Bienvenue au nouveau directeur marketing et vice-président des ventes de Splashtop, Amériques

Poursuivant son évolution en tant qu’entreprise, Splashtop a embauché notre toute première directrice marketing (CMO), Michelle Burrows, et notre tout premier vice-président des ventes pour les Amériques, Grant Murphy.

Notre décision d’ajouter ces deux nouveaux postes à notre équipe de direction reconnaît à la fois ce que Splashtop a déjà accompli et ce que nous devons faire pour nous améliorer encore. Au cours de la dernière année environ, nous avons reçu 65 millions de dollars en nouveaux fonds qui ont poussé notre évaluation au-delà du niveau de 1 milliard de dollars de licorne; Nous avons maintenu une forte croissance tout en demeurant rentables depuis 2015; nous avons élargi notre portée mondiale; et nous avons obtenu une note globale étonnante de 97 de Capterra.

Ces deux postes sont cruciaux pour atteindre nos objectifs de croissance et d’amélioration continues en tant qu’entreprise, il était donc important que nous sélectionnions les meilleures personnes pour remplir ces rôles. Je suis convaincu que nous avons fait les bons choix.

Pour présenter officiellement ces deux ajouts importants à la famille Splashtop, j’ai discuté avec eux deux des raisons pour lesquelles ils veulent travailler chez Splashtop et de la façon dont ils abordent leurs nouveaux rôles.

Mark Lee : Tout d’abord, bienvenue sur Splashtop ! Pouvez-vous nous parler un peu de la façon dont vous voyez Splashtop et pourquoi vous étiez intéressé à nous rejoindre?

Michelle Burrows : Merci, Mark. Dès que j’ai commencé à examiner sérieusement les activités actuelles de Splashtop, il est devenu clair que l’entreprise était à un point d’inflexion. Avec des fondateurs solides, d’excellents produits, une culture soudée et chaleureuse, et des clients de renom et heureux, Splashtop est prêt à vraiment décoller, et je suis ravi de faire partie de la trajectoire de croissance de l’entreprise!

Grant Murphy : Splashtop a énormément grandi pendant la pandémie, offrant la bonne technologie au bon moment pour le saut soudain du travail à distance qui s’est produit dans le monde entier. Il est maintenant temps pour l’entreprise de se développer en amont sur le marché, d’atteindre les grandes entreprises de taille moyenne et de mettre en œuvre des approches de vente plus proactives. Comme Michelle l’a dit, c’est une période vraiment excitante pour rejoindre Splashtop.

Marque: Quelles sont vos philosophies fondamentales concernant vos rôles respectifs en tant que responsable marketing et responsable des ventes ?

Michelle: Les spécialistes du marketing sont des leaders d’opinion et des conteurs sur les raisons et les façons dont les gens utilisent nos solutions. Je considère le marketing comme stratégique dans l’ensemble de l’entreprise - dès la première interaction qu’un client potentiel a avec nous tout au long du parcours client. Notre marque et qui nous sommes en tant qu’entreprise, ainsi que la façon dont nos solutions aident les organisations à fonctionner plus efficacement, doivent passer par chaque point de contact.

Subvention: Ma philosophie de vente personnelle est qu’il est important d’avoir une organisation de vente amusante. Les ventes sont très stressantes, mais si vous vous amusez, vous pouvez générer l’enthousiasme nécessaire pour maintenir l’élan des ventes. Et bien sûr, je veux dire du plaisir qui s’accompagne de responsabilité.

Marque: Je sais que vous mettez tous les deux beaucoup l’accent sur le développement de vos équipes. Pouvez-vous nous parler un peu de cet aspect de vos rôles?

Michelle: Vous ne pouvez pas faire des choses remarquables sans des personnes remarquables, donc je suis très intentionnel pour obtenir les bonnes personnes à bord, m’assurer qu’elles sont toutes aux bons postes dans l’équipe et travaillent sur les bonnes choses, puis éliminer tous les obstacles qui pourraient les empêcher de faire leur meilleur travail.

Subvention: Pour le type d’approche de vente dont une entreprise comme Splashtop a besoin, il est important que les vendeurs de mon équipe aient une curiosité innée, afin qu’ils puissent comprendre les capacités des produits, les besoins des clients et comment les faire correspondre pour atteindre nos objectifs de vente.

