Nouvelles fonctionnalités de Splashtop Business - avril/mai 2020

De nouvelles versions des applications Splashtop Business et Streamers ont été lancées entre fin mars et début mai 2020. Ces dernières incluent de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge du streaming haute résolution, l’authentification unique, la compatibilité avec davantage de distributions Linux et bien plus encore lorsque vous utilisez les dernières versions des applications Splashtop Business avec un abonnement Splashtop Remote Access ou Remote Support éligible. Les nouvelles versions des applications et des streamers sont disponibles ci-dessous :
Splashtop Business App 3.3.8.1 publié le 21 avril 2020.
Splashtop Business App 3.4.2.8 pour Android publié le 9 mai 2020
Splashtop Business App 3.3.8.0 pour Mac publié le 21 avril 2020
Mise à jour de l’application Splashtop Business pour iOS publiée le 19 mai 2020
Splashtop Business Streamer 2.6.2.0 pour Linux disponible en mars
Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 pour Windows publié le 21 avril 2020
Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 pour Mac publié le 14 mai 2020
Parmi les nouvelles fonctionnalités de la dernière version des applications et des streamers de Splashtop Business, citons
Streaming haute résolution plus rapide avec une utilisation plus faible de l'unité centrale dans Splashtop Business
Les applications Splashtop Remote Access et Splashtop Remote Support avec la version 3.3.8.0 permettront le streaming 4K multi-écrans à 40 images par seconde (ips) et le streaming iMac Pro Retina 5K, avec une faible latence. Cela sera particulièrement utile pour le montage vidéo, les concepteurs de jeux vidéo, les architectes, les graphistes et tous ceux qui se connectent à distance à des systèmes haute résolution pour utiliser des logiciels de conception et d’édition.
Consultez ces conseils pour activer l'accélération du hardware dans le Splashtop Streamer et activer l'accélération du hardware dans l'application Splashtop Business.
Prise en charge de l’authentification unique dans Splashtop Remote Access Pro et Splashtop Remote Support
Les intégrations SSO sont disponibles pour les abonnements Splashtop Remote Access Pro et Splashtop Remote Support. Pour plus d’informations sur les tarifs, veuillez contacter le service commercial Splashtop (Formulaire de contact commercial pour Remote Access, Formulaire de contact commercial pour Remote Support). Ces modules complémentaires nécessitent les versions 3.3.8.0 des applications et streamers Splashtop Business.
Les organisations et les entreprises utilisent SSO pour permettre aux employés d'utiliser leurs identifiants SAML pour se connecter. De cette façon, les organisations peuvent s'assurer que les mots de passe des employés répondent aux exigences de conformité et de sécurité. Intégré au SSO, Splashtop prend en charge l'authentification des appareils ainsi que l'authentification à deux facteurs, offrant ainsi aux clients une sécurité de haut niveau pour les entreprises. Compatible avec Azure, Okta et ADFS.
En savoir plus sur le SSO avec Splashtop.
Les identifiants pour l’élévation de privilèges Remote Support peuvent désormais être saisis par les utilisateurs distants
Lorsque vous vous connectez à distance à un ordinateur pour une session d’assistance rapide Splashtop Remote Support et que vous avez besoin de privilèges d’administrateur, l’utilisateur final de l’ordinateur peut désormais saisir ses identifiants en toute sécurité afin que vous puissiez effectuer des tâches de niveau supérieur sur l’ordinateur (lorsque vous ne disposez pas de votre propre compte administrateur sur ce dernier).
Compatibilité avec davantage de plates-formes Linux
De nouvelles versions du Splashtop Streamer sont disponibles pour Linux afin que vous puissiez accéder à des ordinateurs utilisant des plates-formes de bureau Linux supplémentaires :
Nouveau ! CentOS 7 et 8
Nouveau ! Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1
Nouveau ! Fedora 29-31
Bureau Ubuntu 16.04 et 18.04
Les streamers Linux ne prennent pas encore en charge l'ensemble des fonctionnalités des streamers Windows et Mac. Vous pouvez visionner une vidéo de présentation à l'adresse https://www.splashtop.com/linux. Si vous souhaitez accéder au système Windows, Mac ou Linux, essayez l'application Splashtop Business App for Chrome dans votre navigateur Chrome sous Linux. L'application de navigation Chrome ne dispose pas non plus de toutes les fonctionnalités des applications natives Windows et Mac. Les applications client Windows figurent sur notre future feuille de route ; un calendrier de sortie n'a pas été annoncé.
Autres nouveautés
Nouvelle option : Accélération matérielle (support Intel IQSV/NVIDIA CUDA/AMD AMF) dans l'application Splashtop Business pour Windows
Nouvelle option : Le panoramique des bords de l'écran peut être activé/désactivé dans l'application Splashtop Business pour Windows
Les nouvelles fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certaines versions anciennes de produits qui ne sont plus vendus mais qui sont toujours pris en charge pour le renouvellement des abonnements.