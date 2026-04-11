Même les plus petites entreprises peuvent encore avoir de nombreuses mises à jour logicielles à gérer. Quelques ordinateurs portables d'employés peuvent suffire à créer des vulnérabilités de sécurité et des maux de tête de maintenance, donc il est important qu'ils soient correctement mis à jour.
Cependant, le défi ne se limite pas à maintenir le logiciel à jour. Les mises à jour logicielles doivent être efficaces et fluides, sans interrompre les employés au travail ni devenir une autre tâche manuelle qui alourdit les équipes informatiques.
La clé est de choisir une solution qui garde les mises à jour cohérentes sans ajouter plus de complexité à l'environnement d'une petite entreprise. Alors, comment pouvez-vous choisir le meilleur pour votre entreprise ? Explorons ce qui importe le plus lors du choix d'une solution pour les mises à jour logicielles automatisées, surtout pour les entreprises en croissance avec de petites flottes d'ordinateurs portables.
Pourquoi les mises à jour manuelles de logiciels échouent même dans une petite entreprise
Les environnements de petites entreprises comptent souvent sur le patching manuel plus longtemps qu'ils ne devraient, simplement parce qu'ils ne voient pas la nécessité de l'automatiser. Quand ils n'ont qu'un nombre limité de terminaux à gérer, cela semble être un processus plus facile à gérer… jusqu'à ce qu'ils commencent à manquer des mises à jour, que les appareils se désynchronisent ou que les employés retardent les correctifs plus longtemps que ce qui est sûr.
Peu importe la taille de l'entreprise, les mises à jour logicielles manuelles peuvent créer des perturbations ou introduire des risques, notamment :
Horaires de mise à jour incohérents sur les ordinateurs portables des employés, ce qui peut créer des perturbations imprévues.
Les mises à jour des applications tierces manquées, qui sont tout aussi importantes que les mises à jour du système d'exploitation, peuvent laisser des vulnérabilités exposées lorsqu'elles ne sont pas corrigées.
Interruptions pendant la journée de travail dues à des mises à jour nécessitant des redémarrages longs.
Aucun moyen simple de confirmer si les mises à jour ont été correctement installées ou d'identifier les échecs.
Temps excessif passé à vérifier et à mettre à jour manuellement les appareils dans toute l'entreprise.
Ce que vous devriez prioriser dans une solution de mise à jour logicielle automatisée
Si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise, administrateur TI ou autre décideur à la recherche d'une solution de mise à jour logicielle automatisée, cela peut sembler un peu accablant au début - comment savoir ce qu'il faut rechercher ? Ainsi, nous avons créé une liste pratique des éléments à prioriser lors de l'évaluation de vos options :
1. Installation facile et faible entretien continu
Les petites entreprises n'ont pas besoin d'un outil nécessitant des administrateurs spécialisés, une infrastructure complexe ou un déploiement important. La facilité d'utilisation et de déploiement, ainsi que les besoins de maintenance minimaux, sont tout aussi importants que n'importe quelle fonctionnalité. Cherchez une solution qui fonctionne sans accroc, nécessite un investissement minimal et présente une faible complexité pour offrir la meilleure expérience.
2. Support pour les systèmes d'exploitation et les mises à jour des applications tierces
Garder votre système d'exploitation à jour et patché est important, mais cela ne suffit pas à lui seul. Les applications professionnelles courantes, telles que les navigateurs, les outils de collaboration et les logiciels de conférence, nécessitent souvent des correctifs de sécurité et d'autres mises à jour. Il est donc essentiel que l'automatisation fiable des mises à jour puisse gérer à la fois les systèmes d'exploitation et les applications tierces pour assurer une couverture complète des correctifs.
3. Planification qui minimise les perturbations des employés
Lorsque les mises à jour sont programmées au milieu de la journée, elles peuvent perturber le travail ou être reportées indéfiniment pour éviter les interruptions. Un bon logiciel d'automatisation des correctifs peut programmer les mises à jour en dehors des heures de travail et des fenêtres de maintenance pour s'assurer qu'elles sont installées sans interrompre les employés. Cela devrait donner aux entreprises le contrôle de leur timing et de leur planification sans avoir besoin de micromanager chaque mise à jour.
4. Visibilité claire sur le statut des mises à jour
Si vous ne pouvez pas confirmer qu'une mise à jour a été correctement installée, vous risquez de laisser des vulnérabilités exposées. Les outils d'automatisation doivent permettre aux administrateurs de voir quelles mises à jour ont réussi, lesquelles ont échoué, et quels ordinateurs portables nécessitent encore une attention, sinon il n'y a aucun moyen de vérifier que tout fonctionne comme prévu. La visibilité est essentielle ici, afin que les mises à jour échouées puissent être résolues et réessayées.
