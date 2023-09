Splashtop Secure Workspace Remporte le prix Security Today 2023

En matière de sécurité d'accès numérique, Splashtop a toujours été à l'avant-garde, défendant l'innovation et assurant la plus grande protection à nos utilisateurs.

Notre dévouement à ces principes a une fois de plus été reconnu sur une grande scène. Nous sommes ravis d'annoncer que Splashtop Secure Workspace a été récompensé par le prix du nouveau produit de l'année de Security Today 2023 dans la catégorie "Convergence & Solutions logicielles intégrées".

Cette accolade souligne non seulement notre engagement en faveur de l'excellence, mais aussi l'impact transformateur de Splashtop Secure Workspace pour relever les défis multiformes de l'ère numérique d'aujourd'hui.

À propos du prix

Le prix du nouveau produit de l'année de Security Today est plus qu'une simple reconnaissance - c'est un témoignage de la poursuite incessante de l'excellence dans l'industrie de la sécurité. Célébrant sa 15e année d'existence, ce prix récompense les réalisations exceptionnelles des fabricants d'équipements de sécurité en matière de développement de produits.

Ralph C. Jensen, l'éditeur estimé du magazine Security Today, a bien saisi l'essence de ce prix en déclarant : "Dans le domaine de la sécurité, l'innovation est essentielle. Lorsque tu juges de nouveaux produits de sécurité, n'oublie pas qu'ils ne doivent pas seulement répondre aux défis d'aujourd'hui, mais aussi anticiper les menaces de demain." Cette perspective souligne l'approche proactive et holistique nécessaire au développement de produits de sécurité, en veillant à ce qu'ils répondent aux besoins actuels et futurs dans les environnements commerciaux et industriels.

Avec des gagnants sélectionnés dans 43 catégories de prix de produits, être reconnu par Security Today est une réussite significative. C'est l'affirmation que le produit ne se contente pas de répondre aux normes de l'industrie, mais qu'il les dépasse, offrant des solutions innovantes et essentielles pour assurer la sécurité. Nous sommes profondément honorés de faire partie du petit nombre de personnes reconnues pour leurs contributions dans ce domaine essentiel.

Plongée en profondeur dans Splashtop Secure Workspace

Bien que remplie d'opportunités, l'ère numérique présente également aux organisations un ensemble unique de défis. Qu'il s'agisse de gérer une main-d'œuvre à distance ou de naviguer dans les méandres de la migration multi-cloud, les équipes de TI sont souvent à bout de souffle, aux prises avec des accès réseau complexes et la tâche délicate de gérer les informations d'identification et les secrets.

Surmonter les opérations TI fragmentées grâce à l'architecture convergente de Splashtop Secure Workspace

Au cœur de ces défis se trouve une approche fragmentée des opérations de TI. De nombreuses organisations se retrouvent à jongler avec une myriade de solutions déconnectées les unes des autres - outils de gestion de l'identité, systèmes Accès à distance, VPN, pare-feu et coffres-forts secrets, pour n'en citer que quelques-uns.

Chacun d'entre eux fonctionne dans son silo, offrant une visibilité limitée sur le contexte plus large de l'accès. Cette approche décousue entrave une expérience utilisateur transparente et présente d'importantes vulnérabilités en matière de sécurité. Chaque composant agissant indépendamment, l'application de politiques de sécurité cohérentes dans l'ensemble devient une tâche ardue, laissant les organisations exposées à des violations potentielles et à des risques de conformité.

Splashtop Secure Workspace relève ces défis à multiples facettes. À la base, Splashtop Secure Workspace offre une architecture convergente unique qui prend en compte de manière holistique chaque facteur impliqué dans la fourniture de l'accès. Lorsqu'un utilisateur se connecte avec succès à une ressource ou à un service, c'est une affirmation de son identité correcte, de ses droits, de la conformité de son appareil, de ses capacités de mise en réseau et de ses informations d'identification validées.

Cette architecture interconnectée garantit que les couches fondamentales, de l'identité et de l'appareil au réseau et aux secrets, fonctionnent en harmonie. Une telle cohésion permet une compréhension globale des demandes d'accès, garantissant aux utilisateurs une expérience riche et de haute qualité tout au long de leur parcours professionnel, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

Principes de confiance et de connaissance zéro

Guidé par les principes de la confiance zéro et de la connaissance zéro, Splashtop Secure Workspace va encore plus loin. Il permet aux organisations d'appliquer des mesures de sécurité solides, garantissant un accès transparent et sécurisé à toutes les applications, qu'elles soient sur site, dans le nuage ou SaaS.

