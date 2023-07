Transformer l'accès sécurisé : Applications réelles de Splashtop Secure Workspace

Voici le deuxième article de notre série de blogs sur l'accès sécurisé. Si tu n'as pas encore lu l'article d'introduction de Yanlin expliquant les fondements et la vision de notre espace de travail sécurisé, tu peux trouver TI ici : Transformer l'accès sécurisé avec Splashtop Secure Workspace.

Résoudre les problèmes du monde réel avec Splashtop Secure Workspace

Dans mon article précédent, j'ai exposé les principes fondamentaux de l'architecture complète de Splashtop Secure Workspace. Nous allons maintenant examiner comment cette architecture permet de relever les défis d'accès au monde réel auxquels sont confrontés nos clients. Je montrerai également comment des problèmes de TI traditionnellement complexes peuvent être traités sans effort grâce à notre solide cadre de base.

Dans mon prochain article, je mettrai en lumière les capacités uniques de notre solution Secure Workspace en examinant de plus près certaines facettes de notre interface utilisateur. Mais tout d'abord, examinons quatre problèmes réels que Splashtop Secure Workspace résout.

Exemple 1 : rationalisation de l'accueil et de l'intégration des employés

Défi : Comment simplifier le processus de TI pour l'intégration des nouveaux employés, leur accorder l'accès aux applications essentielles et révoquer rapidement cet accès lorsqu'ils quittent l'organisation ?

D'après les commentaires des clients, nous comprenons que TI peut souvent prendre des semaines pour que les nouveaux employés aient accès à toutes les applications dont ils ont besoin pour commencer à être productifs. Même si les systèmes d'authentification unique (SSO) comme Google Workspace ou Microsoft Azure AD (maintenant Entra ID) peuvent authentifier les applications web, ils ne facilitent pas la localisation de ces applications par les employés. De plus, il n'existe pas de solution directe pour les applications sur site couramment utilisées par les services de comptabilité, de finance et d'ingénierie, en particulier celles qui dépendent de clients de bureau personnalisés.

Faciliter l'accueil avec Splashtop

Splashtop Secure Workspace transforme l'embarquement des utilisateurs en un processus transparent et automatisé, réalisé par l'activation de la connexion sur notre espace de travail ou via les identifiants SSO (authentification unique) existants. Nous fournissons instantanément à l'espace de travail personnalisé de l'employé des applications, ainsi que des politiques régissant l'accès au réseau, la posture du client et la gestion des justificatifs d'identité, ce qui permet une utilisation instantanée de n'importe où, que ce soit au bureau, à la maison ou sur la route.

De plus, Splashtop Secure Workspace s'adapte aux appareils appartenant aux employés dans les scénarios de type "apporte ton propre appareil" (AVEC) en offrant un accès par navigateur et mobile aux applications SaaS. Nous prenons en charge les protocoles de partage de bureau populaires tels que RDP et VNC et les protocoles Accès à distance tels que SSH et Telnet.

Simplifier la découverte et le lancement des applications

Le bureau Secure Workspace affiche toutes les applications auxquelles les utilisateurs ont droit à partir d'une seule interface utilisateur, ce qui permet aux utilisateurs de voir et de se connecter en toute sécurité à n'importe quelle application en un seul clic. Les applications comprennent les applications SaaS et les applications de réseau d'entreprise (non Web), y compris celles qui sont sur place ou dans un centre de données privé.

L'espace de travail sécurisé améliore l'expérience réseau en se connectant à l'un des nombreux points de présence (PoP), ce qui permet de diffuser du contenu plus rapidement et plus efficacement. Un gestionnaire de mots de passe intégré facilite l'accès en remplissant automatiquement les informations d'identification des ressources cibles et en permettant à TI d'imposer des mots de passe forts et l'utilisation de l'authentification multifactorielle (MFA). De plus, les administrateurs TI peuvent adapter le processus de lancement de l'application en fonction de leurs préférences, comme le montage automatique des disques partagés SMB lors de la connexion.

