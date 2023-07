Transformer l'accès sécurisé - L'expérience d'administration de l'espace de travail sécurisé Splashtop

Ceci est le troisième article de notre série de blogs sur l'accès sécurisé. Si tu ne l'as pas encore fait, lis l'article d'introduction de Yanlin qui explique les fondements et la vision de notre espace de travail sécurisé : Transformer l'accès sécurisé avec Splashtop Secure Workspace, et son article sur les applications réelles : Transformer l'accès sécurisé : Applications réelles de Splashtop Secure Workspace

Approfondir la question de l'espace de travail sécurisé de Splashtop

Dans les articles précédents, j'ai présenté l'architecture holistique de Splashtop Secure Workspace et j'ai montré comment notre produit résout des problèmes concrets difficiles. Ce troisième article de notre série examine de plus près certaines caractéristiques qui nous permettent de répondre aux cas d'utilisation décrits dans mon article précédent, Transformer l'accès sécurisé : Applications réelles de l'espace de travail sécurisé de Splashtop.

Rafraîchissement : Architecture du produit Splashtop Security Workspace

Replongeons au cœur de l'architecture de notre produit, qui a été précédemment illustrée dans mon article initial, Transformer l'accès sécurisé avec Splashtop Secure Workspace.

Ce qui précède est une représentation des composants qui constituent l’architecture holistique de Splashtop. Au cours des prochaines semaines, nous expliquerons plus en détail comment ces éléments fonctionnent conjointement pour permettre un accès sécurisé, fluide et pratique.

Notre architecture s'affranchit de l'approche traditionnelle des "solutions ponctuelles" que tu peux voir ailleurs sur le marché. Au lieu de cela, nous avons tissé une riche tapisserie qui intègre des éléments tels que la gestion des identités et des justificatifs, la gestion des accès privilégiés et les contrôles d'accès au réseau et aux applications.

Le fondement de notre système est une approche de la sécurité axée sur l'identité, renforcée par des intégrations avec des fournisseurs d'identité familiers tels que Microsoft Entra ID (Azure AD), Google Workspace et Okta. Notre capacité intégrée de courtier en identité permet également d'accueillir d'autres personnes par le biais de SAML ou d'OIDC. Splashtop Secure Workspace prend en charge les organisations qui n'utilisent pas de fournisseur d'identité externe en proposant en option un gestionnaire d'utilisateurs et de groupes intégré.

Nous avons introduit un coffre-fort de secrets à zéro connaissance, qui constitue la base de notre gestionnaire de mots de passe et de nos frontaux de gestion des accès privilégiés. Ce coffre-fort est conçu pour aider à la gestion des informations d'identification individuelles et organisationnelles, et faciliter le partage des secrets tels que les mots de passe, les clés API et même les jetons à usage unique. La beauté de notre conception zéro connaissance est que toi et toi seul (pas Splashtop ou les administrateurs du système) pouvez accéder aux secrets de ton coffre-fort, ce qui garantit un maximum de confidentialité. Le décryptage à la demande se produit directement sur ton appareil (ordinateur de bureau, applications mobiles, navigateur) en cas de besoin, et les secrets partagés ne sont décryptés qu'au moment de leur utilisation. Cela permet de protéger l'intégrité de tes informations d'identification et de minimiser le risque d'exposition.

Notre plateforme est prête à gérer le contrôle d'accès dans trois domaines distincts : les applications publiques basées sur Internet (SaaS), les applications privées situées à la fois sur place et sur le site cloud, et l'accès général au réseau/Internet. Nous visons à étendre la profondeur et l'ampleur du soutien au fil du temps.

Pour offrir une vue claire et un dépannage facile, nous avons construit un système d'observation de pointe, dont nous parlerons dans la prochaine session ; Bien sûr, il y a beaucoup plus sous le capot que ce que nous pouvons partager dans un seul article de blog. Si les fonctions décrites ici ont éveillé ton intérêt, nous t'invitons chaleureusement à t'inscrire sur pour bénéficier d'un accès anticipé à notre espace de travail sécurisé Splashtop.

Politiques - Le moteur de l'espace de travail sécurisé

Notre voyage commence par un pilier essentiel de notre système : les politiques. Ceux-ci créent les plans qui alimentent notre espace de travail sécurisé. Le diagramme ci-dessous illustre comment le système Secure Workspace (composé du contrôleur cloud, des portails Web et de notre Global Edge Network) contrôle l'accès des clients aux applications et aux ressources de l'entreprise.

