An IT tech support worker at their desk.

Dossier de presse Splashtop

Prenez contact avec nous

Vous souhaitez obtenir un devis ou présenter Splashtop dans un article ou une vidéo ? Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos demandes de manière utile et dans les meilleurs délais !

Communiqués de presse de Splashtop
Splashtop dans les actualités
Récompenses de Splashtop Awards
Études de cas de Splashtop

Contact presse
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com

FAITS MARQUANTS

Splashtop offre la meilleure valeur et les meilleures solutions d'accès à distance et de téléassistance pour les établissements d'enseignement, les professionnels, les MSP, les services informatiques et les centres d'assistance. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d'accéder à leurs applications et données à partir de n'importe quel appareil, n'importe où, et sont réputés pour être sûrs, fiables et dignes de confiance. Splashtop est une alternative populaire au VPN/RDP, VNC, RD Gateway, et autres logiciels d'accès à distance. En effet, Splashtop a obtenu un score de satisfaction globale des utilisateurs de 97 sur Capterra. Plus de 30 millions d'utilisateurs, dont 85% des entreprises du classement Fortune 500, utilisent les produits Splashtop dans le monde entier.

Détails clés :

  • Fondée en 2006

  • Siège social à Cupertino, Californie - avec des bureaux supplémentaires au Japon, à Taïwan, en Chine, à Singapour et à Amsterdam

  • Plus de 200 employés à travers le monde.

  • Utilisé par plus de 30 millions de personnes dans le monde et par des centaines de milliers d'entreprises et d'établissements d'enseignement

  • Faites connaissance avec l'équipe de gestion de Splashtop

Nos produits

Splashtop Remote Access

Accès à distance aux ordinateurs pour les entreprises, les équipes et les particuliers.

En savoir plusVoir la fiche technique

Splashtop Remote Support

Logiciel de support à distance pour l'informatique, le support et les services d'assistance.

En savoir plusVoir la fiche technique

Splashtop Enterprise

Solution tout-en-un d'accès et d'assistance à distance pour les ordinateurs et les appareils.

En savoir plusVoir la fiche technique

