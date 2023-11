Pourquoi les utilisateurs de TrustRadius font-ils confiance aux fonctions de sécurité de Splashtop ?

À l'ère du numérique, l'importance d'une sécurité robuste d'Accès à distance ne peut pas être sous-estimée. Chez Splashtop, notre engagement a toujours été d'offrir une plateforme sécurisée et transparente. L'affirmation de ce dévouement est évidente dans les nombreuses critiques positives sur TrustRadius. Ces critiques soulignent souvent nos dispositifs de sécurité avancés et la tranquillité d'esprit qu'ils apportent.

L'un des évaluateurs a souligné la crédibilité de Splashtop en notant : "Splashtop jouit de la confiance des principaux acteurs du domaine de la sécurité." Cette confiance n'a pas été gagnée du jour au lendemain ; elle témoigne des efforts que nous avons déployés pendant des années pour renforcer nos mesures de sécurité. Un autre utilisateur a reconnu la conception complète de la plateforme en déclarant : " Je n'ai connu que la sécurité d'Accès à distance. C'est une bénédiction pour mon entreprise."

De tels commentaires reflètent non seulement la fiabilité de notre infrastructure, mais soulignent également la facilité avec laquelle les organisations peuvent intégrer et bénéficier de nos solutions.

Dans cet article, nous explorons ces éloges, en mettant en lumière les principaux éléments de sécurité qui distinguent Splashtop dans l'industrie. Rejoins-nous pour décoder les raisons pour lesquelles la sécurité de Splashtop est si fiable.

Une alternative plus sûre aux VPN

Les réseaux privés virtuels (VPN) sont depuis longtemps la solution idéale pour l'accès à distance. Cependant, comme le besoin de fonctions de sécurité plus robustes et plus spécialisées a augmenté, de nombreux utilisateurs explorent d'autres solutions. Splashtop s'est imposé comme un choix privilégié pour ceux qui donnent la priorité à la sécurité. Un utilisateur a fait remarquer : C'est plus sûr que l'utilisation d'un VPN et cela permet aux employés de tirer parti de leurs propres appareils pour accéder au réseau."

Un autre évaluateur l'a mentionné : "Je remplace le VPN par Accès à distance de Splashtop. Cela permet à mes clients d'utiliser n'importe lequel de leurs appareils personnels préférés tout en augmentant leur niveau de sécurité." Ce sentiment témoigne d'une transition des configurations VPN traditionnelles vers des solutions plus modernes comme Splashtop.

Un troisième retour d'expérience itère : "Nous avons une politique stricte sans VPN et nous avons essayé d'autres produits Accès à distance. Splashtop [Enterprise] passe tous les tests de sécurité et a toujours vérifié la bonne personne. Nous surveillons le trafic réseau et le cryptage est robuste."

En conclusion, Splashtop offre une alternative supérieure et sécurisée aux VPN traditionnels, comme en témoignent les témoignages des utilisateurs. Son infrastructure répond aux exigences modernes en matière de sécurité, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les organisations qui accordent la priorité à un Accès à distance sûr.

Authentification à deux facteurs (2FA)

L'authentification à deux facteurs (2FA) fournit une couche supplémentaire de sécurité en demandant aux utilisateurs de confirmer leur identité à l'aide de deux formes distinctes de vérification. Splashtop reconnaît l'importance de cette fonction et l'a incorporée avec diligence dans son service, s'attirant les félicitations des utilisateurs.

Un utilisateur a souligné l'importance de l' authentification à deux facteurs en déclarant : "J'ai toujours été préoccupé par la sécurité des outils Accès à distance, mais grâce à l'authentification à deux facteurs de Splashtop, je me sens beaucoup plus à l'aise."Un autre utilisateur a fait écho à un sentiment similaire en déclarant : "L'authentification à deux facteurs me donne la confiance nécessaire pour permettre à mon équipe d'accéder à nos systèmes à distance sans avoir constamment à s'inquiéter des brèches potentielles . "

Un troisième évaluateur a souligné : "L'ajout de l'authentification multifactorielle est une fonctionnalité intéressante. Le fait que tu aies deux identifiants de connexion pour avoir accès à un PC est génial ." Enfin, cet utilisateur estime que l'authentification à deux facteurs de Splashtop est supérieure à celle de Microsoft : "Le 2FA est au moins aussi bon que celui de Microsoft, si ce n'est meilleur".

