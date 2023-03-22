Splashtop Acquires Foxpass to Broaden Security Portfolio

Splashtop acquiert Foxpass pour élargir sa gamme de produits de sécurité
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Une plateforme de gestion des identités et des accès de confiance élargira l’offre de Splashtop en matière de sécurité, apportant une solution professionnelle aux PME et aux MSP.
Cupertino, Californie - 23 mars 2023 -Splashtop, leader des solutions d’informatique à distance qui simplifient et sécurisent le monde du télétravail, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Foxpass, un fournisseur de solutions d’accès aux réseaux et aux serveurs basées sur le cloud et centrées sur l’identité pour les systèmes informatiques et DevOps. Cette acquisition renforce l’engagement de Splashtop à démocratiser la sécurité pour les entreprises de toutes tailles - en particulier les PME et les fournisseurs de services gérés (MSP) qui sont confrontés au coût et à la complexité des solutions de sécurité modernes.
Cette acquisition stratégique marque une étape importante pour Splashtop, qui développe l’offre d’accès à distance et de sécurité la plus robuste du secteur, et permet à la société de répondre aux besoins d’un segment clé du marché désireux de renforcer ses mesures de sécurité grâce à des solutions puissantes et professionnelles de gestion de l’accès au Wi-Fi et aux serveurs.
« Les dernières années ont radicalement changé la façon dont les gens et les organisations fonctionnent. Alors que les entreprises continuent d’adopter les avantages du travail hybride, les risques pour la cybersécurité n’ont fait que s’accélérer, et les PME sont devenues des cibles faciles, explique Mark Lee, PDG de Splashtop. Nous considérons la gestion des identités comme un fondement incontournable de la sécurité. Il existe une complémentarité naturelle entre Splashtop et Foxpass qui permettra aux entreprises de rester productives tout en relevant les défis de sécurité modernes. Les responsables de Foxpass ont construit un ensemble de solutions et une culture exceptionnels, et nous sommes ravis que l’équipe se joigne à nous. »
Foxpass propose une solution sécurisée de gestion des accès aux serveurs et aux réseaux qui s’intègre de manière parfaite aux fournisseurs d’identité les plus courants, notamment Microsoft O365, Google Workspace et Okta, tandis que sa plateforme cloud de serveur RADIUS s’intègre aux principaux fournisseurs de points d’accès Wi-Fi et de réseaux privés virtuels (VPN), notamment Meraki, Ruckus, Apple, Aruba, Fortinet, Ubiquiti et d’autres encore. Sa plateforme leader sur le marché permet d’utiliser des dispositifs modernes, sans mot de passe, pour s’assurer que les employés ne partagent pas leurs identifiants et peuvent accéder uniquement aux serveurs et aux réseaux dont ils ont besoin, et seulement lorsque c’est nécessaire.
La marque et les gammes de produits Foxpass resteront inchangées et feront partie de la suite élargie de solutions informatiques sécurisées de Splashtop, permettant aux clients de bénéficier à la fois de l’accès et du support à distance haute performance de Splashtop et de la plateforme de sécurité évolutive centrée sur l’identité de Foxpass. Foxpass et Splashtop sont tous deux conformes à la norme SOC2.
« En tant que leader de l’accès à distance sécurisé, l’équipe de Splashtop est en train de construire quelque chose de très impressionnant », commente Aren Sandersen, fondateur et PDG de Foxpass. « Dans l’environnement actuel, vous ne pouvez pas avoir d’accès à distance sans une sécurité solidement établie, et l’approche de Splashtop consistant à placer la sécurité au cœur de leur solution s’est avérée judicieuse. Je suis ravi que l’équipe Foxpass rejoigne Splashtop dans sa démarche visant à fournir les solutions d’accès à distance et de sécurité les plus complètes du secteur. »
Dans le cadre de l’acquisition, Splashtop conservera les employés de Foxpass et investira des ressources importantes pour accélérer la roadmap produit de Foxpass. Des centaines de clients actuels de Foxpass, dont Lyft, Segment, HackerOne et One Medical, rejoindront la liste des plus de 250 000 clients de Splashtop. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable de réaliser des images en 8 K à 60 fps sans latence.Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com
À propos de Foxpass
Foxpass est une solution de gestion des accès aux serveurs et aux réseaux centrée sur l’identité et basée sur le cloud, qui s’intègre de manière parfaite avec les fournisseurs d’identité les plus populaires, notamment Microsoft O365, Google Workspace et Okta. L’entreprise a été fondée en 2015 et son siège social se trouve à San Francisco.Foxpass.com