tirer le meilleur parti du temps passé par les élèves en classe.
Convention et exposition TCEA | Splashtop Classroom | Mirroring360 | Splashtop Remote Support