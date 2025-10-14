Le moyen le plus rapide d’activer le travail à distance

Alors que 78% des PDG pensent que le travail à distance est un élément permanent pour les organisations d’aujourd’hui, de nombreuses équipes au sein des moyennes et grandes organisations n’ont pas encore mis en œuvre une solution de travail à distance à long terme, craignant que l’approbation et le déploiement ne prennent trop de temps. Voici les raisons les plus courantes citées par nos clients pour ne pas encore disposer d’une solution de travail à distance permanente (avant de déployer Splashtop):
« Je ne veux pas passer par le processus d’achat de l’entreprise »
« Je m’inquiète d’un processus de mise en œuvre complexe »
« Une solution simple manque probablement de qualité et de sécurité pour l’entreprise »
« Une solution de qualité professionnelle compliquera et nuira à la productivité des utilisateurs »
Dans presque tous les cas, les clients n’avaient pas conscience de la rapidité et de la facilité du déploiement du télétravail, parce qu’ils l’envisageaient sous l’angle de solutions classiques telles que les réseaux privés virtuels (VPN), et non par le biais d’un logiciel d’accès à distance de nouvelle génération. Les logiciels d’accès à distance, en particulier ceux conçus pour les consommateurs, constituent le moyen le plus rapide de mettre en place un télétravail sécurisé. Dans la plupart des cas, vous pouvez le déployer entièrement en quelques heures.
PAS un achat d’entreprise
Les solutions d’accès à distance Splashtop sont conçues pour offrir une évolutivité aisée et une facilité d’utilisation grand public aux utilisateurs de toutes les organisations, qu’il s’agisse d’employés, d’étudiants, de membres du personnel informatique ou autres. Cette technologie est idéale pour un nombre illimité d’utilisateurs, de 1 à plusieurs milliers simultanément. Par exemple, notre solution la plus populaire auprès des petites et moyennes entreprises (ou des petites équipes au sein d’entreprises) est Splashtop Remote Access Pro. Vous pouvez l’essayer gratuitement et la configuration ne prend que quelques clics. Pour environ 8 $ par mois et par utilisateur, les particuliers et les petites équipes peuvent permettre à chaque utilisateur d’accéder à jusqu’à 10 ordinateurs. De plus, ils peuvent faire pratiquement tout ce dont ils ont besoin pour être productifs, notamment :
Visualisation simultanée de plusieurs moniteurs distants
Autoriser deux utilisateurs à se connecter à distance au même ordinateur
Partager leur poste de travail via un lien Web
Chat
Enregistrer les sessions
Effectuer un réveil et un redémarrage à distance
Il n’y a tout simplement aucun sens à s’enliser dans un processus d’achat coûteux à l’échelle de l’entreprise.
Déploiement ultra-facile
Nos clients existants ont été incroyablement surpris par la facilité de leurs déploiements Splashtop. Certains n’ont pris que quelques heures. Ceux qui se déployaient pour des équipes dispersées à l’aide d’autres outils logiciels complexes n’avaient encore besoin que d’un jour ou deux. Cela est dû au processus de déploiement simple en 3 étapes de Splashtop. Voici les trois étapes :
Créez et invitez des utilisateurs en saisissant leurs adresses e-mail.
Installez l’application Splashtop Business sur les appareils dont ils souhaitent se distancer (ou les utilisateurs peuvent télécharger l’application eux-mêmes depuis la boutique d’applications de leur appareil ou depuis Splashtop.com).
Installez le streamer Splashtop sur chaque ordinateur consulté. Les utilisateurs se connectent et se connectent à leur bureau!
Voici ce qu’un client, TechCastles, avait à dire à propos de leur déploiement Splashtop sur 150 ordinateurs:
« Nous avons pu déployer Splashtop sur 150 ordinateurs presque immédiatement... il suffit de cliquer, de faire glisser et de déposer des adresses e-mail pour entrer des personnes dans le système. » - Margaret Chu, associée chez TechCastles
Qualité des grandes entreprises
Une fois Splashtop installé, les utilisateurs peuvent facilement accéder à toutes les applications et données de votre organisation, partout, à tout moment et depuis n’importe quel appareil. Cela inclut les appareils mobiles et autres appareils autorisés dans le cadre des politiques AVEC (Apportez votre équipement de communication). AVEC simplifie les premières étapes de la mise en place d’un environnement de télétravail en permettant aux personnes de travailler sur l’appareil de leur choix.
Tout aussi important, il n’est pas nécessaire de repenser les applications pour qu’elles fonctionnent sur des appareils mobiles – un défaut courant avec d’autres solutions d’accès à distance. Que les utilisateurs soient des employés de première ligne ou des professionnels, ils peuvent travailler avec des graphiques 3D, des vidéos HD et d’autres applications qui étaient auparavant impossibles à utiliser sur autre chose que des ordinateurs de bureau.
D’autres fonctionnalités témoignent de la qualité professionnelle de Splashtop Remote Access Pro, notamment :
Haute performance – Streaming 4k à des fréquences d’images allant jusqu’à 60 par seconde
Streaming iMac Pro Retina 5K à faible latence
Paramètres configurables pour des performances optimales
Moteur d’encodage/décodage optimisé tirant parti de la dernière accélération d’AMD et de NVIDIA
Technologie grand public avec sécurité de niveau entreprise
Étant donné que les solutions d’accès à distance Splashtop ont été conçues dès le départ pour les consommateurs, elles offrent des fonctionnalités spéciales de productivité des utilisateurs qui vont au-delà des exigences commerciales normales. L’interface de menu intuitive offre une expérience d’application native, tandis que des raccourcis personnalisables offrent aux utilisateurs un accès rapide aux fonctionnalités de l’application.
Les fonctionnalités supplémentaires de l’expérience utilisateur incluent un tableau blanc qui permet aux utilisateurs d’annoter le contenu et la possibilité d’effectuer le transfert de fichiers, l’impression à distance et d’autres actions en cours de session.
Du point de vue de la sécurité, les clients et les utilisateurs de Splashtop sont continuellement protégés et le réseau de l’entreprise n’est jamais exposé. Lorsque les utilisateurs accèdent à distance à leur ordinateur ou à leur poste de travail, ils entrent via une connexion spéciale Splashtop qui ne fait pas partie du réseau de l’entreprise. Vous avez également le choix d’activer ou de désactiver les fonctions de transfert de fichiers et d’impression.
Toutes les options d’accès à distance de Splashtop offrent une multitude de fonctionnalités de sécurité, telles que l’authentification des appareils, l’authentification à deux facteurs (2FA), l’authentification unique (SSO) et plus encore.
Conclusion
Comme de nombreuses organisations, grandes et petites, l’ont appris, le déploiement d’applications de haute qualité avec une simplicité de niveau consommateur (pensez à Zoom et Splashtop) apporte d’énormes avantages en termes de productivité. Si vous voulez établir un moyen rapide et facile de donner à vos employés la possibilité de travailler à distance, rien ne peut être plus facile que d’adopter Splashtop aujourd’hui. Vous pouvez avoir tout le monde opérationnel d’ici la fin de la semaine!