Nouvelles fonctionnalités de Splashtop Business - avril/mai 2020

De nouvelles versions des applications commerciales et des streamers de Splashtop ont été publiées entre fin mars et début mai 2020. Ces nouvelles versions comprennent de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge du streaming haute résolution, l'authentification unique, des distributions Linux supplémentaires prises en charge et bien d'autres encore lorsqu'on utilise les dernières versions des applications Splashtop Business avec un abonnement Splashtop Business Access, Remote Support ou SOS qualifié. Les nouvelles versions des applications et des streamers sont disponibles :

Splashtop Business App 3.3.8.1 publié le 21 avril 2020.

Splashtop Business App 3.4.2.8 pour Android publié le 9 mai 2020

Splashtop Business App 3.3.8.0 pour Mac publié le 21 avril 2020

Mise à jour de l’application Splashtop Business pour iOS publiée le 19 mai 2020

Splashtop Business Streamer 2.6.2.0 pour Linux disponible en mars

Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 pour Windows publié le 21 avril 2020

Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 pour Mac publié le 14 mai 2020

Parmi les nouvelles fonctionnalités de la dernière version des applications et des streamers de Splashtop Business, citons

Streaming haute résolution plus rapide avec une utilisation plus faible de l'unité centrale dans Splashtop Business

Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support et Splashtop SOS avec les applications 3.3.8.0 permettront la diffusion multi-moniteur en continu 4K à 40 images par seconde (fps), et la diffusion iMac Pro Retina 5K, à faible latence. Cela sera particulièrement utile pour le montage vidéo, les concepteurs de jeux vidéo, les architectes, les graphistes et autres personnes qui se connectent à distance à des systèmes à haute résolution pour utiliser des logiciels de conception et de montage.

Consultez ces conseils pour activer l'accélération du hardware dans le Splashtop Streamer et activer l'accélération du hardware dans l'application Splashtop Business.

Support de l'authentification unique dans Splashtop Business Access Pro et Splashtop SOS

Les intégrations SSO sont disponibles pour les abonnements Splashtop Business Access Pro et Splashtop SOS. Des informations sur les prix sont disponibles en contactant Splashtop Sales (formulaire de vente de contact Business Access, formulaire de vente de contact SOS). Ces add-ons nécessitent les versions 3.3.8.0 des applications et streamers Splashtop Business.

Les organisations et les entreprises utilisent SSO pour permettre aux employés d'utiliser leurs identifiants SAML pour se connecter. De cette façon, les organisations peuvent s'assurer que les mots de passe des employés répondent aux exigences de conformité et de sécurité. Intégré au SSO, Splashtop prend en charge l'authentification des appareils ainsi que l'authentification à deux facteurs, offrant ainsi aux clients une sécurité de haut niveau pour les entreprises. Compatible avec Azure, Okta et ADFS.

En savoir plus sur le SSO avec Splashtop.

Les utilisateurs distants peuvent désormais saisir leurs identifiants d'élévation SOS

Lorsque vous vous connectez à distance à un ordinateur pour une session d'assistance rapide Splashtop SOS et que vous avez besoin de privilèges d'administrateur, l'utilisateur final de l'ordinateur peut désormais saisir ses informations d'identification de manière sécurisée afin que vous puissiez effectuer des tâches de niveau supérieur sur l'ordinateur (lorsque vous n'avez pas votre propre compte d'administrateur sur cet ordinateur).

Compatibilité avec davantage de plates-formes Linux

De nouvelles versions du Splashtop Streamer sont disponibles pour Linux afin que vous puissiez accéder à des ordinateurs utilisant des plates-formes de bureau Linux supplémentaires :

Nouveau ! CentOS 7 et 8

Nouveau ! Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1

Nouveau ! Fedora 29-31

Bureau Ubuntu 16.04 et 18.04

Les streamers Linux ne prennent pas encore en charge l'ensemble des fonctionnalités des streamers Windows et Mac. Vous pouvez visionner une vidéo de présentation à l'adresse https://www.splashtop.com/linux. Si vous souhaitez accéder au système Windows, Mac ou Linux, essayez l'application Splashtop Business App for Chrome dans votre navigateur Chrome sous Linux. L'application de navigation Chrome ne dispose pas non plus de toutes les fonctionnalités des applications natives Windows et Mac. Les applications client Windows figurent sur notre future feuille de route ; un calendrier de sortie n'a pas été annoncé.

Autres nouveautés

Nouvelle option : Accélération matérielle (support Intel IQSV/NVIDIA CUDA/AMD AMF) dans l'application Splashtop Business pour Windows

Nouvelle option : Le panoramique des bords de l'écran peut être activé/désactivé dans l'application Splashtop Business pour Windows

Les nouvelles fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certaines versions anciennes de produits qui ne sont plus vendus mais qui sont toujours pris en charge pour le renouvellement des abonnements.