Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit
MSP managed service provider using Splashtop to enable work from home computer access to clients

MSS Summit Nordics

5 novembre 2026 – Stockholm, Suède

En savoir plus

Développez vos services. Simplifiez vos opérations.

Rencontrez Splashtop au Managed Services Summit Nordics à Stockholm le 5 novembre et découvrez comment votre MSP peut fournir du support à distance sécurisé, de la gestion des terminaux et des services IT proactifs depuis une plateforme unifiée.

Découvrez comment Splashtop aide les fournisseurs de services managés à améliorer la productivité des techniciens, à standardiser la prestation de services, à renforcer la sécurité des terminaux et à accompagner davantage de clients sans ajouter de complexité ni de coûts inutiles. Créez des services plus évolutifs et plus rentables tout en offrant la rapidité, la fiabilité et la sécurité que vos clients attendent.

Vous ne pouvez pas participer en personne ?

Programmez une démonstration de notre solution tout-en-un d'accès et d'assistance à distance pour les équipes informatiques

Demander une démo