Splashtop nommé l’une des 10 meilleures solutions d’engagement étudiant de 2021 par EdTech

Splashtop a été reconnu par EdTech comme l’une des 10 meilleures solutions d’engagement étudiant - 2021. Nous sommes fiers de fournir des solutions d’assistance à distance et d’accès à distance sécurisées, fiables et faciles à utiliser pour la maternelle à la 12e année, l’enseignement supérieur, l’enseignement technique professionnel (CTE) et plus encore.

Nos clients ont fait face à des défis uniques au cours des deux dernières années. Après avoir fait face à des efforts herculéens pour déployer rapidement l’apprentissage à distance pendant la pandémie, de nombreuses écoles poursuivent leurs investissements dans les solutions d’apprentissage à distance et reconnaissent que les solutions d’apprentissage hybrides sécurisées font partie de la nouvelle normalité. En fait, une récente enquête de Splashtop a révélé que 92% des étudiants s’attendent à avoir accès 24h / 24 et 7j / 7 aux ordinateurs du campus pour continuer à apprendre et 83% pensent qu’un mélange d’apprentissage en ligne et sur le campus est l’avenir des étudiants.

Pour répondre aux besoins de l’apprentissage hybride, les écoles doivent être en mesure de soutenir les élèves, les enseignants et le personnel en personne et à distance. Une solution d’accès à distance permet d’acquérir des éléments essentiels de l’apprentissage hybride grâce à :

Accès accru aux ressources de laboratoire sur le campus

Avec Splashtop, les étudiants ont accès à distance aux laboratoires d’appareils Windows et Mac puissants. C’est tellement transparent, c’est comme s’ils étaient assis devant les ordinateurs du laboratoire. Grâce à un accès à distance facile à utiliser et hautement sécurisé, ils peuvent accéder à distance aux appareils de laboratoire à partir de presque tous les types d’appareils personnels, y compris les Chromebooks. La meilleure partie ? Les étudiants peuvent avoir accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux ressources de laboratoire, ce qui augmente le retour sur investissement des investissements dans l’infrastructure.

« Il y a un énorme avantage à permettre aux étudiants d’utiliser les applications d’animation et de conception de jeux quand ils le souhaitent, même si c’est à 2 heures du matin en mangeant une pizza froide dans leur chambre. L’accès plus fluide au logiciel de laboratoire s’est avéré accélérer le processus pour beaucoup de nos étudiants. – Kathryn Bradley, enseignante à Asheville High School

Assurer l’engagement du corps professoral et des étudiants dans des environnements d’apprentissage à distance et hybrides

« Splashtop crée de l’enthousiasme; Cela va au cœur de ce que Common Core réclame. Une technologie comme celle-ci est un multiplicateur de force dans l’éducation. » – Michael R. McCormick, surintendant adjoint des services d’éducation, district scolaire unifié de Val Verde

Infrastructure sécurisée

Les fonctions de sécurité robustes de Splashtop garantissent la sécurité de votre réseau et de vos données. Notre infrastructure cloud de niveau entreprise utilise le chiffrement AES 256 bits, s’exécute sur les clouds AWS, Google et Oracle et dispose d’un état de disponibilité accessible au public pour tous les services. Tout cela pour dire que nous soutenons les normes et les réglementations de l’industrie tout en assurant la sécurité de votre personnel et de vos étudiants.

« La conformité à la FERPA est très importante pour nous, il est donc bon de savoir que Splashtop ne va pas conserver, manipuler ou faire quoi que ce soit avec les informations des étudiants. Splashtop n’aurait pas passé la porte s’ils n’avaient pas eu cela. » - Nicholas Adams, directeur des technologies de l’information, Lenawee Intermediate School District (LISD)

L’accès à distance Splashtop peut vous aider à répondre à vos besoins d’apprentissage hybride les plus urgents tout en augmentant l’engagement des étudiants. Vous avez besoin de permettre au service informatique de prendre en charge à distance n’importe quel appareil ? Ou améliorer l’apprentissage à distance en donnant aux étudiants et au personnel un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux ordinateurs et aux laboratoires de l’école? Quel que soit votre défi, Splashtop a la solution pour vous.

En savoir plus sur les solutions d’accès à distance rapides, sécurisées et simples de Splashtop pour l’éducation.