SITS The Service Desk & IT Support Show

SITS - Salon du service d’assistance et du support informatique
11 et 12 mai 2022 - Londres, Royaume-Uni
Splashtop est fier de présenter Splashtop Remote Support et Splashtop SOS lors de l’événement européen le plus important pour les professionnels de la gestion des services informatiques et de l’assistance
Lors de l’événement européen le plus important pour les professionnels de la gestion des services informatiques et de l’assistance, Splashtop est heureux de présenter Splashtop Remote Support et Splashtop SOS aux techniciens intéressés par l’une des meilleures solutions d’accès et de support à distance. Plus de 3 700 responsables informatiques seront présents pour rencontrer les équipes des principaux fournisseurs du secteur. Splashtop SOS a récemment publié de nombreuses nouvelles intégrations pour les plateformes de service d’assistance informatique, telles que ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk et Syncro, qui seront présentées à SITS. Toutes les intégrations des partenaires Splashtop peuvent être consultées ici.
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