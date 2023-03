Études de Cas | L'extension des capacités du télétravail pour survivre le COVID19

« Peut-être que ce qui compte quand tout est dit et fait, ce n’est pas qui nous rabaisse, mais qui nous ramasse. » Cette citation de Kate Dicamillo met en évidence ce sur quoi les entreprises devraient se concentrer en ces temps difficiles : tendre une main utile. Et c’est ce que nous avons fait à Splashtop. Nous sommes heureux de constater que beaucoup de nos clients font de même. Aujourd’hui, nous mettons en évidence l’un d’entre eux: My IT Indy, un MSP de premier plan à Plainfield, Indiana.

Aider les entreprises de l'Indiana à faire preuve de résilience en étendant les capacités de télétravail pendant la crise du COVID19.

Ryan Grimes, président de My IT Indy, explique comment, pendant la crise du COVID19, sa société a utilisé Splashtop Business Access pour permettre aux petites entreprises de l'Indiana de continuer à tourner en toute sécurité.

Ryan dit que "Lorsque COVID19 a frappé la communauté de l'Indiana, la plupart des entreprises qui pouvaient travailler à domicile l'ont fait immédiatement".

Cependant, il explique que "si beaucoup d'entreprises avaient la possibilité de se déplacer à distance, beaucoup d'autres ne savaient pas comment le faire."

M. Grimes affirme que pour avancer dans les moments difficiles, nous devons rester positifs, et il pense avec confiance que son entreprise pourrait être "le calme dans la tempête".

Il souligne en outre que « cette situation est ce qu’elle est, et la façon dont nous y réagirons déterminera comment nous nous en sortirons. "

Mon IT Indy a décidé de se lancer dans une mission : Faire en sorte que les clients puissent s'installer pour travailler à domicile afin d'assurer la continuité des activités.

Comme de nombreuses solutions du télétravail sur le marché se prétendent les meilleures, My IT Indy a dû passer du temps à évaluer plusieurs options. Ryan a déclaré que son entreprise prévoyait d'étendre ces capacités sans frais. Les solutions de travail à domicile devaient donc être non seulement fiables, mais aussi abordables.

Au fil des ans, l’entreprise de Grimes a utilisé une variété d’outils pour permettre à son propre personnel de travailler à domicile. Ces outils avaient été soit achetés, intégrés dans d’autres systèmes, soit augmentés de manière déraisonnable.

Lorsque My IT Indy a trouvé Splashtop Business Access, il a coché toutes les cases correspondant à leurs besoins:

Tarifs avantageux - Les prix de Splashtop commencent à €4.58 par mois, ce qui représente jusqu’à 80 % d’économies par rapport à d’autres solutions telles qu’un système VPN/RDP, TeamViewer ou LogMeIn.Et pour alléger le fardeau du COVID-19, Splashtop n’a pas augmenté ses prix contrairement aux autres fournisseurs d’accès à distance.

Compatible avec de nombreux appareils - Splashtop peut être utilisé sur des ordinateurs portables, des tablettes et des smartphones et fonctionne avec les systèmes d’exploitation Windows, Mac, Linux, iOS et Android.

Sécurisé - L’accès à distance Splashtop est doté de fonctions telles que : la vérification à deux facteurs et la protection par TLS, les mots de passe à plusieurs niveaux, le masquage de l’écran distant, le verrouillage automatique, la déconnexion après un délai d’inactivité, la notification de connexion à distance et bien d’autres outils qui en font une solution d’accès à distance sûre et fiable.

Facile à utiliser et à déployer - Il suffit de 4 étapes simples pour que les utilisateurs puissent commencer à travailler.