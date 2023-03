Pourquoi vous faut-il une solution d'accès à distance sécurisée ?

Avec le travail flexible à la hausse, les entreprises, les écoles et les particuliers ont besoin d’un accès à distance sécurisé dans leur boîte à outils technologique. Lisez la suite pour savoir pourquoi.

Pourquoi avez-vous besoin d’une solution d’accès à distance sécurisée ? Nous sommes heureux que vous ayez posé la question. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous pensons qu’il est important que les entreprises, les écoles et même les particuliers aient un logiciel à avoir dans leur boîte à outils technologique. Aujourd’hui, nous allons en présenter quelques-uns.

Commençons d’abord par les bases. Qu’est-ce que l’accès à distance ? C’est la possibilité d’accéder à un ordinateur ou à un appareil à partir d’un autre appareil, à tout moment, de n’importe où. L’accès à distance donne aux employés la possibilité de se connecter à distance à leur bureau de travail depuis leur domicile. Il donne aux étudiants la possibilité d’accéder à distance aux laboratoires informatiques de l’école depuis leur chambre. Il vous donne même accès à l’ordinateur de vos parents lorsqu’ils ont des problèmes techniques à travers le pays. Bien que ce ne soit qu’un résumé rapide, consultez l’article de blog lié ci-dessus pour une explication plus approfondie.

Ok, revenons à la raison pour laquelle vous avez besoin d’un accès à distance sécurisé

Il y a eu de grandes prédictions de tendances de travail sur ce à quoi les employeurs pouvaient s’attendre en 2022. L’un est la pérennité du travail flexible. La pandémie a montré que les employés peuvent faire leur travail à domicile, et de nouvelles études montrent que les gens préfèrent quitter leur emploi plutôt que de retourner au bureau. Le travail flexible permet également à une entreprise d’acquérir des talents de n’importe où dans le monde.

Au lieu de perdre votre main-d’œuvre à cause de la Grande Résignation, essayez d’utiliser un logiciel d’accès à distance sécurisé. Splashtop vous permet de contrôler les ordinateurs de bureau (qui peuvent avoir une infrastructure robuste et des postes de travail haut de gamme) en temps réel, avec une qualité haute définition et un son à distance. Le tout sans compromettre votre sécurité ou celle de votre organisation.

Lorsque ces employés flexibles rencontrent des problèmes informatiques, ils n’ont pas à s’inquiéter de ne pas avoir de personnel informatique dans leur bureau à domicile. Splashtop permet une assistance à distance à la demande avec et sans surveillance pour le support informatique et les services d’assistance. Pas besoin de décrire minutieusement quel est le problème. Le service informatique peut visualiser n’importe quel appareil, de n’importe où, et aider à résoudre le problème.

Une main-d’œuvre flexible peut être une main-d’œuvre sûre

Si les employés aiment travailler à domicile, les pirates l’aiment encore plus. Le travail flexible s’intensifie, en particulier avec les nouvelles variantes de COVID-19 à notre porte. Pour les équipes informatiques et de cybersécurité, cela signifie encore plus de menaces à surveiller. Lorsque votre entreprise est attaquée, cela nuit à votre marque, érode la confiance de vos clients et de vos employés et vous coûte de l’argent.

Les produits Splashtop sont spécialement conçus pour donner au service informatique un contrôle total sur la sécurisation des données et aux employés la flexibilité d’y accéder de n’importe où. Nos fonctionnalités de sécurité incluent l’authentification des appareils, l’authentification à deux facteurs et l’authentification unique, pour n’en nommer que quelques-unes.

Les ordinateurs utilisant Splashtop bénéficient également d’un niveau de sécurité supplémentaire. Il n’est pas nécessaire de les laisser exposés sur Internet ou DMZ où les pirates peuvent facilement les analyser et les attaquer.

Même lorsque quelqu’un travaille à domicile, en dehors du réseau de l’entreprise, une solution d’accès à distance atténue les risques, en particulier ceux observés avec les VPN. Les VPN ont conduit les cybercriminels à exploiter la sécurité des mots de passe faibles et les vulnérabilités VPN pour accéder au réseau de l’entreprise et voler des informations et des données. La technologie VPN a des décennies. Vous ne voyez pas beaucoup de gens utiliser un téléphone portable de 10 ans, alors pourquoi compter sur une technologie de 10+ ans pour nous protéger des pirates?

Comment Splashtop assure-t-il la sécurité des choses ?

Il existe de nombreuses façons dont Splashtop assure la sécurité de votre entreprise et de votre travail lorsque vous travaillez de n’importe où. Les fonctionnalités de sécurité de Splashtop comprennent: l’intégration de l’authentification unique, la prévention des intrusions, l’authentification à deux facteurs, la sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux, l’écran vide, le verrouillage automatique de l’écran et le délai d’inactivité de la session, pour n’en souligner que quelques-uns.

Qui utilise l’accès à distance sécurisé ?

Les trois utilisations les plus courantes des solutions d’accès à distance sont aujourd’hui :

Pour permettre aux employés d’accéder à leurs ordinateurs de travail de n’importe où, sur n’importe quel appareil sans compromettre la sécurité Permettre aux élèves d’accéder aux ressources de l’école, comme les ordinateurs de laboratoire, à partir de la maison Fournir un accès piloté par le support aux ordinateurs gérés et aux périphériques BYOD pour le personnel informatique, les équipes du support technique et les fournisseurs de services gérés

Harvard a annoncé qu’elle passait à l’apprentissage à distance au cours des premières semaines de janvier en raison d’une augmentation des cas de COVID-19. Au lieu de vous démener pour que les employés et les étudiants travaillent et étudient en toute sécurité à domicile (comme les entreprises et les écoles l’ont été en mars 2020), préparez-vous à tout. Lorsque les écoles utilisent le bureau à distance Splashtop, les étudiants peuvent accéder aux ordinateurs du laboratoire à distance, les professeurs peuvent travailler à distance et le service informatique peut prendre en charge à distance n’importe quel appareil.

Les étudiants peuvent se connecter à leurs Chromebooks depuis leur domicile et utiliser des logiciels tels qu’Adobe Creative Suite et Blender, en continuant à travailler comme d’habitude. Les élèves peuvent utiliser des applications d’animation et de conception de jeux quand ils le souhaitent, même lorsqu’ils devraient dormir.

De plus, l’hiver est là, et cela signifie généralement plus de maladies et de conditions météorologiques dangereuses. Les entreprises doivent adopter un état d’esprit axé sur le télétravail. Une main-d’œuvre flexible peut être une main-d’œuvre sécurisée et productive lors de l’utilisation d’un accès à distance sécurisé, quelle que soit la saison.

Conclusion

L’ajout d’un logiciel d’accès à distance sécurisé à votre ceinture d’outils technologiques est une solution simple à une longue liste de problèmes. C’est un moyen d’éviter de perdre du personnel à cause de la Grande Démission. Protégez votre entreprise contre les rançongiciels et les cyberattaques, et maintenez votre équipe productive même si la COVID ou une tempête de neige l’empêche de se rendre au bureau.

Vous recherchez une solution d’accès à distance sécurisée ?

Essayez Splashtop Business Access dès aujourd’hui

Essai gratuit