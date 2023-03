Nouvelles fonctionnalités de Splashtop - Octobre 2019

Il se passe beaucoup de choses chez Splashtop ce mois-ci avec les nouvelles versions des applications, les nouvelles fonctionnalités ajoutées à votre console my.splashtop.com, des nouvelles intégrations, une nouvelle solution de support à distance et un nouveau programme de référence.

Nouvelle intégration de Splashtop SOS avec Zendesk

Splashtop SOS est maintenant intégré à Zendesk Support ! En quelques clics, vous pouvez initier une session d'accès à distance à l'ordinateur de votre client depuis la plateforme Zendesk Support. En savoir plus sur Splashtop SOS avec Zendesk

Splashtop Enterprise pour l'assistance à distance

Notre nouvelle solution de support à distance sur site est maintenant disponible en option si vous préférez une solution basée sur le cloud. En savoir plus sur Splashtop Enterprise pour le support à distance

Splashtop Remote Access pour Linux

Nous sommes en train de tester la version bêta d'un nouveau Splashtop Streamer pour Linux qui fonctionne avec les paquets Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, et Splashtop SOS+10 et Unlimited. Vous pouvez vous inscrire à la version bêta dès maintenant à l'adresse https://www.splashtop.com/linux.

Splashtop Business App 3.3.4.0 pour Windows et Mac

Cette nouvelle version (4 octobre 2019 pour Windows et 29 octobre 2019 pour Mac) comporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et d'améliorations.

Rendu plus rapide des grandes listes d'ordinateurs

Voir quel utilisateur est connecté sur la liste des ordinateurs

Pour plus d'informations, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage à côté du nom de l'ordinateur (version du système d'exploitation, utilisateur et durée de la dernière session)

Reconnexion automatique si une session est interrompue en raison d'un problème de connexion inattendu

Mise à jour de la barre d'outils pour le multi-moniteur, le streamer Android et le streamer Linux

Amélioration de la fonction "Affecter à un groupe''

Meilleure compatibilité avec MacOS Catalina (pour le client Mac)

Diverses corrections

Splashtop Streamer 3.3.4.0 pour Windows et Mac

Cette version est une mise à jour majeure pour de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de sécurité et de stabilité, une vitesse de transfert de fichiers plus rapide et diverses corrections de bogues. Le streamer Windows est sorti le 7 octobre 2019, suivi par le streamer Mac le 29 octobre 2019. Il sera automatiquement déployé dans les installations actuelles au cours des prochaines semaines ou vous pouvez le mettre à jour manuellement via vos streamers déployés via votre console my.splashtop.com.

Splashtop Business App v2.7.8.1 pour iOS

L'application Splashtop Business pour iOS a été mise à jour pour prendre en charge les derniers iPhones et iPad Pro. En outre, cette nouvelle version, sortie le 4 octobre 2019, comporte ces nouvelles fonctionnalités améliorées.

Nouveauté: La liste des ordinateurs est redessinée pour montrer plus d'ordinateurs sur une page et une vue des dossiers redessinée.

Nouveauté: La barre d'outils en session est redessinée et entièrement configurable

Nouveauté: Passez d'une session de terminal à l'autre sur un ordinateur distant.

Nouveauté: Nouvelles actions de la barre d'outils pour le chat, écran vierge, verrouillage du clavier et de la souris, collage du presse-papiers comme touches, et exécution du redémarrage et de la reconnexion SOS.

Nouveauté: Connexion automatique à l'écran de connexion de l'ordinateur distant. Avec votre autorisation, l'application peut se connecter automatiquement à l'ordinateur distant pour vous.

Diverses corrections de bogues et améliorations de l'utilisation des piles

Améliorations de la console My.splashtop.com

Amélioration du formatage des options lors de la création des packages de déploiement

L'"écran vierge" est maintenant disponible en tant qu'option du paquet de déploiement.

Nouvelle option "Utiliser la description informatique de LogMeIn Central" pour faciliter la migration de LogMeIn vers Splashtop

Remote Support Premium affiche désormais l'état de la sécurité des terminaux pour Avast (Free, Internet Security, Business et Premier) et Microsoft Security Essentials

Amélioration des conseils et des exigences en matière de sécurité des mots de passe pour les nouveaux comptes et lors de la modification des mots de passe

Nouveau programme d'orientation de Splashtop

Recommandez Splashtop à vos amis et collègues et vous serez tous deux récompensés lorsqu'ils souscriront un nouvel abonnement. Inscrivez-vous au programme d'orientation de Splashtop