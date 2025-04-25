Dossier de presse Splashtop
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com
FAITS MARQUANTS
Splashtop offre la meilleure valeur et les meilleures solutions d'accès à distance et de téléassistance pour les établissements d'enseignement, les professionnels, les MSP, les services informatiques et les centres d'assistance. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d'accéder à leurs applications et données à partir de n'importe quel appareil, n'importe où, et sont réputés pour être sûrs, fiables et dignes de confiance. Splashtop est une alternative populaire au VPN/RDP, VNC, RD Gateway, et autres logiciels d'accès à distance. En effet, Splashtop a obtenu un score de satisfaction globale des utilisateurs de 97 sur Capterra. Plus de 30 millions d'utilisateurs, dont 85% des entreprises du classement Fortune 500, utilisent les produits Splashtop dans le monde entier.
Détails clés :
Fondée en 2006
Siège social à Cupertino, Californie - avec des bureaux supplémentaires au Japon, à Taïwan, en Chine, à Singapour et à Amsterdam
Plus de 200 employés à travers le monde.
Utilisé par plus de 30 millions de personnes dans le monde et par des centaines de milliers d'entreprises et d'établissements d'enseignement
Faites connaissance avec l'équipe de gestion de Splashtop
Nos produits
Splashtop Remote Access
Accès à distance aux ordinateurs pour les entreprises, les équipes et les particuliers.
Splashtop Remote Support
Logiciel de support à distance pour l'informatique, le support et les services d'assistance.
Splashtop Enterprise
Solution tout-en-un d'accès et d'assistance à distance pour les ordinateurs et les appareils.