Splashtalks Recap: Zero Trust & Reinventing the Secure Workspace

Dans notre nouveau podcast, Italo Nava, notre directeur principal des ventes et de la réussite client, se réunit avec Susan Li, directrice principale de la gestion produit, et Yanlin Wang, vice-présidente de la technologie avancée, pour discuter du développement de Splashtop Secure Workspace.
Dans cet article, nous allons présenter ce qu’est un espace de travail sécurisé, quelle est la vision derrière Splashtop Secure Workspace, et ce que l’avenir nous réserve en termes de cybersécurité et d’IA.
Qu’est-ce qu’un espace de travail sécurisé ?
Un espace de travail sécurisé est l’infrastructure technologique mise en place par une organisation pour garantir que les pratiques quotidiennes en matière de données préservent la sécurité des informations. Il peut s’agir de la politique mise en place pour définir la manière dont une équipe gère les menaces ou simplement de la complexité des mots de passe. Tous ces éléments se combinent pour créer un espace de travail sécurisé.
« La pandémie de COVID-19 a accéléré la mise en place d’un environnement de travail hybride, de sorte qu’il est de plus en plus nécessaire de sécuriser systématiquement les espaces de travail », déclare Mme. Li.
Le passage à un environnement de travail hybride a encore compliqué le rôle déjà difficile des techniciens informatiques modernes. Ceux-ci sont chargés de gérer toute une série de problèmes, notamment le provisionnement et le dé-provisionnement des utilisateurs, l’onboarding et l’intégration de solutions multiples, souvent incompatibles. Les exigences en matière de conformité, de protection des ressources contre les fuites et les attaques, et d’amélioration de la visibilité restent primordiales.
En outre, la complexité de la budgétisation et de la gestion de nombreux outils d’accès et de sécurité complémentaires s’est accrue. Ces défis sont exacerbés par la nature dynamique des menaces de cybersécurité, influencée par les incertitudes géopolitiques et la croissance de la cybercriminalité organisée. Il en résulte un paysage qui laisse souvent les responsables informatiques dans l’embarras. Pour créer un produit plus holistique en matière d’accès sécurisé, l’équipe de Splashtop a développé Splashtop Secure Workspace.
« Nous voulions donner à nos clients la possibilité de résoudre leurs problèmes informatiques et de sécurité d’une manière vraiment simplifiée, explique Mme. Wang. Nous voulons que cette solution soit vraiment évolutive afin de réduire les coûts de nos clients. »
Quelle est la vision derrière Splashtop Secure Workspace ?
En 2021, le PDG Mark Lee a réuni une équipe dans son jardin pour réfléchir à la manière d’aider les entreprises à améliorer l’expérience de leurs utilisateurs en matière d’accès à distance. La mise en place d’un accès à distance nécessite à la fois des outils logiciels, des connaissances et une infrastructure importants. Il n’est pas rare de voir un technicien gérer 3 000 appareils ainsi que l’infrastructure.
L’objectif de Splashtop Secure Workspace est de simplifier le processus d’accès pour ces utilisateurs finaux.
« Il existe des vulnérabilités dans chaque couche - du réseau aux systèmes, en passant par les applications et les données, déclare Mme Li. Les petites entreprises ne disposent souvent pas des ressources sophistiquées pour se défendre et se protéger contre les attaques. Pour les protéger, nous devions rassembler un grand nombre d’outils spécialisés sur une seule plateforme et rendre la solution facile à utiliser. »
Ces entreprises plus petites peuvent, sans le vouloir, surestimer leurs propres solutions, telles que les pare-feu internes, et s’assurer que les IDP fonctionnent avec leurs VPN. Bien que toute cette infrastructure soit importante et nécessaire, le processus est complexe et exige beaucoup de savoir-faire.
Au lieu de considérer ce processus comme des couches de sécurité distinctes, l’équipe de Splashtop a décidé de repenser la pile technologique en termes d’accès. La première étape pour simplifier la sécurité a consisté à réfléchir à la manière dont chaque personne peut accéder aux données. Alors que la sécurité est souvent perçue en termes de restrictions, l’équipe de Splashtop a plutôt réfléchi à la manière dont elle pouvait permettre aux équipes de donner accès aux bonnes personnes.
