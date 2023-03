Comment les développeurs de jeux vidéo peuvent travailler à distance avec Splashtop

Vous n'avez pas besoin d'être collé à votre bureau pour travailler. Accédez à distance à votre ordinateur et à vos logiciels de développement de jeux depuis n'importe quel appareil équipé de Splashtop.

Le développement de jeux vidéo est un mélange fascinant de créativité et de compétences techniques. Chaque jour, les développeurs repoussent leurs limites pour créer des jeux qui trouveront un public de joueurs enthousiastes.

Les développeurs s'appuient sur leurs outils logiciels pour donner vie à leur vision. Ainsi, lorsque COVID-19 a frappé et forcé les organisations à mettre en œuvre des politiques de travail à domicile, les développeurs de jeux vidéo ont dû trouver un moyen de rester efficaces tout en travaillant à distance.

Il peut être difficile pour les développeurs de faire leur travail lorsqu'ils ne peuvent pas accéder à leurs ordinateurs de bureau très puissants au bureau. Étant donné les exigences techniques pour exécuter les programmes couramment utilisés par les développeurs de jeux vidéo, de nombreux développeurs ne peuvent pas les exécuter sur leurs appareils personnels.

Heureusement, il existe un moyen pour les développeurs de travailler à domicile tout en ayant un accès complet à leur ordinateur de bureau et à tous ses logiciels et ressources.

Travailler à distance avec Splashtop Business Access

Avec Splashtop Business Access, les développeurs de jeux vidéo peuvent contrôler à distance leur ordinateur de bureau depuis n'importe quel endroit, en utilisant n'importe quel appareil. Cela signifie que vous pouvez accéder à votre ordinateur de bureau à distance depuis votre ordinateur personnel Windows ou Mac, un iPad, un iPhone, un appareil Android ou même un Chromebook et avoir l'impression d'être assis juste devant votre ordinateur de travail.

Vous pourrez accéder et contrôler à distance vos ordinateurs de bureau Windows, Mac et Linux, et voir l'écran de l'ordinateur distant en temps réel lorsqu'il est connecté. Vous pouvez accéder à tous vos fichiers et utiliser des logiciels comme Unity, Unreal, Photoshop, Maya, et d'autres outils de développement de logiciels.

Splashtop offre de nombreuses fonctions d'amélioration de la productivité, notamment la prise en charge de plusieurs moniteurs, le transfert de fichiers par glisser-déposer, l'impression à distance, l'enregistrement de sessions, etc.

Le logiciel de bureau à distance de Splashtop est multiplateforme. Cela signifie que vous pouvez travailler sur plusieurs systèmes d'exploitation à partir de n'importe lequel de vos appareils personnels lorsque vous travaillez à distance.

Les développeurs qui travaillent sur le prochain grand projet de jeu voudront s'assurer que leurs connexions sont sécurisées. Avec Splashtop, toutes les sessions à distance sont cryptées avec TLS et AES 256 bits couplé à l'authentification de l'appareil. C'est pourquoi plus de 30 millions d'utilisateurs et des dizaines de milliers d'entreprises lui font déjà confiance.

Une connexion rapide et fiable est également essentielle pour les développeurs. Avec le moteur primé et haute performance de Splashtop et son infrastructure mondiale, les utilisateurs peuvent compter sur des connexions à distance haute définition. Pendant les connexions à distance, vous profiterez du streaming 4K à 40 images par seconde (ips) à faible latence. La synchronisation labiale est faisable avec les connexions d’accès à distance rapides de Splashtop.

