Application portable Splashtop Business pour un accès à distance rapide

Nous avons récemment lancé une nouvelle application Splashtop Business (version portable pour bureau à distance) pour Windows.

Qu'est-ce que l'application Splashtop Business (version portable) ?

L'application Splashtop Business est utilisée sur votre ordinateur pour accéder à d'autres ordinateurs et les contrôler (et dans le cas de Splashtop SOS, pour accéder à distance à des appareils mobiles et les visualiser). Elle fonctionne avec trois produits Splashtop : Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support et Splashtop SOS.

Normalement, vous téléchargez puis installez l'application Splashtop Business sur votre ordinateur Windows.

La « version portable » est un fichier exécutable autonome que vous pouvez simplement télécharger et exécuter sans avoir à l’installer sur votre ordinateur. Vous pouvez également le transporter avec vous sur une clé USB.

Quand l'utiliserai-je ?

La version bureau à distance portable est lorsque vous êtes sur la route. Peut-être êtes-vous sur un site client ou un hôtel où vous ne pouvez pas ou ne voulez pas installer de logiciel sur un ordinateur que vous empruntez. L’application portable est facile à télécharger. Il s’agit d’un seul fichier que vous pouvez enregistrer sur l’ordinateur, exécuter pour utiliser l’application, puis supprimer lorsque vous avez terminé sans aucun fichier laissé derrière.

Il est également facile à transporter et à utiliser à partir d’une clé USB. La taille du téléchargement est d’environ 6 Mo.

Est-ce la même chose que l'application Splashtop Business habituelle ?

Il possède toutes les fonctionnalités des applications Splashtop Business standard installées, à quelques exceptions près. La fonction « Vérifier les mises à jour » n’est pas disponible car vous pouvez simplement télécharger la dernière version de l’application portable à partir du site Web de Splashtop au lieu de mettre à jour celle que vous avez. La fonction « Partager mon bureau » qui vous permet de diffuser l’écran de votre ordinateur via un lien Web n’est pas non plus disponible dans l’application portable.

Chaque fois que vous exécutez l'application portable, vous passez par les mêmes mesures de sécurité que la version standard installée : authentification du dispositif, vérification en deux étapes (si elle est activée), etc.

Où puis-je me procurer la version portable de l'application Splashtop Business ?

Plus: Aller à www.splashtop.com/go

Ou bien allez sur la page de téléchargement de Splashtop à https://www.splashtop.com/downloads, cherchez (version portable de l'application)

Télécharger et exécuter

Alors connectez-vous avec votre compte et vous êtes prêt à partir!

Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur l’option « S’inscrire pour un essai gratuit ». Choisissez parmi :

Version d’évaluation Business Access Si vous souhaitez accéder à jusqu’à 10 de vos propres ordinateurs

Essai Splashtop SOS si vous souhaitez accéder à distance aux ordinateurs et fournir une assistance à distance à d’autres utilisateurs sur leurs ordinateurs et leurs appareils iOS et Android. Idéal pour les équipes informatiques et de support, sous licence en fonction du nombre de techniciens.

Version d’essai de l’assistance à distance si vous souhaitez fournir une prise en charge sans assistance pour un groupe géré d’ordinateurs Windows et Mac et créer des comptes permettant aux utilisateurs finaux d’accéder à distance à leurs ordinateurs. Idéal pour les équipes informatiques et de support, sous licence basée sur le nombre d’ordinateurs.

Et lorsque vous serez prêt à acheter, vous verrez que Splashtop offre des prix avantageux et le meilleur rapport qualité-prix dans les solutions d’accès à distance.

Pour obtenir un téléchargement de Splashtop, y compris l'application portable Splashtop Business, visitez le site https://www.splashtop.com/downloads.

Vous n’avez pas encore Splashtop ?

Commencez votre essai gratuit dès maintenant. Aucune carte de crédit ou engagement requis.

Essai gratuit