Marque: Vous commencez tous les deux en même temps pour des fonctions qui doivent fonctionner ensemble. Comment chacun d’entre vous aborde-t-il la relation entre le marketing et les ventes ?

Michelle: Autrefois, les gens pensaient au marketing comme les personnes qui apportaient des prospects et les jetaient par-dessus la clôture aux ventes, ou qui agissaient en tant que planificateurs de parties de vente. Mais ce n’est pas ainsi que les choses fonctionnent maintenant, en supposant qu’elles l’aient jamais vraiment fait. Aujourd’hui, le marketing et les ventes doivent former un cercle, pas une ligne. J’ai travaillé dans la vente il y a des années, et je sais ce que c’est que de commencer chaque mois ou chaque trimestre à zéro, avec la prochaine série de quotas devant moi. Je pense que le marketing doit être aussi responsable des chiffres de vente que l’équipe de vente.

Subvention: Je suis d’accord avec Michelle pour dire qu’il est essentiel que les ventes et le marketing travaillent de concert, en définissant et en restant sur le même message afin qu’ensemble, nous puissions faire avancer l’entreprise. Je veux aussi corriger une perception erronée commune que les gens ont au sujet des ventes, que nous travaillons dur et faisons la fête au bar. J’aimerais changer cette image pour travailler dur et faire la fête avec les enfants, parce que l’équilibre travail-vie personnelle est si important.

Michelle: C’est tellement vrai, Grant. J’ai appris l’équilibre travail-vie personnelle il y a quelques années, lorsque j’ai accepté un poste de vice-président du marketing dans une entreprise Fortune 50. Je pensais être arrivé professionnellement, mais je me sentais déséquilibré. Il est donc important que nous reconnaissions que nous avons tous des responsabilités au-delà du travail.

Marque: OK, voici une question amusante pour chacun d’entre vous. Selon vous, quel est votre superpouvoir professionnel?

Subvention: Je pense que je fais très bien certaines choses dans les ventes. Tout d’abord, je suis doué pour comprendre comment insérer la cheville carrée d’un client dans le trou rond d’une entreprise, en faisant correspondre les besoins des clients avec ce que l’entreprise offre. La deuxième chose est de motiver les gens. Ma situation idéale, c’est quand, au lieu de traîner l’équipe, ils me mettent dans le bateau et poussent.

Michelle: Je pense que mon principal superpouvoir serait ma capacité à rassembler la bonne équipe pour amener les entreprises à la prochaine étape. Comme je l’ai dit plus tôt, vous ne pouvez pas faire des choses remarquables sans des gens remarquables. L’autre chose pour laquelle je suis bon, et que j’ai fait un certain nombre de fois dans ma carrière, c’est ce que j’appelle le marketing transformationnel, qui consiste à prendre une entreprise existante et à l’élever de plusieurs niveaux. Il s’agit de faire en sorte que la marque, la demande et le marketing produit travaillent tous ensemble vers le même objectif.

Marque: Vous savez, une autre chose que vous avez tous les deux en commun, c’est que vous êtes tous les deux les premiers travailleurs à distance de Splashtop – Michelle de Denver et Grant de Dallas. Que pensez-vous du travail à distance ?

Michelle: J’ai travaillé à distance pendant une grande partie de ma carrière, y compris sur plusieurs continents. Je suis donc très à l’aise avec le fait de travailler sur quelques fuseaux horaires. En même temps, je pense qu’il est important d’établir des relations avec les membres de mon équipe, donc je vais passer du temps en personne à Splashtop – avoir ces conversations informelles qui sont plus difficiles à faire pendant les appels Zoom programmés, mais qui sont si importantes pour vraiment apprendre à se connaître.

Subvention: Encore une fois, Michelle et moi sommes synchronisés! Je travaille à distance depuis 2001, même si je dirai que l’intégration à distance est une façon inhabituelle de commencer. Je prévois également de passer du temps au nouveau et plus grand siège de Splashtop à Cupertino. Mais c’est bien de modéliser le travail à distance au niveau exécutif, compte tenu de l’activité de Splashtop.

Marque: Merci à vous deux pour votre temps, et au nom de tout le monde à Splashtop, un accueil chaleureux - et je suis impatient de travailler avec vous deux pour propulser notre entreprise vers des sommets encore plus élevés.