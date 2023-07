Transformer l'accès sécurisé avec Splashtop Secure Workspace

Yanlin Wang, vice-président de la technologie avancée, explique comment briser le moule de la sécurité pour permettre un accès sécurisé aux ressources à tout moment et en tout lieu.

Par Mark Lee, PDG, cofondateur de Splashtop

Lorsque nous avons lancé notre gamme de produits Splashtop accès à distance et support il y a plus de dix ans, nous nous sommes concentrés sur la fourniture de la plus haute performance et de la meilleure expérience utilisateur disponible pour accéder aux ressources informatiques n'importe où. 250 000 clients et 30 millions d'utilisateurs plus tard, il ne fait aucun doute que le marché est d'accord. Au fur et à mesure que nos produits mûrissaient, l'accent mis sur la sécurité de a évolué et s'est étendu à ce qui est devenu notre base pour l'avenir de l'accès à distance, visant à fournir une productivité sans souci, quels que soient l'emplacement, l'appareil ou l'identité. En travaillant en étroite collaboration avec nos clients et nos partenaires fournisseurs de services gérés, ils ont exprimé le désir d'avoir un ensemble plus riche de méthodes d'accès à divers appareils informatiques, et avec un contrôle granulaire. De plus, ils voulaient une plus grande visibilité pour la sécurité et la conformité. Une partie de notre réponse a été l'acquisition récemment annoncée de Foxpass, une plateforme de sécurité pour l'accès local (Wi-Fi) et serveur sécurisé. Une grande partie de nos plans de sécurité a été moins visible, jusqu'à aujourd'hui. Il y a deux ans, nous avons lancé une initiative de produits de sécurité en recrutant les meilleurs et les plus brillants architectes et ingénieurs en sécurité des principales entreprises de sécurité ici dans la Silicon Valley. Libérée des contraintes de la pensée en silo et soulagée du bagage des architectures héritées et des anciennes bases de code, notre équipe de sécurité a fait des progrès rapides. Nous sommes enfin prêts à dévoiler les fondements de notre nouveau produit de sécurité et à étendre notre programme d'accès anticipé à certains clients. Plus important encore, je suis fier de vous présenter notre blogue qui présente les fondements de notre architecture de sécurité. Rédigé par Yanlin Wang, notre vice-président de la technologie avancée (et architecte de notre plateforme de sécurité), TI établit les piliers de l'espace de travail sécurisé Splashtop et montre comment notre approche plus complète inaugure une nouvelle vague de solutions d'accès à distance sécurisé plus faciles à utiliser et plus performantes. Nous enrichirons ce blog dans les semaines à venir, en montrant comment les problèmes courants d'accès aux TI peuvent être résolus grâce à Secure Workspace, et en mettant en avant quelques caractéristiques uniques de la plateforme. Si ta curiosité est piquée après avoir lu les blogs de Yanlin, ou si tu te sens inspiré par notre vision, tu peux exprimer ton intérêt en t'inscrivant sur notre liste d'attente d'accès anticipé sur la page Splashtop Secure Workspace .

Pourquoi Splashtop Secure Workspace ?

Splashtop Secure Workspace est une solution révolutionnaire qui s'attaque aux principaux problèmes auxquels les organisations sont confrontées à l'ère numérique. TI est conçu pour relever les défis modernes qui découlent d'une main-d'œuvre à distance, d'une migration multi-cloud, d'un accès réseau complexe aux ressources et de la gestion désordonnée des informations d'identification et des secrets - autant de maux de tête courants pour les équipes de TI, grandes et petites.

Les professionnels des TI d'aujourd'hui doivent jongler avec toute une série de problèmes permanents. Cela va des tâches laborieuses de provisionnement, de dé-provisionnement et d'onboarding des utilisateurs, à la gestion des subtilités de plusieurs solutions qui ne fonctionnent pas nécessairement ensemble. À cela s'ajoutent des exigences strictes en matière de conformité, la nécessité de protéger les ressources contre les fuites et les attaques, et le besoin vital d'une visibilité plus complète. Il y a ensuite le défi budgétaire que représentent l'achat et la gestion de plusieurs outils d'accès et de sécurité disparates mais qui se chevauchent.

Tous ces éléments sont aggravés par le paysage en constante évolution des menaces de cybersécurité, compliqué par les incertitudes géopolitiques et la montée en puissance des syndicats de cybercriminels organisés. TI comprend pourquoi les responsables de TI sont en proie à des nuits blanches.

Pour surmonter ces obstacles, notre équipe à Splashtop a jeté un regard neuf sur l'énigme de l'accès sécurisé du point de vue de l'utilisateur, en prenant en compte à la fois les utilisateurs finaux et les administrateurs TI. Notre philosophie de conception va au-delà de la simple adaptation à des paradigmes de sécurité ou d'accès dépassés, rigides et non pertinents établis il y a des années, en se concentrant plutôt sur la résolution de cas d'utilisation commerciale réels.

L'objectif de notre architecture, que nous allons approfondir ci-dessous, est de fournir un environnement complet et sécurisé pour que les employés, les entrepreneurs et les partenaires puissent travailler de n'importe où, en garantissant un accès transparent aux ressources et aux services privés et publics.

L'état de l'accès à distance aujourd'hui

Les difficultés rencontrées dans la gestion de l'accès peuvent être ramenées à une simple cause première. De nombreuses organisations s'appuient sur un patchwork de solutions ponctuelles déconnectées pour répondre à leurs besoins en matière d'accès. Ce mélange comprend la gestion des identités, les systèmes de gestion et d'accès à distance, les VPN, les pare-feu et les chambres fortes secrètes - tous vaguement intégrés. Cette approche donne lieu à plusieurs défis et amplifie la frustration associée à la gestion de l'accès.