Le rôle des politiques est crucial. En plus de la configuration des droits d'accès, ils ajoutent une dimension supplémentaire à la décision de savoir si l'accès est autorisé et sous quelles conditions. Les administrateurs TI chevronnés, qui ont configuré les produits Accès à distance, savent que la puissance de ces produits découle de politiques exhaustives. Cependant, il faut savoir trouver un équilibre entre la granularité et l'expressivité de ces politiques et la simplicité et la facilité de configuration. Nous avons conçu notre plateforme pour trouver le bon équilibre pour toi.

L'une des clés de la rationalisation et de la gestion des politiques réside dans l'adoption de politiques à l'échelle du système au lieu de s'empêtrer dans d'innombrables politiques spécifiques à un domaine. J'aimerais maintenant me pencher sur deux de ces politiques à l'échelle du système dans le cadre de notre système : les politiques unifiées et les politiques relatives aux appareils.

Politiques unifiées au niveau de l'organisation

De nombreuses organisations s'efforcent d'appliquer une norme de sécurité cohérente, guidée par les meilleures pratiques du secteur ou par la conformité aux réglementations. Aujourd'hui, les administrateurs TI se retrouvent souvent à jongler, essayant de mettre en œuvre des politiques uniformes à travers différents schémas et modèles d'objets de sécurité.

Avec Splashtop Secure Workspace, nous avons simplifié la mise en place d'un système de politiques unifiées au niveau de l'organisation pour les administrateurs TI. Comme tu peux le voir, ces politiques couvrent toute une série d'éléments, de l'authentification et de l'autorisation aux conditions d'accès aux applications, aux conditions d'accès aux secrets, et même au filtrage du Web. En mettant en œuvre ces politiques en un seul endroit consolidé, les organisations peuvent maintenir des pratiques normalisées de gestion des accès dans l'ensemble de l'organisation.

Politiques d'enrôlement des appareils et de mesures de sécurité

De même, nous croyons au maintien d'une norme de sécurité uniforme sur tous les appareils de l'entreprise. Splashtop Secure Workspace offre un moyen simple de s'assurer que chaque appareil répond au niveau de sécurité approprié avant que l'accès ne soit accordé. Grâce à un riche ensemble de contrôles examinant des aspects tels que les paramètres de cryptage du disque, la configuration du pare-feu, la présence d'un logiciel antivirus, les versions du système d'exploitation et d'autres attributs du système, les administrateurs TI peuvent mettre en place les bonnes mesures de protection pour minimiser le risque de compromission des appareils.

Splashtop Secure Workspace contrôle également l'inscription des appareils dans le système, ce qui permet d'obtenir des approbations informatiques dans la boucle, si nécessaire, pour confirmer l'identité de l'appareil. Chaque tentative d'accès est soumise à des vérifications approfondies basées sur des certificats afin de valider l'identité de ces appareils.

Politiques d'accès au niveau des applications et des secrets

Une fois les politiques fondamentales mises en place en toute sécurité par le biais des politiques unifiées et des politiques relatives aux appareils, les administrateurs TI peuvent aller plus loin en définissant des politiques d'accès conditionnel au niveau de l'application et du secret.

Ces politiques granulaires tiennent compte de divers facteurs, tels que l'heure, l'emplacement, l'appareil, le réseau, le navigateur et le système d'exploitation, ce qui donne aux administrateurs de TI une précision et un contrôle inégalés sur les personnes qui peuvent accéder aux applications et aux secrets. Plus les administrateurs de TI affinent les règles d'accès conditionnel, plus ils sont en mesure d'intégrer de la flexibilité et une sécurité accrue dans les processus de gestion de l'accès de l'organisation.

Préparer le terrain pour la configuration de l'application

Plus tôt, nous avons discuté des politiques d'accès aux applications, qui représentent les ressources que nous cherchons à sécuriser. Intéressons-nous maintenant à la configuration de ces applications.

Notre plateforme peut donner accès à un éventail de types d'applications. Les catégories d'applications comprennent les applications SaaS privées ou publiques, l'accès RDP ou VNC aux appareils Windows, Mac ou Linux, les partages de fichiers (Microsoft SMB), ou même un flux vidéo provenant d'une caméra de surveillance stationnée dans ton bureau ou ton point de vente. Avec Secure Workspace - pour certains protocoles tels que RDP, VNC, telnet, SSH et le contrôle Kubernetes - nous pouvons fournir à la fois un accès client et un accès par navigateur sans client à partir de n'importe quel navigateur populaire compatible HTML5.

