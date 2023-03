Nouvelles fonctionnalités de Splashtop Septembre - Octobre 2020

Splashtop a publié les versions 3.4.2.0 des applications et des streamers Splashtop Business pour les abonnés (et les utilisateurs d'essai) de Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS et Splashtop On-Prem.

Quoi de nouveau dans la version 3.4.2.0 des applications Splashtop Business et des Streamers ?

Voici quelques-unes des principales nouvelles fonctionnalités et améliorations des mises à jour 3.4.2.0 (Windows, Mac et iOS) et 3.4.6.3 (Android) :

Epinglez vos ordinateurs préférés

Maintenant, à partir de votre liste d'ordinateurs, vous pouvez épingler vos ordinateurs préférés. Vous pouvez également voir tous les ordinateurs épinglés facilement dans une vue.



Déconnectez-vous après avoir déconnecté une session à distance

Les administrateurs peuvent désormais choisir d'appliquer la déconnexion automatique à la fin d'une session à distance.

Mettre en place une politique d'enregistrement des sessions

Les administrateurs peuvent désormais spécifier un chemin d'accès sur un lecteur réseau pour que les membres de l'équipe puissent sauvegarder les enregistrements de session grâce à un mécanisme de sécurité. Ils peuvent également activer l'enregistrement automatique lorsqu'une session à distance démarre, et définir des limites de taille.



Support Android étendu avec SOS

Connexion automatique après redémarrage à distance dans une session SOS

Lorsque vous êtes dans une session à distance Splashtop SOS accédant à un ordinateur Windows et que vous redémarrez l’ordinateur distant en mode normal, ou maintenant même en mode sans échec, vous pouvez vous connecter sans entrer à nouveau vos informations d’identification. Ceci est maintenant également disponible pour le redémarrage normal des ordinateurs Mac.



Stylet à distance (bêta)

Les sessions à distance Splashtop prennent désormais en charge les appareils à stylet utilisant l'injection de données par stylet. Les événements liés au stylet tels que la pression, l'orientation, l'inclinaison, la taille et autres sont pris en charge. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser des appareils tels que Wacom, Surface, PenPower et Apple Pencil pendant les sessions à distance.

Parmi les autres nouveautés, citons :

Support pour le joystick Sony DualShock4

Amélioration de l'intégration du Single Sign-On avec le système de gestion des identités interdomaines : fourniture automatique des groupes et des utilisateurs du fournisseur d'identités (actuellement Azure AD) à l'équipe Splashtop

Mécanisme de verrouillage des points terminaux dans lequel Splashtop pour Windows écrira des journaux dans l'observateur d'événements

Possibilité de "Vérifier l'état du serveur" à partir du menu Aide

Corrections de bogues

Accès aux horaires (dans Splashtop pour Laboratoires à distance)

Les administrateurs peuvent désormais planifier l’accès des utilisateurs/groupes d’utilisateurs aux ordinateurs ou aux groupes d’ordinateurs, ce qui leur permet de se connecter à distance uniquement pendant les créneaux horaires spécifiés. Cette fonctionnalité est actuellement disponible dans le plan Splashtop for Remote Labs.



Splashtop Enterprise est désormais Splashtop On-Prem

La solution hébergée par Splashtop, anciennement connue sous le nom de Splashtop Enterprise, a été rebaptisée Splashtop On-Prem.



Comment puis-je obtenir les dernières mises à jour de Splashtop ?

Comme toujours, les applications et les streamers mis à jour sont initialement disponibles sur https://www.splashtop.com/downloads. Elles sont ensuite mises à disposition via la fonction "Check for Updates" et enfin, la mise à jour est automatiquement étendue aux streamers existants et vous serez invité à mettre à jour vos applications Windows ou Mac.

Les applications et les streamers de la version 3.4.2.0 disponibles à partir du 23 septembre 2020 comprennent l'application Splashtop Business, Splashtop Streamer et l'application Splashtop SOS pour Windows. Les versions 3.4.2.0 pour Mac et iOS seront disponibles en octobre.

La version 3.4.6.3 de l'application Android, Splashtop Streamer pour Android 3.4.4, et Splashtop SOS pour Android 3.4.4, ont également été publiées et sont disponibles sur le Google Play Store.