Sécuriser les espaces de travail avec des équipes tierces
Les partenariats avec des équipes, des entreprises et des sous-traitants tiers peuvent exposer votre organisation à certains risques. Pour travailler avec ces personnes, vous devez souvent leur donner accès à des comptes sécurisés, mais quelle est la meilleure façon de le faire ? Vous pouvez leur fournir leur propre compte ou leur communiquer les identifiants d’un compte existant.
« Le provisionnement et le déprovisionnement représentent une lourde charge pour les équipes informatiques. C’est à la fin d’un projet qu’une organisation est la plus vulnérable, déclare Mme Li. Les comptes que l’utilisateur tiers a créés pour l’accès deviennent alors des comptes orphelins, ce qui représente un risque pour l’organisation. »
Le partage d’identifiants n’est pas non plus un moyen sûr de fournir un accès. Comment permettre l’accès d’un tiers tout en garantissant la sécurité ? La plupart des gens écrivent simplement leur nom d’utilisateur et leur mot de passe sur un post-it. Ensuite, ce qu’il advient du post-it est laissé à l’appréciation de la personne qui a besoin de l’accès.
L’équipe de Splashtop s’est efforcée de résoudre ce problème et de simplifier l’accès à des personnes spécifiques lorsqu’elles en ont besoin.
« Il suffit de partager un lien », explique Mme Li. Avec Splashtop Secure Workspace, les personnes qui demandent un accès n’ont pas besoin d’un compte ou d’un mot de passe - elles utilisent une URL personnalisée pour accéder à un compte et en profiter jusqu’à une date donnée. Les utilisateurs tiers n’auront pas à créer un nouveau compte et les titulaires de comptes n’auront pas à partager leurs informations d’identification.
Comment Splashtop utilise l’IA pour offrir un espace de travail sécurisé
« Splashtop Secure Workspace est un système qui permettra de faciliter l’utilisation de l’IA générative, explique Mme Wang. L’IA générative présente des problèmes d’accès aux données, des problèmes d’accès au système - imaginez que tout cela disparaît en adoptant simplement Splashtop Secure Workspace. Vous n’avez pas nécessairement besoin de mettre en place un système complet ou un système de modèle d’apprentissage linguistique (LLM) privé ; vous pouvez tout automatiser grâce à Splashtop Secure Workspace. »
L’équipe s’intéresse également à l’IA pour détecter des modèles. L’IA générative prend des informations et traduit les séquences qui les composent en un type de signal, un peu comme la traduction d’une langue.
« Dans le domaine de l’accès, les employés se connectent, utilisent une certaine application, saisissent une commande - il s’agit d’une séquence d’événements. Celle-ci peut être traduite ou transformée en détection d’anomalies, explique Mme Wang. Cette technologie est celle dont nous avons besoin en termes de sécurité et de réactivité. »
Sécurisez votre espace de travail avec Splashtop
La sécurité n’est pas seulement une expérience à mettre en place et à oublier, c’est un état d’esprit holistique qui nécessite beaucoup de réflexion et de planification. Avec des systèmes comme Splashtop Secure Workspace, votre équipe peut fournir un environnement numérique sécurisé aux employés, tout en permettant un accès tiers sécurisé aux autres fournisseurs. Splashtop Secure Workspace peut aider à fournir les bases pour les modèles d’apprentissage automatique et l’IA, mais aussi préparer votre équipe pour votre croissance.
Vous souhaitez savoir comment adopter des pratiques de sécurité plus efficaces et fournir un accès sécurisé aux tiers ? Découvrez comment Splashtop Secure Workspace peut vous aider à redéfinir l’approche de votre équipe en matière de sécurité et à rationaliser vos processus.
Contenu sur le même thème :
Transformer l’accès sécurisé avec Splashtop Secure Workspace
Transformer l’accès sécurisé : applications concrètes de Splashtop Secure Workspace
Splashtop Secure Workspace remporte le prix Security Today 2023