La fragmentation engendre la complexité et l'insécurité

L'un des principaux coupables de l'état actuel du marché de l'accès aujourd'hui est le manque d'intégration et de cohésion entre ces composants disparates. Chaque solution fonctionne de manière indépendante, avec une visibilité limitée sur le contexte d'accès complet. Par exemple, l'outil d'accès à distance peut ne pas avoir une connaissance complète des droits de l'utilisateur stockés dans le système de gestion des identités, ou de la posture de sécurité de l'appareil et du réseau supervisée par les systèmes de gestion des points d'extrémité. Cette approche fragmentée entraîne un manque de compréhension globale et de contrôle des demandes d'accès.

De plus, la nature déconnectée de ces solutions ponctuelles entrave les expériences transparentes des utilisateurs. Les utilisateurs se heurtent souvent à de multiples invites de connexion, à des étapes d'authentification fastidieuses et à une certaine confusion quant à leurs droits d'accès et aux ressources disponibles. Il en résulte une expérience utilisateur sous-optimale qui entrave la productivité et la satisfaction.

La nature cloisonnée de ces solutions ponctuelles entraîne également des mesures de sécurité incomplètes. Chaque composant agit seul, ce qui complique l'application de politiques de sécurité cohérentes et la mise en œuvre de contrôles de sécurité robustes dans l'ensemble du paysage d'accès. Cela expose les organisations à des vulnérabilités en matière de sécurité et à des risques de conformité.

Jongler avec des solutions distinctes crée des maux de tête

En plus de ces défis, les tâches manuelles associées à la gestion d'une multitude d'outils créent une complexité inutile pour les administrateurs de TI. Leurs journées sont alourdies par la nécessité de jongler avec plusieurs outils, d'effectuer des tâches répétitives et d'intégrer manuellement les flux de travail pour répondre aux besoins d'accès. Cet effort manuel est chronophage, source d'erreurs et inefficace. Pour les petites et moyennes entreprises dont les équipes de TI sont réduites, cela représente une pression supplémentaire sur les ressources.

Pour surmonter ces obstacles et moderniser la gestion des accès à l'ère numérique, il faut adopter une approche nouvelle. Les organisations doivent passer d'une ancienne approche "best-of-breed" construite autour de technologies isolées à une solution intégrée et unifiée. La solution idéale doit offrir une intégration transparente, une visibilité complète et un contrôle centralisé de la gestion des accès, en veillant à ce que la sécurité et l'expérience de l'utilisateur soient prioritaires.

L'avenir de l'accès à distance : L'architecture sans silo de Splashtop

Splashtop Secure Workspace adopte une approche globale pour s'attaquer aux problèmes difficiles liés à la gestion des accès. Notre architecture prend soigneusement en compte les multiples facteurs qui entrent en jeu dans la fourniture de l'accès. Lorsqu'un utilisateur se connecte avec succès, TI signifie qu'il possède l'identité correcte, les droits, la conformité de l'appareil, la mise en réseau et les informations d'identification validées pour la ressource ou le service cible. Ces éléments sont interconnectés et constituent la base du système de gestion unifiée des accès de Splashtop Secure Workspace.

Ce qui précède est une représentation des éléments qui constituent l'architecture holistique de Splashtop. Au cours des prochaines semaines, nous expliquerons plus en détail comment ces composants fonctionnent ensemble pour permettre un accès sécurisé transparent et pratique.

L'architecture de l'espace de travail sécurisé de Splashtop garantit que ces couches fondamentales - identité, appareil, réseau et secrets - sont interconnectées. Cette cohésion permet une compréhension complète et contextuelle des demandes d'accès dans n'importe quel scénario donné.

Par exemple, lorsqu'un utilisateur demande un accès, le système peut évaluer son identité et ses autorisations stockées dans le système de gestion des identités, l'état de sécurité de l'appareil géré par le système de gestion des terminaux et la posture de sécurité du réseau. Cette compréhension approfondie du contexte d'accès ouvre la voie à des décisions de contrôle d'accès plus efficaces et plus sûres.

L'architecture holistique de Splashtop s'accompagne d'une foule d'avantages, grâce à sa nature interconnectée. TI crée un environnement qui améliore les expériences des utilisateurs, en offrant des performances exceptionnelles et un accès continu aux employés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Les utilisateurs peuvent profiter d'expériences riches et de haute qualité tout au long de leur parcours professionnel.

De plus, l'architecture donne aux organisations les moyens d'appliquer des mesures de sécurité robustes, notamment des principes de confiance zéro de bout en bout et des contrôles d'accès conditionnels. Cela facilite l'accès transparent et sécurisé à toutes les applications, qu'elles se trouvent sur place, sur le site cloud, ou qu'elles soient basées sur SaaS.

Ainsi, les organisations bénéficient d'un cadre de sécurité complet et très efficace qui permet aux utilisateurs d'accéder en toute confiance à n'importe quelle application depuis n'importe quel appareil.

Reste à l'écoute des applications réelles de Splashtop Secure Workspace

Voilà qui conclut notre premier article de blog présentant notre nouvelle approche de l'accès sécurisé. Mon prochain article expliquera comment cette architecture résout les points de douleur et les défis d'accès les plus courants. Reste à l'écoute !

D'ici là, consulte notre page Splashtop Secure Workspace et inscris-toi sur notre liste d'attente d'accès anticipé.