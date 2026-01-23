Depuis la création du World Wide Web dans les années 1980, les internautes partagent de nouvelles informations avec d’autres personnes par l’intermédiaire des réseaux. Ces informations ou données ne sont pas toutes créées avec de bonnes intentions : certaines d’entre elles peuvent endommager vos appareils et compromettre la sécurité des informations stockées sur votre ordinateur.
De nombreux internautes utilisent un outil courant connu sous le nom de VPN pour accéder à distance à des informations, notamment des réseaux et des applications.
Qu’est-ce qu’un VPN ?
Un réseau privé virtuel (VPN) est un outil qui permet aux internautes de chiffrer et de réacheminer leur trafic avant de se connecter à un autre site Web, réseau ou service. Cela permet de contourner certaines restrictions géographiques, de protéger votre historique sur les wi-fi publics et de masquer votre adresse IP.
Les VPN sont également utilisés pour accéder à un réseau spécifique pendant un déplacement. De nombreuses entreprises utilisent un VPN pour permettre le télétravail afin que les employés puissent continuer à travailler sur un réseau sécurisé tout en voyageant.
Les risques de sécurité d’un VPN
Si les VPN sont utiles et permettent aux employés de travailler de n’importe où avec plus de souplesse, ils ne constituent pas la solution la plus sûre. Voici quelques points faibles des VPN lorsqu’ils sont utilisés pour l’accès à distance.
Les VPN ne peuvent pas appliquer les politiques d’authentification
L�’un des principaux inconvénients d’un VPN est la rapidité avec laquelle quelqu’un peut y accéder s’il obtient les identifiants d’un utilisateur. Si un individu veut l’accès à l’ensemble du réseau de votre entreprise, il suffirait à un cybercriminel de se procurer ses informations d’identification pour y pénétrer.
Les cybercriminels ciblent de plus en plus les équipes qui utilisent des VPN. Ils exploitent les bogues pour infiltrer un réseau ou tentent d’hameçonner les membres d’une équipe en leur soutirant leurs informations d’identification.
Il est possible de se connecter à un VPN à partir de n’importe quel appareil, même s’il est corrompu
Si vous cherchez à vous connecter à un réseau spécifique, vous pouvez le faire à partir de n’importe quel appareil, ce qui signifie que vous pouvez vous connecter à partir d’un appareil potentiellement vulnérable. Lorsque vous vous connectez à un autre réseau via un VPN, vos données sont transférées dans les deux sens entre les deux appareils, ce qui signifie que les fuites de données et les virus potentiels peuvent toujours se croiser, même par le biais d’un VPN.
Les VPN sont des systèmes tout ou rien
Les VPN ne proposent pas d’accès partiel : soit vous avez accès à un réseau, soit non. Il est donc difficile d’accorder un accès à certaines personnes plutôt qu’à d’autres. Supposons, par exemple, que vous souhaitiez qu’un sous-traitant travaille sur votre réseau, mais seulement sur une partie de celui-ci. Fournir un accès à une personne tierce par l’intermédiaire d’un VPN reviendrait à lui donner accès à l’ensemble de votre réseau.
La maintenance des VPN peut s’avérer difficile
Les outils VPN n’offrent pas tous des capacités d’administration permettant à l’équipe informatique de gérer le logiciel sur des centaines d’appareils. Si votre équipe décide d��’utiliser un VPN pour accéder à votre réseau, elle doit mettre à jour manuellement chaque appareil individuellement, ce qui peut s’avérer fastidieux et complexe.
Cela ajoute également un niveau de risque supplémentaire au processus : il suffit que l’installation du VPN se passe mal sur un seul appareil pour que le réseau de votre entreprise devienne plus vulnérable.
Comment lutter contre les risques liés à la sécurité des VPN
Si votre équipe utilise des VPN, voici quelques stratégies que vous pouvez adopter pour vous protéger contre les failles de sécurité.
Adopter un cadre de sécurité zero trust
Un cadre de sécurité zero trust est une méthodologie de sécurité qui part du principe que chaque utilisateur est une menace. Les individus doivent passer par plusieurs niveaux de vérification s’ils veulent accéder à une section spécifique de données.
Il peut être utilisé en combinaison avec les VPN pour renforcer l’infrastructure générale de votre sécurité, mais cela ne minimise pas les problèmes des réseaux privés virtuels. Il ajoute une couche de sécurité au-dessus du VPN, mais si un individu parvient à franchir le VPN, les problèmes subsistent.
Ajouter des fonctions de sécurité supplémentaires à un VPN
Vous pouvez ajouter des couches de sécurité supplémentaires pour pallier les vulnérabilités des VPN, en adoptant notamment un logiciel antivirus, l’authentification multifactorielle et l’authentification des appareils. Cependant, cela ajoute du travail à vos responsables informatiques et nécessite une maintenance continue, ce qui peut s’avérer coûteux pour chaque outil. Gérer ces différentes solutions et veiller à ce qu’elles fonctionnent ensemble peut s’avérer compliqué et chronophage pour les équipes informatiques.
Trouver des outils qui couvrent toutes les vulnérabilités des VPN demande beaucoup de travail et d’expérience, c’est pourquoi cette solution n’est pas nécessairement évolutive pour les petites équipes.
Pourquoi ces stratégies ne suffisent toujours pas à couvrir les vulnérabilités des VPN
La mise en œuvre d’une politique zero trust et l’ajout d’un logiciel antivirus sont utiles, mais ils ne règlent pas le problème de fond : ce sont des solutions qui couvrent les vulnérabilités des VPN. Considérez-les comme des pansements sur une plaie. Elles permettent d’éviter que des éléments nuisibles ne pénètrent dedans, mais il serait préférable que la plaie soit complètement guérie.
Au lieu de trouver des outils supplémentaires pour lutter contre les vulnérabilités du VPN, cherchez plutôt des solutions qui n’ont tout simplement pas ces problèmes. Si vous souhaitez que vos employés puissent continuer à accéder à votre réseau à distance, envisagez plutôt de vous tourner vers un logiciel d’accès à distance.
Utiliser un logiciel d’accès à distance au lieu d’un VPN
Évitez complètement les VPN et utilisez plutôt un logiciel d’accès à distance pour le télétravail. Les logiciels d’accès à distance fonctionnent un peu différemment des VPN : au lieu de se connecter directement à un serveur, un ordinateur local est utilisé pour contrôler un ordinateur distant. C’est pourquoi les logiciels d’accès à distance et les RDP sont de bonnes alternatives aux VPN. Les logiciels d’accès à distance garantissent que toutes les données et informations restent sur votre réseau et sur l’appareil distant.
Les employés travaillant à distance pourront contrôler leur poste de travail comme s’ils étaient assis devant l’ordinateur. Ils auront accès à tous les fichiers et à toutes les applications de cet appareil distant, ce qui leur permettra de travailler efficacement en déplacement et éliminera les failles de sécurité des VPN.
Les logiciels d’accès à distance permettent également à votre équipe informatique de mieux contrôler et gérer un parc d’appareils. Ils peuvent contrôler les utilisateurs et les appareils qui ont accès aux différents ordinateurs de l’entreprise. Ils peuvent également utiliser le logiciel d’accès à distance pour aider les télétravailleurs à résoudre les problèmes rencontrés en quelques clics seulement.
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