L'intégration rapide et minutieuse des employés

Lorsque TI est temps de déprovisionner les utilisateurs, Secure Workspace fournit un point de contrôle unique pour révoquer l'accès sur tous les appareils et applications de l'utilisateur, ce qui offre une tranquillité d'esprit aux TI et aux départements des ressources humaines.

Exemple 2 : accès sécurisé et sans VPN à travers les nuages hybrides et multiples.

Défi : Comment s'assurer que les employés ont un accès sécurisé aux applications privées (clients web ou personnalisés), que ce soit sur place, dans des succursales distantes, dans des centres de données privés ou au sein de nuages privés virtuels (VPC) tels que AWS, Microsoft Azure ou Google cloud Platform ?

Généralement, l'accès à des applications et à des ressources privées telles que les partages de fichiers sur le réseau nécessite des installations VPN à travers ces sites. Cependant, les VPN exposent des sous-réseaux entiers à tous les utilisateurs distants, ce qui augmente le risque de cyberattaques et de vol de données précieuses. Dans les réseaux complexes, les équipes de TI utilisent parfois plusieurs clients VPN, ou un seul client avec une liste de différentes passerelles VPN à choisir, ce qui crée de la confusion parmi les utilisateurs.

Améliorer la fiabilité et la sécurité avec une alternative au VPN traditionnel

Secure Workspace fournit un connecteur logiciel qui permet aux employés d'accéder en toute sécurité à des applications et des ressources privées. Nous prenons en charge plusieurs facteurs de forme de connecteurs - d'une simple application Windows, Mac OS ou Linux à des conteneurs Docker, des conteneurs Kubernetes, une machine virtuelle ou un Raspberry Pi.

Ces connecteurs peuvent être installés dans un cluster pour prendre en charge l'équilibrage de la charge et la haute disponibilité. Une fois installé, le connecteur se connecte en toute sécurité à l'un de nos PoP, ce qui minimise l'exposition de la surface d'attaque des actifs de ton entreprise à des attaques potentielles.

Toute application accessible via un connecteur installé (ou une grappe de connecteurs) peut désormais être ajoutée à l'espace de travail sécurisé de ton employé. En un seul clic, la fenêtre du client ou du navigateur concerné est lancée, établissant simultanément une connexion sécurisée avec l'application privée. Cette expérience utilisateur simplifiée reste cohérente, que l'application ou la ressource privée soit installée on-pre, dans des centres de données privés, ou dans des VPC dans des clouds publics.

Surmonter les topologies de réseau complexes

Splashtop Secure Workspace simplifie la mise en place de réseaux complexes qui compliquent souvent les configurations VPN. Notre architecture de connexion interne-externe fonctionne efficacement dans des environnements comportant plusieurs couches de pare-feu, de routeurs et de zones de traduction d'adresses réseau (NAT), en gérant de manière transparente les plages IP qui se chevauchent.

Les développeurs n'ont pas à décider quels points d'extrémité VPN utiliser lorsqu'ils se connectent à différents serveurs sur divers nuages qui peuvent partager des IP identiques. Avec Splashtop Secure Workspace, TI est aussi simple que de pointer, cliquer et se connecter. De plus, les développeurs peuvent se connecter à tous ces serveurs en même temps - une fonction qui n'est pas possible avec les configurations VPN.

Exemple 3 : Accès sécurisé et pratique à des tiers

Défi : Comment pouvons-nous accorder à des non-employés (tels que des auditeurs, des entrepreneurs et des fournisseurs) un accès temporaire aux ressources privées de l'entreprise d'une manière sûre, sécurisée et vérifiable ?

Fournir un accès sécurisé aux tiers est un défi important pour les TI. Le processus consiste généralement à créer des comptes temporaires, à aider le tiers à installer des clients VPN, à configurer l'accès VPN à la ressource cible, puis à démanteler l'ensemble de la configuration une fois l'accès terminé. Malgré les efforts déployés, cette méthode laisse souvent une faible piste d'audit.

Une approche holistique de l'accès des tiers

Secure Workspace offre une solution complète pour l'accès sécurisé des tiers. Les organisations peuvent fournir un accès sécurisé et contrôlé aux parties externes, en combinant la gestion des informations d'identification, la prise en charge par le navigateur Web des protocoles à distance, l'accès sécurisé au réseau et l'enregistrement des sessions en une seule solution.

