SupportWorld Live - A Digital Experience

SupportWorld Live - Une expérience numérique
11 et 12 août 2020 - Événement virtuel en ligne
Rejoignez-nous en ligne lors du plus grand événement virtuel de l’année pour le secteur de l’assistance technique !
Rejoignez-nous en ligne lors du plus grand événement virtuel de l’année pour le secteur de l’assistance technique ! Splashtop est heureux de présenter Splashtop Remote Support, l’un des meilleurs outils pour l’accès aux terminaux avec ou sans surveillance. Splashtop SOS volera la vedette avec la sortie de nouvelles intégrations pour les plateformes de service d’assistance telles que ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk et Syncro. Toutes les intégrations des partenaires de Splashtop peuvent être consultées ici.
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