Grâce à l'intégration de 2FA, Splashtop continue de donner la priorité à la sécurité de ses utilisateurs, en s'assurant que même si les identifiants de connexion principaux tombaient entre de mauvaises mains, une ligne de défense secondaire reste solidement en place.

Facilité d'utilisation sans compromettre la sécurité

À l'ère numérique actuelle, il est crucial de trouver un équilibre entre la convivialité et la sécurité. De nombreuses plateformes donnent la priorité à l'un au détriment de l'autre, ce qui conduit à des interfaces lourdes ou à des systèmes vulnérables. Splashtop, cependant, se distingue en offrant un mélange homogène des deux.

Les utilisateurs ont toujours fait l'éloge de la conception intuitive de Splashtop, qui ne lésine pas sur la sécurité. Un utilisateur a parfaitement saisi ce sentiment en déclarant : "Le faible coût, la simplicité d'installation pour l'utilisateur final et l'interface utilisateur claire et facile sont les caractéristiques qui ressortent le plus pour moi . "

Un autre utilisateur l'a signalé : ""Nous utilisons Splashtop pour Accès à distance pour les utilisateurs. C'estun moyen facile, sûr et peu coûteux de donner aux employés un accès depuis l'extérieur du bureau. ""This Le retour d'information témoigne de l'engagement de Splashtop à fournir un produit qui est non seulement facile à naviguer pour les utilisateurs finaux, mais aussi fortifié par des mesures de sécurité robustes.

En atteignant cet équilibre, Splashtop s'assure que ses utilisateurs peuvent accéder en toute confiance à leurs systèmes à distance sans les complexités décourageantes souvent associées aux plateformes sécurisées.

Essayez Splashtop gratuitement

L'engagement de Splashtop en faveur de fonctions de sécurité robustes ne passe pas inaperçu. Parmi un éventail d'utilisateurs et d'industries, le consensus est clair : Splashtop tient sa promesse de fournir une solution d'accès à distance sécurisée. "Sécurité forte, en particulier avec l'authentification à deux facteurs activée pour tous les utilisateurs. Pas de problème de piratage, et des utilisateurs faciles à administrer." commente un utilisateur, soulignant l'intégration transparente de mesures de sécurité robustes sans compromettre l'expérience de l'utilisateur.

Un autre utilisateur souligne sa confiance inébranlable dans le logiciel, en déclarant : "J' ai une confiance totale en Splashtop. Je sens que vous êtes très fiers et que vous prenez des mesures pour fournir à vos clients l'assistance, la sécurité et les services dont nous avons besoin." Ces témoignages, ainsi que d'innombrables autres, attestent de l'importance inébranlable accordée par le logiciel à la protection des données des utilisateurs et à la sécurité des connexions.

Dans le paysage numérique actuel, où les menaces de sécurité sont omniprésentes, il est rassurant pour beaucoup que Splashtop continue à donner la priorité et à offrir des mesures de sécurité de premier ordre. Les avis sur TrustRadius parlent d'eux-mêmes : les utilisateurs font confiance à Splashtop non seulement pour ses fonctionnalités, mais aussi pour la tranquillité d'esprit qu'il offre.

Pour ceux qui sont curieux de plonger plus profondément, des milliers d'avis exceptionnels sur Splashtop sont facilement disponibles sur TrustRadius pour que tu puisses en prendre connaissance. Fais l'expérience directe de ce que beaucoup sont venus vanter. Apprends-en plus sur les caractéristiques de sécurité de Splashtop et commence ton Essai gratuit dès aujourd'hui !