Les applications peuvent être partagées avec des entrepreneurs ou des auditeurs via un simple lien d'accès protégé par une phrase de passe (envoyée par un canal sécurisé au choix de l'utilisateur). Les utilisateurs externes n'ont besoin que d'un navigateur populaire pris en charge (Chrome, Edge, Safari, Firefox) pour accéder au lien, saisir la phrase de passe et obtenir l'accès, sans avoir besoin de VPN ou de configurations de liste de contrôle d'accès (ACL). De plus, les administrateurs TI peuvent attribuer différents rôles privilégiés pour l'accès sans avoir à provisionner des utilisateurs temporaires.

Assurance optimale avec des contrôles fins

Comprenant les risques de sécurité potentiels qui découlent de l'autorisation d'accès à des tiers, nous avons incorporé de multiples mesures de protection. Les administrateurs TI peuvent définir des conditions telles que des horaires (pour restreindre l'activité en dehors des heures de bureau), des phrases de passe ou d'autres critères pour mieux contrôler et restreindre l'accès.

Les administrateurs conservent une visibilité et un contrôle complets sur ces liens d'accès partagés, ce qui garantit la conformité et la sécurité. Ils peuvent désactiver les liens d'accès à tout moment pour des raisons de sécurité et mettre fin instantanément aux sessions en cours. Chaque événement d'accès est enregistré, et Secure Workspace offre la possibilité d'enregistrer chaque session d'accès sous forme de fichier vidéo pour des audits ultérieurs.

Exemple 4 : Tirer parti de l'automatisation des TI pour plus de cohérence et d'efficacité

Défi : Comment améliorer l'efficacité de TI dans la gestion d'Accès à distance et réduire les erreurs grâce à l'automatisation ?

De nombreux organismes de TI sont aux prises avec des contraintes budgétaires, ce qui incite les administrateurs de TI avant-gardistes à se tourner vers l'automatisation. Cependant, la plupart des solutions d'accès traditionnelles ne prennent pas en charge les interfaces de programmation d'applications (API) externes et ne sont pas conçues pour l'automatisation.

Embrasse l'avenir avec l'automatisation grâce à Splashtop Secure Workspace

Splashtop Secure Workspace offre des capacités d'automatisation modernes, donnant aux administrateurs TI le pouvoir d'automatiser Accès à distance aux ressources et systèmes désignés de manière sûre et efficace. Nos riches API et notre interface de ligne de commande (CLI) permettent aux administrateurs d'automatiser une variété de composantes d'Accès à distance.

Ces API complètes assurent une intégration transparente entre Splashtop Secure Workspace et les systèmes et applications existants de ton organisation, formant ainsi une infrastructure TI cohésive.

Maximiser l'efficacité et réduire les erreurs grâce à l'automatisation de l'espace de travail sécurisé de Splashtop

En exploitant ces puissantes API, les administrateurs TI peuvent interagir de manière programmatique avec Splashtop Secure Workspace, en automatisant des tâches essentielles telles que le provisionnement des accès, la gestion des processus d'authentification et la configuration des paramètres des ressources. Cette intégration aux systèmes existants rationalise les flux de travail, stimule l'efficacité opérationnelle, atténue les erreurs humaines et améliore la productivité.

De plus, notre outil CLI élargit encore davantage le champ de l'automatisation. Les administrateurs TI peuvent utiliser l'outil pour établir des connexions sécurisées avec des cibles distantes, ce qui leur permet d'invoquer des services ou d'exécuter des commandes sur des systèmes distants, comme ils le feraient avec l'automatisation d'un réseau local.

Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Explorer l'expérience de l'utilisateur avec Splashtop Secure Workspace

Nous avons exploré divers cas d'utilisation de Splashtop Secure Workspace, en montrant comment nous répondons aux principaux défis auxquels les équipes de TI sont confrontées aujourd'hui.

Notre prochain billet approfondira les spécificités de notre produit et ses caractéristiques uniques.