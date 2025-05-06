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Splashtop New Features

Nouvelles fonctionnalités de Splashtop Septembre - Octobre 2020

Splashtop Team
Temps de lecture : 2 min
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Splashtop a publié les versions 3.4.2.0 des applications et des streamers Splashtop Business pour les abonnés (et les utilisateurs d'essai) de Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS et Splashtop On-Prem.

Quoi de nouveau dans la version 3.4.2.0 des applications Splashtop Business et des Streamers ?

Voici quelques-unes des principales nouvelles fonctionnalités et améliorations des mises à jour 3.4.2.0 (Windows, Mac et iOS) et 3.4.6.3 (Android) :

Epinglez vos ordinateurs préférés

Maintenant, à partir de votre liste d'ordinateurs, vous pouvez épingler vos ordinateurs préférés. Vous pouvez également voir tous les ordinateurs épinglés facilement dans une vue.

Two screenshots: the left shows a dropdown menu with options like Show Groups and Show Favorites; the right shows a software interface with a search bar and various pop-up menus for favorites and group assignments.

Déconnectez-vous après avoir déconnecté une session à distance

Les administrateurs peuvent désormais choisir d'appliquer la déconnexion automatique à la fin d'une session à distance.

Mettre en place une politique d'enregistrement des sessions

Les administrateurs peuvent désormais spécifier un chemin d'accès sur un lecteur réseau pour que les membres de l'équipe puissent sauvegarder les enregistrements de session grâce à un mécanisme de sécurité. Ils peuvent également activer l'enregistrement automatique lorsqu'une session à distance démarre, et définir des limites de taille.

Screenshot showing the option Enable session recording checked in a remote access apps settings, with a pop-up window open below for session recording setup, including storage path and size limits for Windows and Mac.

Support Android étendu avec SOS

A list of device brands that support remote access with SOS, including Acer, HTC, OPPO, Alcatel, Huawei, Realmi, Asus, Lenovo, Samsung, Blackberry, LG, Sony, Essential, Motorola, Vivo, Google, Nokia, Xiaomi, Honor, OnePlus, and ZTE.

Connexion automatique après redémarrage à distance dans une session SOS

Lorsque vous êtes dans une session Splashtop SOS à distance et que vous accédez à un ordinateur Windows et que vous redémarrez l'ordinateur distant en mode normal, ou même maintenant en mode sécurisé, vous pouvez vous connecter sans avoir à saisir à nouveau vos identifiants. Cette fonction est désormais également disponible pour le redémarrage normal des ordinateurs Mac.

A Windows dialog box titled Save Windows Credentials prompts for username, password, and domain, with ryantseng filled in for username and a masked password. OK and Cancel buttons are at the bottom.

Stylet à distance (bêta)

Les sessions à distance Splashtop prennent désormais en charge les appareils à stylet utilisant l'injection de données par stylet. Les événements liés au stylet tels que la pression, l'orientation, l'inclinaison, la taille et autres sont pris en charge. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser des appareils tels que Wacom, Surface, PenPower et Apple Pencil pendant les sessions à distance.

Two side-by-side screenshots show remote desktop menus. The left menu includes “Enable Remote Stylus,” while the right menu on a tablet interface includes “Enable Remote Apple Pencil,” with similar other control options listed.

Parmi les autres nouveautés, citons :

  • Support pour le joystick Sony DualShock4

  • Amélioration de l'intégration du Single Sign-On avec le système de gestion des identités interdomaines : fourniture automatique des groupes et des utilisateurs du fournisseur d'identités (actuellement Azure AD) à l'équipe Splashtop

  • Mécanisme de verrouillage des points terminaux dans lequel Splashtop pour Windows écrira des journaux dans l'observateur d'événements

  • Possibilité de "Vérifier l'état du serveur" à partir du menu Aide

  • Corrections de bogues

Accès aux horaires (dans Splashtop pour Laboratoires à distance)

Les administrateurs peuvent désormais planifier l’accès des utilisateurs/groupes d’utilisateurs aux ordinateurs ou aux groupes d’ordinateurs, ce qui leur permet de se connecter à distance uniquement pendant les créneaux horaires spécifiés. Cette fonctionnalité est actuellement disponible dans le plan Splashtop for Remote Labs.

A webpage showing the Schedule Access section on Splashtop. The Management menu is open, highlighting Scheduled Access. A blue Create Resource button is visible with a resource named CTE Lab 1 listed below.

Splashtop Enterprise est désormais Splashtop On-Prem

La solution hébergée par Splashtop, anciennement connue sous le nom de Splashtop Enterprise, a été rebaptisée Splashtop On-Prem.

Splashtop On-Prem logos in blue and green, with icons and the text “on-prem.” Background shows faint outlines of computers, globes, and tech symbols.

Comment puis-je obtenir les dernières mises à jour de Splashtop ?

Comme toujours, les applications et les streamers mis à jour sont initialement disponibles sur https://www.splashtop.com/downloads. Elles sont ensuite mises à disposition via la fonction "Check for Updates" et enfin, la mise à jour est automatiquement étendue aux streamers existants et vous serez invité à mettre à jour vos applications Windows ou Mac.

Les applications et les streamers de la version 3.4.2.0 disponibles à partir du 23 septembre 2020 comprennent l'application Splashtop Business, Splashtop Streamer et l'application Splashtop SOS pour Windows. Les versions 3.4.2.0 pour Mac et iOS seront disponibles en octobre.

La version 3.4.6.3 de l'application Android, Splashtop Streamer pour Android 3.4.4, et Splashtop SOS pour Android 3.4.4, ont également été publiées et sont disponibles sur le Google Play Store.

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