Si vous recherchez « travail à domicile après COVID », le moteur de recherche Google renverra environ 7 170 000 000 de résultats (en date du lundi 22 juin 2020). C’est beaucoup de contenu sur le travail à domicile (WFH).

Presque chaque semaine maintenant, nous entendons dire qu’une entreprise a décidé de passer complètement à distance jusqu’à la fin de l’année. C’est le cas de Google, Facebook, Microsoft, Slack, Zillow, Palo Alto Networks, Box et même Sagicor - le fournisseur d’assurance le plus important des Caraïbes. Nous avons remarqué que tout ce bruit sur la couverture médiatique de la FMH implique que le bureau disparaît et que nous allons tous complètement à distance dans un monde post-COVID-19. Mais le sommes-nous?

Quel est l'avenir du bureau ? Quel est l'avenir du travail à distance ? Quels sont les problèmes de confidentialité et de sécurité auxquels les entreprises seront confrontées après le contrôle d'identité ? Comment les entreprises peuvent-elles se préparer à tout cela ? Pour approfondir cette question, nous avons interrogé quelques dirigeants et responsables des ressources humaines de divers secteurs, et ils sont tous d'accord sur une chose : le bureau ne va pas disparaître.

5 raisons pour lesquelles le bureau est là pour rester > les points de vue des PDG et des responsables RH

I. Un bureau physique est un signal fort de prestige, d'image de marque et de confiance

Selon Dmytro Okunyev, fondateur du fabricant de logiciels de chat Chanty, "un bureau physique est un signe de prestige, une façon de présenter une entreprise comme étant prospère aux clients potentiels et à la concurrence".

Nelson Sherwin, directeur des ressources humaines chez PEOCompare, un courtier professionnel d’organisations d’employeurs, ajoute que les clients veulent voir un bureau physique non seulement pour l’image de marque, mais aussi parce qu’ils ont une sorte de parti pris et de méfiance envers une entreprise entièrement distante. « Les clients veulent généralement venir visiter, avoir des réunions en personne et examiner votre entreprise », a déclaré Nelson, « et ils ne peuvent pas le faire via un appel Skype. »

James Jason, responsable des ressources humaines de la société financière Mitrade, a confirmé que, quelle que soit l'efficacité du travail à domicile, les clients et autres parties prenantes ont besoin d'un espace professionnel où ils peuvent se rendre sans avoir l'impression de porter atteinte à la vie privée de quiconque.

En outre, selon Allison Schworn, directrice des ressources humaines chez le fabricant de mobilier de bureau Poppin, pour beaucoup, un bureau physique n'est pas seulement recommandé, c'est un besoin. "Nous avons constaté que les clients veulent voir les produits physiques en personne pour les tester", a déclaré Allison.

Et Katherine Stone, directrice de marque du cabinet d’architecture Cooper Carry, a souligné qu'« un bureau physique est bien plus qu’un lieu de productivité, c’est un endroit où les gens interagissent avec la mission et l’âme de l’entreprise. En d’autres termes, les bureaux sont la manifestation physique de la marque d’une entreprise », a déclaré Katherine. "

II. Les interactions sociales sont difficiles à reproduire dans un environnement complétement virtuel

Aristote a dit un jour que « l’homme est par nature un animal social ». Cette affirmation reste vraie même à l’ère numérique. Bien que la technologie soit un grand atout, « rien ne remplace la connexion personnelle », a déclaré Ashley Monk, propriétaire d’IT Media, une agence numérique spécialisée.

Amie Devero, directrice générale de BeyondBetter, une société de coaching exécutif et de conseil en gestion, a ajouté que si les nouvelles technologies permettent de reproduire les bases de la vie de bureau, de nombreuses interactions humaines se perdent dans le processus. « Il y a énormément de développement social et des employés qui se fait par le biais d’interactions informelles et imprévues », a souligné Amie. Elle a expliqué qu’il pourrait s’agir « d’interactions faites dans la salle de pause, d’une conversation entendue entre les membres d’une équipe dont vous ne faites pas partie et du langage corporel que nous voyons lorsque les membres de l’équipe réagissent à la remarque de quelqu’un d’autre ». Amie a conclu que bien que ces interactions puissent sembler sans conséquence lorsqu’elles sont prises individuellement, elles peuvent s’ajouter à « une vaste collection d’expérience, d’apprentissage et de meilleures relations sociales ».