Dans Secure Workspace, les applications publiques font référence aux solutions SaaS qui fournissent un accès par le biais de mécanismes d'authentification unique (SSO (authentification unique)) tels que SAML et OIDC. D'autre part, les applications privées peuvent fonctionner sur Internet ou sur un réseau privé et ne prennent généralement pas en charge l'intégration standard SSO (authentification unique). Pour les applications hébergées sur un réseau privé, les connecteurs Splashtop Secure Workspace permettent un accès transparent. Ces connecteurs sont installés dans les réseaux privés qui hébergent les applications, qu'il s'agisse de bureaux distants, de campus d'entreprise, de centres de données privés ou même de nuages privés virtuels au sein de nuages publics, tels que Google, AWS et Microsoft Azure. Voici un aperçu des diverses options de déploiement disponibles pour nos connecteurs :

Les politiques d'accès conditionnel discutées dans la section précédente régissent l'accès à ces applications configurées. De plus, notre coffre-fort de secrets intégré facilite l'attribution de secrets partagés pour l'accès aux applications. Cette fonction permet aux employés et aux personnes extérieures d'accéder aux applications sans avoir à se souvenir des identifiants de connexion ou à connaître les mots de passe.

Une fois que les applications sont configurées, elles apparaissent dans le portail Web de l'espace de travail sécurisé, les extensions de navigateur et les applications de bureau et mobiles permettant un accès sécurisé "en un clic" aux applications attribuées en fonction de l'appartenance de l'utilisateur à un groupe au sein de l'organisation.

Unveiling Secure and Convenient Access Sharing (partage d'accès sécurisé et pratique)

Passons à un cas d'utilisation que j'ai déjà abordé : l'accès transparent et sécurisé des tiers. Grâce à la chambre forte des secrets intégrée, aux fonctions de gestion des accès privilégiés et aux méthodes d'accès public et privé, Splashtop Secure Workspace permet un partage transparent des applications pour les employés et les tiers.

Voici un aperçu de ce à quoi ressemble la configuration du partage des applications pour l'accès des tiers :

Pour visualiser cela en action, regarde cette brève vidéo :

Splashtop Secure Workspace - Sharing Access & Session Control

La vidéo montre comment Splashtop Secure Workspace permet le partage ad-hoc de l'accès avec des tiers à l'aide d'un lien d'accès temporaire. En outre, la plateforme donne à TI le pouvoir d'intégrer rapidement les tiers qui ont des engagements plus longs avec l'organisation - tels que les entrepreneurs, les stagiaires et les auditeurs - en s'appuyant sur les fournisseurs d'identité (IDP). TI permet également d'utiliser des identifiants dynamiques qui permettent de partager l'accès à une application privée (via une phrase de passe, par exemple) sans révéler les identifiants réels.

TI résout un problème persistant que les administrateurs de TI n'ont pas réussi à résoudre, même après avoir essayé de combiner plusieurs produits.

Vigilance constante : La clé de la sécurité

Un aspect essentiel de toute plateforme d'accès sécurisé est la capacité de surveiller et d'enregistrer tous les événements. Splashtop Secure Workspace dote les administrateurs TI d'outils de gestion des sessions en temps réel. Cela leur permet de superviser les sessions actives des utilisateurs, d'y mettre fin si nécessaire et d'appliquer l'enregistrement des sessions à des fins d'audit et de conformité. Cette visibilité et ce contrôle en temps réel des sessions renforcent la sécurité et stimulent une gestion efficace des sessions.

En outre, notre plateforme offre une visibilité complète grâce aux journaux d'événements et aux enregistrements vidéo des sessions. En exploitant des données télémétriques riches, les organisations peuvent obtenir des informations sur un large éventail d'événements et revoir les enregistrements des sessions si nécessaire. Cette visibilité globale renforce la posture de sécurité de l'ensemble de l'organisation.

Fais l'expérience de TI toi-même

Bien que nous ayons discuté des aspects clés de Splashtop Secure Workspace, il existe de nombreuses autres fonctionnalités que je suis impatient de partager avec toi. La meilleure façon de vraiment découvrir tout le potentiel de la plateforme est de s'inscrire à l'accès anticipé.

En attendant d'y avoir accès, n'hésite pas à explorer la documentation de l'Espace de travail sécurisé et les autres ressources d'apprentissage à ta disposition.

Dans mon prochain article de blog, je montrerai une application pratique et réelle de la façon dont Splashtop Secure Workspace peut contrôler l'accès à ton grand modèle de langage (LLM) privé - en fait, ton propre "ChatGPT" personnel qui ne divulguera pas accidentellement tes données. Reste à l'écoute !