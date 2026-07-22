Une seule plateforme. Plus de contrôle. Moins de confusion.
Retrouvez Splashtop au SITS Netherlands le 22 septembre au stand B2 et découvrez comment votre équipe IT peut simplifier le support dans tout votre établissement grâce à la gestion des terminaux alimentée par l’IA, à l’accès à distance sécurisé et à l’automatisation intelligente, le tout depuis une plateforme unifiée.
Découvrez comment Splashtop aide les équipes IT du secteur de l’éducation à améliorer la visibilité sur les appareils, renforcer la sécurité, réduire les tâches répétitives et fournir un support plus rapide aux étudiants, aux enseignants et au personnel, tout en maîtrisant les coûts.
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