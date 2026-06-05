Application portable Splashtop Business pour un accès à distance rapide

Nous avons récemment lancé une nouvelle application Splashtop Business (version portable pour bureau à distance) pour Windows.
Qu'est-ce que l'application Splashtop Business (version portable) ?
L’application Splashtop Business est utilisée sur votre ordinateur pour accéder à d’autres ordinateurs et les contrôler. Il fonctionne avec deux produits Splashtop : Splashtop Remote Access et Splashtop Remote Support.
Normalement, vous téléchargez puis installez l'application Splashtop Business sur votre ordinateur Windows.
La « version portable » est un fichier exécutable autonome que vous pouvez simplement télécharger et exécuter sans avoir à l’installer sur votre ordinateur. Vous pouvez également le transporter avec vous sur une clé USB.
Quand l'utiliserai-je ?
La version portable du bureau à distance est destinée aux personnes en déplacement. Vous êtes peut-être chez un client ou à l’hôtel et vous ne pouvez ou ne voulez pas installer un logiciel sur un ordinateur que vous empruntez. L’application portable est facile à télécharger. Il s’agit d’un seul fichier que vous pouvez enregistrer sur l’ordinateur, exécuter pour utiliser l’application, puis supprimer lorsque vous avez terminé, sans laisser de fichiers derrière vous.
Il est également facile à transporter et à utiliser à partir d’une clé USB. La taille du téléchargement est d’environ 6 Mo.
Est-ce la même chose que l'application Splashtop Business habituelle ?
Elle possède toutes les fonctionnalités des applications Splashtop Business installées habituellement, à quelques exceptions près. La fonction « Vérifier les mises à jour » n’est pas disponible car vous pouvez télécharger la dernière version de l’application portable à partir du site Web de Splashtop au lieu de mettre à jour celle que vous avez. La fonction « Partager mon bureau », qui vous permet de diffuser l’écran de votre ordinateur via un lien Web, n’est pas non plus disponible dans l’application portable.
Chaque fois que vous exécutez l'application portable, vous passez par les mêmes mesures de sécurité que la version standard installée : authentification du dispositif, vérification en deux étapes (si elle est activée), etc.
Où puis-je me procurer la version portable de l'application Splashtop Business ?
Plus: Aller à www.splashtop.com/go
Ou bien allez sur la page de téléchargement de Splashtop à https://www.splashtop.com/downloads, cherchez (version portable de l'application)
Télécharger et exécuter
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Et lorsque vous serez prêt à acheter, vous verrez que Splashtop offre des prix avantageux et le meilleur rapport qualité-prix dans les solutions d’accès à distance.
Pour obtenir un téléchargement de Splashtop, y compris l'application portable Splashtop Business, visitez le site https://www.splashtop.com/downloads.
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