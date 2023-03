Survivre à la saison fiscale 2020

Êtes-vous prêt pour la saison fiscale 2020 ?

Nous aimerions pouvoir dire que c'est la merveilleuse saison de l'année, mais nous savons tous les deux que ce n'est pas le cas.

Pour des milliers de comptables, dont au moins 664 532 environ, la saison des impôts est une période de 3½ mois au cours de laquelle ils passent beaucoup plus de temps avec leurs collègues qu'avec leur famille. Pour la plupart des comptables, les heures peuvent atteindre jusqu'à 65 heures facturables par semaine.

a déclaré un comptable :

" Je travaille 75 à 80 heures par semaine pendant la saison des impôts... 14 jours par semaine...

Aïe.

Il n’est donc pas surprenant que les cabinets comptables aient du mal à conserver leurs postes, avecchiffre d’affaires aussi élevé que 20 pour cent, qui aux États-Unis peut dépasser 600 MILLIARDS DE DOLLARS! Pour les comptables indépendants, l’épuisement professionnel entraîne généralement des faillites d’entreprise. C’est probablement la raison pour laquelle jusqu’à 20% des praticiens comptables indépendants échouent.

La bonne nouvelle ? >>> IL N'A PAS À ÊTRE DE CETTE FAÇON.

Avec une bonne gestion du temps, la saison des impôts peut aussi être une "merveilleuse" saison de l'année. D'accord, peut-être pas merveilleuse, mais certainement plus agréable. Voyons comment.

Au cours de la dernière décennie, les progrès de la technologie ont permis de développer des logiciels étonnants, qui permettent aux professionnels de la comptabilité de gagner beaucoup de temps et, par conséquent, de réduire le nombre d'heures qu'ils doivent travailler !

Comment le savons-nous ?

>> Chez Splashtop, nous proposons certaines des meilleures solutions d'accès à distance pour les professionnels de la comptabilité. Ce n'est pas pour rien que nous avons plus de 20 000 000 d'utilisateurs.

Splashtop Business Access permet aux professionnels de la comptabilité de partager et d'imprimer des fichiers à distance en toute sécurité.

Vous pourriez argumenter que vous pouvez simplement utiliser l'ancienne astuce de l'échange de fichiers par courrier électronique pour partager des fichiers, mais nous vous le déconseillons fortement car ce n'est pas sûr.

Outre le partage et l'impression de fichiers à distance, Splashtop Business Access permet aux professionnels de la comptabilité d'accéder de manière transparente à leurs ordinateurs de bureau depuis n'importe quel appareil et de n'importe où. Cela signifie que vous pouvez travailler dans un environnement sans stress, c'est-à-dire chez vous, réduire les heures perdues en déplacement chez les clients, travailler en dehors des heures habituelles et rester productif pendant vos déplacements.

Pourquoi les comptables aiment-ils Splashtop ?

Facilité d'utilisation – Un enfant de 10 ans pourrait l'utiliser

Un déploiement facile sur tous les appareils – Oui, cela inclut aussi votre téléphone !

Transfert de fichiers sécurisé grâce au cryptage de sécurité de niveau gouvernemental – Cela signifie que vous et les données de votre client êtes en sécurité à tout moment

Tarifs économiques - Les forfaits commencent à partir de €4.58 par mois !

Rejoignez nos 20+ millions d’utilisateurs et commencez à travailler plus intelligemment, pas plus dur :)

