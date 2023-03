Pourquoi Splashtop est un achat de fin d'année idéal pour ton service d'assistance informatique

Avec la fin de 2021 qui approche à grands pas, il n'y a pas que des cadeaux à emballer. Comme de nombreux responsables du service d'assistance informatique, tu as probablement trouvé un peu d'argent supplémentaire dans ton budget d'assistance. De l'argent que tu dois "utiliser ou perdre" avant la fin de l'année. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène courant dans tous les départements, les changements dans les besoins d'assistance entraînés par les initiatives de travail à domicile donnent de bonnes raisons aux responsables de l'assistance/du bureau d'aide d'utiliser leur budget restant à bon escient.

Considère le besoin stratégique d'optimiser l'assistance à distance

Alors que tu décides comment tu pourrais (ou devrais) finalement dépenser ton budget restant, réfléchis à la façon dont la nouvelle norme du travail à distance et de l'assistance à distance est essentielle au succès de ton organisation en 2022. La récente enquête de Gartner auprès de 317 directeurs financiers et chefs d'entreprise a révélé que 74% prévoient de faire passer leur personnel sur site à un personnel à distance permanent dans l'ère post-COVID.

Il n'est pas surprenant que les entreprises se soient démenées pour " passer à distance " au cours des 18 derniers mois, elles ont accordé aux employés un accès à distance et autorisé le travail à domicile. Ils l'ont fait sans préparer pleinement le service d'assistance à prendre en charge les travailleurs à distance et le large éventail d'appareils qu'ils utilisent pour effectuer leur travail.

En activant l'assistance à distance - plus précisément un outil d'assistance à distance qui offre une flexibilité ultime aux utilisateurs - tu peux, en tant que responsable de l'assistance, stimuler la productivité dans toute l'organisation. Simultanément, les travailleurs mieux soutenus et le personnel de soutien bien équipé déclarent avoir un moral bien plus élevé. Par exemple, une enquête menée par Catalyst auprès des travailleurs a révélé que les femmes ayant des responsabilités en matière de garde d'enfants sont 32% moins susceptibles de quitter leur emploi lorsqu'elles disposent de solides options de travail à distance.

De combien de ton budget restant as-tu besoin ?

Heureusement, pas beaucoup ! Par exemple, vous pouvez fournir une assistance à distance à la demande et une assistance sous surveillance en utilisant Splashtop Remote Support pour seulement €199 pour une année complète (par technicien simultané). Cela inclut la capacité pour chaque technicien de prendre en charge un nombre illimité d’appareils à la demande, même ceux qui ne sont pas gérés par votre organisation. Cet investissement contribuera grandement à satisfaire à la fois les équipes d’assistance et les utilisateurs en intégrant les fonctionnalités suivantes :

Accès avec code de session

Haute performance

Deux utilisateurs connectés au même ordinateur

Fonction "Partager mon bureau".

Prise en charge des appareils iOS et Android

Une sécurité solide

Transfert de fichiers (y compris par glisser-déposer)

Redémarrage et reconnexion à distance

Enregistrement de la session

Marquage personnalisé

Soutien multi-moniteurs

Chat

Gestion des utilisateurs

Billetterie PSA et intégration ITSM

Visite la page produit de Splashtop SOS pour voir toutes les options économiques disponibles pour une assistance à distance illimitée et à la demande (plus un accès supplémentaire aux ordinateurs sans surveillance).

Petites dépenses, grand retour sur investissement

Par rapport à d'autres achats, investir dans une technologie qui te permet de fournir facilement une assistance à distance en direct, à la demande et sans surveillance permet de réaliser des gains d'efficacité instantanés et des possibilités de croissance des revenus. Du côté des coûts, ton personnel actuel pourra servir plus d'utilisateurs simultanément. Cela est dû à un temps de résolution (TTR) beaucoup plus rapide.

Lorsqu'un utilisateur final a un problème, le membre de l'équipe d'assistance peut accéder à l'appareil de l'utilisateur en utilisant un code à 9 chiffres (même les appareils BYOD). Le TTR diminue considérablement lorsque tes techniciens d'assistance peuvent tout voir sur l'appareil de l'utilisateur final - plus besoin d'essayer de comprendre les choses par des appels téléphoniques et des descriptions verbales qui durent bien plus longtemps.

Splashtop permet de réaliser des économies de ressources supplémentaires grâce à la simplicité de la technologie. Toute ton équipe d'assistance peut mettre la solution en place et la faire fonctionner à la vitesse de l'éclair.

Fais un impact encore plus grand avec les capacités du Service Desk

Alors, il te reste un peu plus de budget que prévu ? Tu peux utiliser la solution de service desk de Splashtop Enterprise pour créer de meilleures expériences pour tes utilisateurs finaux et tes techniciens d'assistance. Le retour sur investissement supplémentaire résulte de trois grands domaines d'impact :

Tout récemment, Splashtop a présenté une large gamme de fonctionnalités avancées de service desk pour gérer plus efficacement les flux de travail d'assistance et optimiser les expériences.

Enfin, un peu de dépenses supplémentaires cette année pourrait permettre de faire des économies supplémentaires l'année prochaine. C'est parce que la simplicité de Splashtop amène souvent les organisations à consolider ou remplacer leurs outils disparates existants en faveur d'un processus d'assistance rationalisé.

Adopte Splashtop, gagne des droits de vantardise

Assure-toi que ton équipe d'assistance sache qu'elle est appréciée cette année en facilitant son travail. Mets en avant quelques cas de ton premier déploiement pour démontrer tout ce que chacun gagnera à adopter cette version simplifiée de l'assistance à distance. Ce sera une victoire sur toute la ligne pour ton service d'assistance informatique et tes travailleurs à distance. Et dire que tout ce qu'il faut pour y arriver, c'est ton budget restant de 2021.