Chris Chan, fondateur et PDG de la société de gestion d’événements 3C Strategies LLC, est d’accord avec les remarques d’Amie. « En l’absence de salles de pause ou de café, nous passons à côté d’un aspect essentiel de l’environnement de travail dans l’établissement de relations interpersonnelles à un niveau décontracté », a déclaré Chris. « Et même si les gens vont bien maintenant, cela deviendra très isolant pour les nouvelles personnes qui entrent sur le marché du travail et qui ne connaissent pas leurs collègues et qui n’ont pas de moyen occasionnel d’apprendre à les connaître à partir d’un bureau. »

Bruce Hogan, PDG de l'entreprise de recherche technologique Software Pundit, a insisté sur ce besoin social. "Interagir avec les membres de l'équipe en personne aide à créer des liens", a déclaré Bruce. "Sans le bureau, je ne crois pas que les individus apprendraient à se connaître aussi bien".

III. L'innovation et le développement des employés pourraient être améliorés au bureau

« Chez Splashtop, nous avons eu la chance de voir une augmentation considérable de la productivité de l’équipe, et tous les membres de l’équipe ont travaillé extrêmement dur pour donner le meilleur d’eux-mêmes », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. Tout récemment, nous avons publié les résultats d’une enquête qui a révélé une augmentation de la productivité de la majorité de la main-d’œuvre travaillant actuellement à domicile . Cependant, cette productivité peut s’accompagner de compromis lorsque des mesures appropriées ne sont pas mises en place pour permettre aux employés de se développer et de travailler de manière productive à distance.

Christian Giordano, président de Mancini Duffy, un cabinet d'architecture centenaire de New York, qui travaille en étroite collaboration avec ses clients pour réinventer l'avenir du lieu de travail, souligne que "les vidéoconférences ou le partage d'écran ne peuvent pas reproduire les rencontres inattendues au bureau qui stimulent la créativité et l'innovation".

C’est parce que « les meilleures idées et opérations commerciales sont [souvent] effectuées en personne à la volée », a déclaré John Cushing, PDG de mnAI, un moteur de recherche de flux de transactions financières basé au Royaume-Uni.

Le PDG de 3C Strategies, Chris Chan, pourrait avoir une explication à cette diminution de la créativité et de l'innovation. "Travailler à la maison nous permet de nous en tenir à ce qui nous est familier et de rester dans nos limites habituelles, ce qui réduit les possibilités de sortir de nos zones de confort et de nos routines, ce qui peut entraver la pensée et le développement d'idée innovantes."

Brian Robben, PDG de l’agence de marketing numérique Robben Media, a ajouté que la meilleure formation et le meilleur mentorat se produisent également en personne: « S’il n’y a pas de bureau, ces personnes sont coincées à apprendre des appels vidéo et des e-mails, ce qui n’est pas la même chose. »

Benjamin Walker, PDG de Transcription Outsourcing, a souligné qu’il peut également être difficile de décider qui promouvoir virtuellement. " Si votre patron retourne au bureau, vous devriez probablement aussi retourner au bureau, car être hors de vue en permanence et loin du cœur pourrait facilement permettre à quelqu’un d’autre d’obtenir la promotion pour laquelle vous étiez en ligne », a déclaré Ben.

IV. Un point de vue mitigé sur le travail a domicile, le bureau et les risques pour la santé mentale

Lorsqu'une entreprise est totalement isolée, les frontières entre le travail et l'inactivité deviennent très floues. Amie Deverro, de BeyondBetter, explique que cela est dû au fait que l'on vit, travaille, dort, mange et se réveille tous les jours dans le même environnement, ce qui entraîne une stagnation mentale.

Pourquoi? Amie a expliqué qu'aller au bureau apporte un nouveau stimulus: "Qu'il soit gagné dans le train, dans la circulation, au bureau, en allant déjeuner à pied ou en voyant de nouvelles personnes dans l'ascenseur, notre cerveau crée de nouveaux chemins neuronaux lorsqu'il reçoit de nouvelles données". John Rampton, PDG de Calendar, a ajouté qu'un bureau physique aide à maintenir un certain type d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et que, pour cette raison, son équipe est très enthousiaste à l'idée de retourner au bureau.

Cependant, on pourrait également affirmer que le télétravail peut réellement aider à la santé mentale : moins de temps passé dans la circulation, moins de distractions pendant la journée de travail, une politique de non-bureaucratisation et l'accès à un environnement de travail plus comfortable. Cela suggère que tout dépend du type de travail et du fait que les employés soient extrêmement isolés (vivent-ils seuls ?), introvertis ou extravertis.