Le coffre-fort des secrets à zéro connaissance de Splashtop Secure Workspace témoigne de notre engagement en matière de sécurité. Ce coffre-fort, qui constitue l'épine dorsale du gestionnaire de mots de passe et des frontaux de gestion des accès privilégiés de Splashtop, aide à la gestion et au partage des secrets tels que les mots de passe, les clés API et même les jetons à usage unique. De plus, le décryptage à la demande se fait directement sur ton appareil, ce qui garantit une protection optimale de tes informations d'identification.

Des politiques unifiées pour une gestion simplifiée

Splashtop Secure Workspace ne s'arrête pas là. Il simplifie la vie des administrateurs TI en offrant un système de politiques unifié. De l'authentification et de l'autorisation aux conditions d'accès aux applications et au filtrage du Web, les politiques peuvent être définies et gérées en un seul endroit consolidé. Cela permet de garantir des pratiques de gestion de l'accès normalisées dans l'ensemble de l'organisation. De plus, la solution contrôle l'inscription des appareils, ce qui permet des vérifications approfondies basées sur les certificats pour valider les identités des appareils, répondant ainsi à un point de douleur de longue date pour de nombreux administrateurs TI.

Essentiellement, Splashtop Secure Workspace est plus qu'un simple produit - c'est une solution complète qui répond aux défis d'accès du monde réel, en rationalisant les processus et en garantissant la sécurité à chaque étape. Qu'il s'agisse de simplifier l'embarquement et le débarquement des employés, de sécuriser l'accès sans VPN dans divers environnements cloud ou de tirer parti de l'automatisation des TI, Splashtop Secure Workspace change véritablement la donne en matière de gestion des accès.

Pourquoi Splashtop Secure Workspace se démarque

Dans un marché saturé de solutions d'accès, qu'est-ce qui distingue vraiment Splashtop Secure Workspace ?

Approche holistique de la sécurité

L'approche holistique de Splashtop Secure Workspace est sa pierre angulaire. Alors que de nombreuses solutions se concentrent sur des aspects isolés de la sécurité, notre produit offre une vue d'ensemble, intégrant divers composants dans un système unique et cohérent. Cette architecture interconnectée élimine les silos qui nuisent souvent aux opérations de TI, garantissant une expérience utilisateur transparente sans compromettre la sécurité.

Conception centrée sur l'utilisateur

Nous donnons la priorité à la satisfaction des utilisateurs en garantissant un accès continu aux employés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et en leur offrant une expérience riche et de haute qualité. Cet accent mis sur l'expérience de l'utilisateur, combiné à des mesures de sécurité robustes, permet de trouver l'équilibre parfait entre l'accessibilité et la protection.

Des mesures de sécurité robustes

Guidé par les principes de confiance zéro et de connaissance zéro, Splashtop Secure Workspace offre un formidable cadre de sécurité. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder en toute confiance à n'importe quelle application depuis n'importe quel appareil, en sachant que leurs données et leurs identifiants sont protégés à tout moment.

Relever les défis du monde réel

Ce qui distingue vraiment Splashtop Secure Workspace, c'est sa capacité à s'attaquer de front aux défis du monde réel. Qu'il s'agisse de rationaliser l'accueil et le départ des employés, de sécuriser l'accès des tiers ou de tirer parti de l'automatisation des TI, notre solution s'attaque aux points de douleur avec lesquels de nombreuses organisations se débattent quotidiennement.

En savoir plus sur Splashtop Secure Workspace

Dans le monde dynamique de la sécurité numérique, garder une longueur d'avance n'est pas seulement un objectif, c'est une nécessité. Chez Splashtop, notre engagement inébranlable envers l'innovation, l'expérience utilisateur et les mesures de sécurité robustes nous a toujours poussés à repousser les limites et à établir de nouvelles références. La reconnaissance de Splashtop Secure Workspace par Security Today n'est pas seulement une consécration, c'est un témoignage du travail acharné, du dévouement et de la vision de notre équipe.

Pour ceux qui sont intrigués par les capacités de Splashtop Secure Workspace et qui souhaitent explorer son potentiel de transformation, nous t'invitons à plonger plus profondément. Découvre comment notre solution primée peut redéfinir ton approche de la sécurité numérique et de la gestion des accès.

Contenu connexe