Comme le bureau post-pandémique, l’avenir de la salle de classe du collège est hybride

SAN JOSE, Californie, 4 août 2021—Les employés qui sont passés du travail au bureau au travail à domicile ne sont pas le seul groupe à remettre en question la valeur de revenir à la situation d’avant la pandémie.

Comme beaucoup d’employés de bureau qui apprécieraient la possibilité de travailler de n’importe où, les étudiants des collèges et des universités veulent continuer à accéder aux ordinateurs, aux postes de travail et aux logiciels du campus depuis leur domicile, leur dortoir et d’autres endroits « éloignés », selon une récente enquête de Splashtop.

Parmi les cinq cents étudiants nord-américains et européens interrogés :

Presque tous (quatre-vingt-douze pour cent) s’attendent à ce que leurs collèges et universités offrent un accès à distance aux ordinateurs sur le campus vingt-quatre heures par jour, sept jours par semaine.

Une grande majorité (quatre-vingt-trois pour cent) croit qu’un modèle hybride – un mélange d’apprentissage en personne et en ligne – devrait être l’avenir de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur.

« Il est naturel pour les étudiants et les travailleurs, qui sont maintenant habitués à accéder aux outils informatiques de n’importe où, d’adopter la flexibilité offerte par l’accès à distance », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop, une société d’accès et de support à distance de nouvelle génération. « Aussi difficiles que soient les nombreux aspects de la vie liée à la COVID, les étudiants nous ont dit qu’ils avaient apprécié de ne pas avoir besoin d’être physiquement sur le campus pour utiliser les laboratoires informatiques du collège, et qu’ils préféraient choisir quand et comment ils terminent leur travail selon leur propre horaire. »

Cartographie de l’enquête sur les tendances du marché

Les résultats de la recherche de Splashtop suivent de près les études réalisées sur le bureau post-pandémique. Par exemple, Gartner a constaté que quatre-vingt-deux pour cent des chefs d’entreprise interrogés ont l’intention de mettre en œuvre un lieu de travail hybride. Bien qu’avant la COVID, le télétravail des employés était un aspect familier de la vie professionnelle, les travailleurs s’attendent maintenant à encore plus de flexibilité que ce que de nombreuses entreprises offraient avant la pandémie.

Bien qu’il y ait certainement eu des percées très médiatisées dans l’apprentissage à distance, l’énorme changement que COVID a apporté aux études collégiales est considéré par certains comme attendu depuis longtemps. Selon un article récent paru dans la Harvard Business Review , les établissements d’enseignement supérieur ont historiquement consacré moins de cinq pour cent de leurs budgets de fonctionnement à l’informatique. De nouvelles exigences, telles que l’adaptation à l’apprentissage hybride, poussent désormais le service informatique à réévaluer à la fois les dépenses et les outils nécessaires pour prendre en charge ce nouvel environnement.

Remote est là pour rester

Lorsque les quarantaines COVID de 2020 ont forcé les établissements à fermer leurs portes, la plupart des collèges et des universités n’étaient pas préparés à fournir aux étudiants et aux professeurs un accès à distance aux ordinateurs et aux logiciels du campus. Cependant, de nombreuses écoles ont pivoté, tirant parti d’outils tels que Splashtop, et ont fourni un accès à distance en ligne aux ressources informatiques.

Selon Lee, de nombreux établissements d’enseignement supérieur prévoient de continuer à offrir une alternative à distance à l’apprentissage en personne, même si les risques COVID diminuent. « Non seulement les élèves exigent la flexibilité offerte par les outils à distance, mais les écoles constatent que l’accès à distance peut réduire l’inégalité qui peut se produire si les élèves ne peuvent travailler qu’à certaines heures ou uniquement sur place. L’accès à distance donne aux étudiants le choix de travailler à des heures qui leur conviennent.

Pas de retour en arrière

Même si la COVID devait disparaître comme par magie demain, ce serait manquer de vision de la part de l’enseignement supérieur que d’abandonner l’option d’accès à distance sur laquelle ils ont compté tout au long de la pandémie. C’est une leçon que Cathy Leaker, vice-présidente de l’enseignement à l’Everett Community College de Washington, a bien apprise.

« Je n’imagine pas un moment où nous reviendrons à cent pour cent en personne », a récemment déclaré Leaker à un journaliste de son quotidien local. « Cela ne répondra pas aux besoins des étudiants. »

Clay Shirky, professeur agrégé et vice-recteur aux technologies éducatives à l’Université de New York, a récemment déclaré à la revue spécialisée Inside Higher Education que la flexibilité offerte par la technologie à distance est devenue tout aussi attrayante pour les professeurs que pour les étudiants.

« Ce que la COVID-19 et le passage à l’enseignement à distance d’urgence ont fait, c’est de dissiper le brouillard de l’ignorance », a déclaré Shirky.

Les analystes de HolonIQ sont d’accord. Jusqu’à présent cette année, la société a compté vingt-sept entreprises de technologie de l’éducation avec une valorisation d’au moins un milliard de dollars.

« Prêt ou non », a déclaré le site Web de HoloIQ, « Le monde se tourne vers la technologie pour soutenir l’apprentissage et la prestation de l’éducation. »

