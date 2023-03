Le moyen le plus rapide d’activer le travail à distance

Alors que 78% des PDG pensent que le travail à distance est un élément permanent pour les organisations d’aujourd’hui, de nombreuses équipes au sein des moyennes et grandes organisations n’ont pas encore mis en œuvre une solution de travail à distance à long terme, craignant que l’approbation et le déploiement ne prennent trop de temps. Voici les raisons les plus courantes citées par nos clients pour ne pas encore disposer d’une solution de travail à distance permanente (avant de déployer Splashtop):

« Je ne veux pas passer par le processus d’achat de l’entreprise »

« Je m’inquiète d’un processus de mise en œuvre complexe »

« Une solution simple manque probablement de qualité et de sécurité pour l’entreprise »

« Une solution de qualité professionnelle compliquera et nuira à la productivité des utilisateurs »

Dans presque tous les cas, les clients ne savaient pas à quel point le déploiement du travail à distance pouvait être rapide et facile, car ils le voyaient à travers le prisme de l’utilisation de solutions traditionnelles telles que les réseaux privés virtuels (VPN), et non via un logiciel d’accès à distance de nouvelle génération. Les logiciels d’accès à distance, en particulier ceux conçus pour les consommateurs, constituent le moyen le plus rapide d’être opérationnel grâce au travail à distance sécurisé. Dans la plupart des cas, vous pouvez le déployer entièrement en quelques heures.

PAS un achat d’entreprise

Les solutions d’accès à distance de Splashtop sont conçues pour combiner une évolutivité facile et une convivialité similaire à celle du consommateur pour les utilisateurs de toute organisation, qu’il s’agisse d’employés du secteur d’activité, d’étudiants, de personnel informatique ou autres. La technologie est idéale pour n’importe quel nombre d’utilisateurs, de seulement 1 à des milliers simultanément. Par exemple, notre solution la plus populaire parmi les petites et moyennes entreprises (ou les petites équipes au sein des entreprises) est Splashtop Business Access Pro. Vous pouvez l’essayer gratuitement et la configuration ne prend que quelques clics. Pour environ 8 $ par mois et par utilisateur, les individus et les petites équipes peuvent permettre à chaque utilisateur d’accéder à un maximum de 10 ordinateurs. De plus, ils peuvent faire à peu près tout ce dont ils ont besoin pour être productifs, y compris:

Visualisation simultanée de plusieurs moniteurs distants

Autoriser deux utilisateurs à se connecter à distance au même ordinateur

Partager leur poste de travail via un lien Web

Chat

Enregistrer les sessions

Effectuer un réveil et un redémarrage à distance

Il n’y a tout simplement aucun sens à s’enliser dans un processus d’achat coûteux à l’échelle de l’entreprise.

Déploiement ultra-facile

Nos clients existants ont été incroyablement surpris par la facilité de leurs déploiements Splashtop. Certains n’ont pris que quelques heures. Ceux qui se déployaient pour des équipes dispersées à l’aide d’autres outils logiciels complexes n’avaient encore besoin que d’un jour ou deux. Cela est dû au processus de déploiement simple en 3 étapes de Splashtop. Voici les trois étapes :

Créez et invitez des utilisateurs en saisissant leurs adresses e-mail. Installez l’application Splashtop Business sur les appareils dont ils souhaitent se distancer (ou les utilisateurs peuvent télécharger l’application eux-mêmes depuis la boutique d’applications de leur appareil ou depuis Splashtop.com). Installez le streamer Splashtop sur chaque ordinateur consulté. Les utilisateurs se connectent et se connectent à leur bureau!

Voici ce qu’un client, TechCastles, avait à dire à propos de leur déploiement Splashtop sur 150 ordinateurs:

« Nous avons pu déployer Splashtop sur 150 ordinateurs presque immédiatement... il suffit de cliquer, de faire glisser et de déposer des adresses e-mail pour entrer des personnes dans le système. » - Margaret Chu, associée chez TechCastles

Qualité des grandes entreprises

Une fois Splashtop installé, les utilisateurs peuvent facilement accéder à toutes les applications et données de bureau de votre organisation n’importe où, n’importe quand et depuis n’importe quel appareil. Cela inclut les appareils mobiles et autres appareils autorisés par les politiques BYOD (apportez votre propre appareil). Le BYOD simplifie les premières étapes de l’établissement d’un lieu de travail à distance en permettant aux utilisateurs de travailler sur n’importe quel appareil de leur choix.

Tout aussi important, il n’est pas nécessaire de repenser les applications pour qu’elles fonctionnent sur des appareils mobiles – un défaut courant avec d’autres solutions d’accès à distance. Que les utilisateurs soient des employés de première ligne ou des professionnels, ils peuvent travailler avec des graphiques 3D, des vidéos HD et d’autres applications qui étaient auparavant impossibles à utiliser sur autre chose que des ordinateurs de bureau.

D’autres caractéristiques témoignent de la qualité professionnelle de Splashtop Business Access Pro, notamment:

Haute performance – Streaming 4k à des fréquences d’images allant jusqu’à 60 par seconde

Streaming iMac Pro Retina 5K à faible latence

Paramètres configurables pour des performances optimales

Moteur d’encodage/décodage optimisé tirant parti de la dernière accélération d’AMD et de NVIDIA

Technologie grand public avec sécurité de niveau entreprise

Étant donné que les solutions d’accès à distance Splashtop ont été conçues dès le départ pour les consommateurs, elles offrent des fonctionnalités spéciales de productivité des utilisateurs qui vont au-delà des exigences commerciales normales. L’interface de menu intuitive offre une expérience d’application native, tandis que des raccourcis personnalisables offrent aux utilisateurs un accès rapide aux fonctionnalités de l’application.

Les fonctionnalités supplémentaires de l’expérience utilisateur incluent un tableau blanc qui permet aux utilisateurs d’annoter le contenu et la possibilité d’effectuer le transfert de fichiers, l’impression à distance et d’autres actions en cours de session.

Du point de vue de la sécurité, les clients et les utilisateurs de Splashtop sont continuellement protégés et le réseau de l’entreprise n’est jamais exposé. Lorsque les utilisateurs accèdent à distance à leur ordinateur ou à leur poste de travail, ils entrent via une connexion spéciale Splashtop qui ne fait pas partie du réseau de l’entreprise. Vous avez également le choix d’activer ou de désactiver les fonctions de transfert de fichiers et d’impression.

Toutes les options d’accès à distance de Splashtop offrent une multitude de fonctionnalités de sécurité, telles que l’authentification des appareils, l’authentification à deux facteurs (2FA), l’authentification unique (SSO) et plus encore.

Conclusion

Comme de nombreuses organisations, grandes et petites, l’ont appris, le déploiement d’applications de haute qualité avec une simplicité de niveau consommateur (pensez à Zoom et Splashtop) apporte d’énormes avantages en termes de productivité. Si vous voulez établir un moyen rapide et facile de donner à vos employés la possibilité de travailler à distance, rien ne peut être plus facile que d’adopter Splashtop aujourd’hui. Vous pouvez avoir tout le monde opérationnel d’ici la fin de la semaine!

Vous voulez un accès rapide, simple, sécurisé et à distance pour votre équipe ?

Essayez Splashtop Business Access Pro dès aujourd’hui

Essai gratuit