Préparez votre organisation à travailler à domicile grâce à l'accès à distance

Installez et configurez gratuitement l'accès à distance à un ordinateur. Soyez prêt à le déployer rapidement si vous en avez besoin

Alors que l'épidémie de coronavirus COVID-19 continue de s'étendre, les organisations doivent réfléchir à la manière de se préparer au cas où leurs employés ne pourraient pas se rendre au travail. Grâce à Splashtop, les gens peuvent travailler à distance depuis leur domicile et accéder à leur ordinateur de bureau depuis un autre ordinateur, une tablette ou un appareil mobile via une connexion de streaming sécurisée.

Prenez ces quelques mesures rapides pour que votre entreprise, votre école, votre organisation ou vous-même puissiez bénéficier d'un accès à distance et vous préparer sans frais initiaux.

Préparez-vous à un accès à distance, que ce soit vous-même, votre petite équipe ou votre organisation entière

Avec un essai gratuit de Splashtop Business Access 14 jours, tu peux configurer ton compte avec un maximum de deux utilisateurs et mettre le Splashtop Streamer sur un maximum de 20 ordinateurs auxquels toi ou ton équipe aurez besoin d'accéder. Si tu as besoin de le configurer pour plus d'utilisateurs ou plus d'ordinateurs, fais-le nous savoir.

Commencer un essai gratuit de Splashtop Business Access Dans votre console web my.splashtop, suivez les instructions pour installer le Splashtop Streamer sur les ordinateurs auxquels votre équipe peut avoir besoin d'accéder à distance Invitez un deuxième membre de l'équipe sur le compte. Vous pourrez tous deux utiliser les applications Splashtop Business pour Windows, Mac, iOS, Android, Chrome et autres pour accéder à distance aux ordinateurs que vous aurez configurés avec le streamer. Si vous souhaitez mettre en place plus de 2 utilisateurs, contactez notre équipe à l'adresse sales@splashtop.com et ils pourront augmenter le nombre d'utilisateurs et d'ordinateurs sur votre essai Tu auras 14 jours pendant l'essai pour tout installer et tester pour t'assurer que tout fonctionne.

Si cette solution vous plaît, vous pouvez facilement vous abonner à l’aide d’une carte bancaire dans votre tableau de bord my.splashtop pour €90 par utilisateur et par an. C’est un faible montant pour permettre à votre entreprise de continuer ses activités.

Pour soutenir les initiatives de travail à domicile, Splashtop offre également ces rabais de volume spéciaux :

La formule Plus de 10 utilisateurs est à €5.63 /mois/utilisateur

Rendez-vous sur notre page Travailler à partir de la maison pour acheter des licences.

Des options pour les entreprises sont également disponibles

Pour les grandes entreprises et sociétés

Options disponibles dans le nuage et sur place

Intégration Active Directory / SSO disponible

Contactez-nous

Mentionne dans les notes si tu cherches du cloud ou du on-premise et si tu es intéressé par active directory/ SSO. Ou appelle le 1-408-886-7177

Vous êtes déjà abonné à Splashtop ?

Tu as besoin de plus d'ordinateurs ou d'utilisateurs sous ton plan pour t'assurer que tu es couvert ? Tu peux aller dans les paramètres de ton compte sur my.splashtop.com à tout moment pour augmenter le nombre d'ordinateurs gérés sous ton compte à un prix proportionnel. Si tu ne t'es pas abonné en ligne et que tu n'as pas cette option dans ton compte, tu peux contacter notre équipe de vente à sales@splashtop.com pour obtenir de l'aide.

