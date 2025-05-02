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A demonstration of how Splashtop Classroom works for students

Splashtop Classroom - Comment cela fonctionne pour les élèves

Splashtop Team
Temps de lecture : 3 min
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Voici quelques exemples illustrés du fonctionnement de Splashtop Classroom du point de vue d'un élève qui rejoint la session de partage d'écran d'un enseignant.

Splashtop Classroom permet aux enseignants de partager leur bureau et leurs applications. Une fois connectés, les étudiants peuvent visualiser, contrôler et annoter le contenu des leçons directement depuis leurs propres appareils. Splashtop Classroom est parfait pour les enseignants et les instructeurs qui veulent faire participer toute la salle ! Si vous ne disposez pas encore de Splashtop Classroom, vous pouvez commencer par un essai gratuit.

Les informations ci-dessous sur l'expérience des élèves à propos de Splashtop Classroom comprennent

Comment un élève rejoint un Splashtop Classroom à partir d'un Chromebook ou d'un navigateur Chrome

(Si l'élève n'a pas installé l'extension de navigateur Splashtop Classroom Chrome, vous pouvez l'obtenir sur la boutique en ligne Chrome)

Cliquez sur le lien de l'application en haut à gauche de la fenêtre du navigateur Chrome

Chrome Apps Icon

Cliquez sur l'icône "Splashtop Classroom".

Splashtop Classroom Icon

Saisissez le code de session qui s'affiche sur l'écran du professeur et le nom de l'élève, puis cliquez sur le bouton "Rejoindre". (Le nom de l'élève apparaîtra dans la liste des participants sur l'écran de l'enseignant).

Splashtop Classroom interface with fields to enter session code and name to join a session

L'élève verra alors l'écran du professeur.

Comment un étudiant rejoint un Splashtop Classroom à partir d'un iPad ou d'un iPhone

(Si l'élève n'a pas l'application Splashtop Classroom installée, vous pouvez l'obtenir sur l'App Store en cherchant Splashtop Classroom)

Cliquez sur l'icône "Splashtop Classroom".

Splashtop Classroom Icon

Cliquez ou glissez vers Étudiant

Illustration of a teacher pointing at shapes on a board with three students

Touchez l'icône du code QR pour ouvrir la caméra afin de scanner le code QR affiché sur l'écran du professeur. Vous pouvez également saisir le code à 9 chiffres affiché sur l'écran de l'enseignant et le nom de l'élève, puis appuyer sur le bouton "Rejoindre". (Le nom de l'étudiant apparaîtra dans la liste des participants sur l'écran de l'enseignant).

Splashtop Classroom tablet app student interface with options to enter session code and name to join a session

L'élève verra alors l'écran du professeur.

L'enseignant peut éventuellement donner à l'élève la possibilité de contrôler ou d'annoter l'écran de l'enseignant.

Comment un étudiant rejoint un Splashtop Classroom à partir d'un appareil Android

(Si l'application Splashtop Classroom n'est pas installée sur votre ordinateur, vous pouvez l'obtenir sur la boutique Google Play en cherchant Splashtop Classroom)

L'application est disponible pour les téléphones et les tablettes Android.

Appuyez sur l'icône "Splashtop Classroom".

Splashtop Classroom Icon

Appuyez sur "Étudiant" (ou faites glisser dans cette direction)

Splashtop Classroom app interface showing options for Student or Teacher with an illustration

Touchez l'icône du code QR pour ouvrir la caméra afin de scanner le code QR affiché sur l'écran du professeur. Vous pouvez également saisir le code à 9 chiffres affiché sur l'écran de l'enseignant et le nom de l'élève, puis appuyer sur le bouton "Rejoindre". (Le nom de l'étudiant apparaîtra dans la liste des participants sur l'écran de l'enseignant).

Splashtop Classroom mobile app student interface with options to enter session code and name to join a session

L'élève verra alors l'écran du professeur.

L'enseignant peut éventuellement donner à l'élève la possibilité de contrôler ou d'annoter l'écran de l'enseignant.

Voyez un exemple de Splashtop Classroom en action dans cette vidéo :

Splashtop Classroom for 1:1 Education Overview
Splashtop Classroom for 1:1 Education Overview

Rendez votre classe interactive avec Splashtop Classroom

Dans cet article, nous avons vu comment commencer à partager et à annoter votre écran d'ordinateur avec Splashtop Classroom.

Splashtop Classroom fonctionne avec les ordinateurs Windows et Mac et vous pouvez contrôler et annoter depuis un iPad ou un appareil Android (téléphone ou tablette Android).

En savoir plus sur Splashtop Classroom et obtenir un essai gratuit

Ou continue sur le post du tutoriel précédent : Splashtop Classroom - Comment ça marche pour les enseignants

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