V. Implications pour la sécurité et l'infrastructure informatique

Le bureau ne consiste pas seulement à interagir avec des collègues; C’est également un emplacement physique où de nombreuses entreprises conservent leur matériel, leurs serveurs et leurs machines informatiques. C’est l’épine dorsale de l’infrastructure informatique pour de nombreuses entreprises. « Cela impliquerait beaucoup de travail et d’argent pour déplacer le tout juste pour s’adapter à une configuration de travail à domicile entièrement à distance », a déclaré Jack Wang, PDG d’Amazing Beauty Hair, un magasin de commerce électronique d’extensions de cheveux et d’accessoires haut de gamme.

Il y a aussi la composante de sécurité numérique et de fiabilité de l’infrastructure à considérer, a expliqué Camilo Barrero, directeur principal de la technologie des opérations chez Ontrack, fabricants de solutions de suivi de la santé au travail. « Même avec Internet haut débit à la maison et l’accès aux VPN d’entreprise, certains bureaux fournissent une infrastructure technique conçue spécifiquement pour les protocoles de sécurité ou pour répondre à certaines exigences techniques », a déclaré Camilo.

Lors de cette conversation, Nancy Sabino, PDG et cofondatrice de SabinoCompTech, fournisseur de services informatiques gérés, a ajouté que l’accessibilité imprévisible d’Internet, la bande passante et la sécurité sont des préoccupations lorsque les employés travaillent à domicile. Et selon CJ Xia, vice-président des ventes chez le fabricant d’anticorps Boster Bio, les données montrent que les pirates ciblent les appareils domestiques intelligents et que le Wi-Fi pourrait être le centre pour attaquer les actifs du bureau.

« S’assurer que les employés disposent de la bonne quantité d’accès dont ils auront besoin pour être productifs nécessite qu’Internet et d’autres outils à distance pour les domiciles des employés soient gérés de manière sécurisée et appropriée », a déclaré Nancy de SabinoCompTech.

Alors, quelle est la conclusion de tout cela ?

Malgré les préoccupations valables mentionnées ci-dessus, un nombre croissant de personnes déclarent encore vouloir aller complètement à distance. Dans une récente enquête menée par IBM, 75 % d’entre eux ont indiqué qu’ils aimeraient continuer à travailler à distance au moins occasionnellement, tandis que plus de la moitié (54 %) aimeraient que ce soit leur principale façon de travailler. Il existe de nombreuses autres enquêtes faisant des affirmations similaires, la majorité de ces enquêtes affirmant que 60% de la main-d’œuvre veut aller à distance. Mais qu’en est-il des 40% restants? Au milieu de toutes ces revendications, il peut être difficile pour les entreprises de décider ce qui fonctionnerait le mieux pour elles.

C’est pourquoi David Hulsen, PDG et cofondateur de RFP360, fabricant de solutions logicielles qui aident les organisations à demander des informations et à répondre aux demandes, a interrogé ses employés pour savoir ce qu’ils voulaient. Ses conclusions ? Les gens veulent toujours une interaction sociale sur le lieu de travail, mais cela ne signifie pas qu’ils veulent que les choses retournent au bureau comme d’habitude. « Cela signifie que nos attentes pour le bureau évoluent et que nous devons à la fois inclure les travailleurs à distance et offrir un espace social où les gens peuvent interagir en personne », a déclaré David.

Mark Lee, PDG de Splashtop, a ajouté que "le génie du travail à domicile est sorti de sa bouteille, mais malgré la nécessité d'un bureau physique, les entreprises ne devraient pas être enthousiastes à l'idée de le remettre dans la bouteille, même si elles le pouvaient. "En outre, a ajouté Mark, "s'il est vrai que l'on ne peut nier les avantages d'un bureau physique, on ne peut pas non plus nier les avantages incroyables du travail à domicile : réduction des coûts opérationnels, accès à une réserve mondiale de talents, capacité d'attirer des nomades numériques comme la génération Z, réduction du temps perdu dans le trafic, augmentation de la productivité grâce à la réduction des interruptions de travail, réduction de l'empreinte écologique et la continuité des activités".

Qu'est-ce que cela signifie pour le bureau et l'avenir du travail et les questions que nous avons posées ci-dessus ? Cela signifie que nous nous dirigeons vers un bureau hybride : Un espace de travail où les environnements de travail à distance et physique se complètent pour offrir le meilleur des deux mondes : équilibre de vie pour les employés, interactions sociales, sécurité solide, productivité surchargée et réduction des coûts pour les entreprises.