5. Une solution suffisamment simple pour une petite flotte
Vous n'avez pas besoin d'une pile technologique de niveau entreprise pour gérer une poignée d'ordinateurs portables. Les petites équipes devraient privilégier la convivialité et le contrôle pratique plutôt que la prolifération de plateformes, afin de s'assurer qu'elles gèrent correctement chaque appareil.
6. Tarification adaptée à un petit environnement
Si vous gérez une petite entreprise, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas besoin des couches de fonctionnalités conçues pour les grands départements informatiques, alors pourquoi devriez-vous payer pour elles ? Au lieu de cela, recherchez une solution qui correspond à votre gamme de prix, non seulement pour économiser de l'argent, mais pour vous assurer d'obtenir les fonctionnalités dont vous avez besoin plutôt que d'être submergé par celles dont vous n'avez pas besoin. Trouver un prix et un ensemble de fonctionnalités qui répondent aux besoins de votre entreprise est indispensable.
Ce que les petites entreprises priorisent souvent trop, mais ne devraient pas
Souvent, les décideurs de petites entreprises recherchent des fonctionnalités qu'ils pensent nécessaires, pour découvrir qu'elles ne les aident pas vraiment. Aussi important qu'il est de savoir quoi prioriser, il est aussi utile de savoir ce qui est souvent surévalué. Cela inclut :
La liste de caractéristiques la plus longue : Plus de fonctionnalités ne signifient pas forcément la meilleure solution. Parfois, cela signifie simplement que la solution a des fonctionnalités supplémentaires que vous paierez mais n'utiliserez pas.
Complexité de niveau entreprise nécessitant une gestion dédiée : La simplicité est essentielle, surtout pour les petites équipes. Les solutions excessivement complexes peuvent souvent coûter plus de temps et causer plus de maux de tête qu'elles n'en résolvent.
Outils principalement conçus pour de très grandes équipes TI : L'automatisation des mises à jour n'est pas une solution universelle. Il est important de trouver un outil avec des fonctionnalités et un tarif adapté aux entreprises de votre taille.
Modules et compléments qui ne seront pas utilisés : Comme pour la liste de fonctionnalités trop longue, il n'est pas nécessaire de payer pour des compléments qui ne sont pas réellement utilisés.
Des promesses de “le configurer et l'oublier” sans visibilité ni contrôle : La visibilité est essentielle pour vérifier que les correctifs sont correctement installés, identifier rapidement les échecs, et maintenir les dossiers et la cohérence dont les équipes ont besoin pour être prêtes pour l'audit.
Réclamations larges mais non alignées sur la couverture des correctifs : si le logiciel de gestion des correctifs ne s'aligne pas avec les applications que vous utilisez réellement, il ne vous sera d'aucune utilité. Même si une solution propose une large gamme de fonctionnalités de correction, elle doit tout de même répondre à vos besoins spécifiques.
Une liste de vérification simple pour évaluer vos options
Maintenant que nous savons ce qu'il ne faut pas prioriser, la prochaine question est : que devriez-vous chercher ? Nous avons créé une liste de contrôle pratique pour vous aider à évaluer vos options d'automatisation des mises à jour. Si vous trouvez une solution qui vérifie chacun de ces éléments, elle devrait répondre à vos besoins :
Peut-il mettre à jour à la fois les systèmes d'exploitation et les apps tierces utilisées par votre équipe ?
Pouvez-vous automatiser les déploiements sans avoir besoin de gérer chaque ordinateur portable manuellement ?
Pouvez-vous contrôler le timing pour que les mises à jour n'interrompent pas les employés ?
Pouvez-vous rapidement voir quels appareils sont à jour et lesquels ont besoin de mises à jour ?
Pouvez-vous facilement identifier et corriger les mises à jour échouées ?
L'installation est-elle suffisamment légère pour une petite équipe ?
Le tarif est-il raisonnable pour la taille de votre équipe ?
Où Splashtop AEM s'intègre pour les petites entreprises
Pour les petites entreprises qui souhaitent une manière plus simple d'automatiser les mises à jour sans alourdir leur pile de points de terminaison, Splashtop AEM est une option à évaluer. Splashtop AEM aide à rationaliser les mises à jour logicielles, à automatiser le patching pour les systèmes d'exploitation et les applications tierces prises en charge, et à améliorer la visibilité sur les points de terminaison gérés.
1. Un meilleur choix pour les petites équipes qui veulent de l'automatisation sans surcharge importante
Splashtop AEM aide les petites équipes à automatiser les mises à jour logicielles, améliorer la visibilité des terminaux et réduire le travail manuel impliqué dans la mise à jour des ordinateurs portables. Les équipes peuvent utiliser des politiques de mise à jour pour déployer des mises à jour selon un calendrier défini tout en voyant quelles mises à jour ont réussi, lesquelles ont échoué, et quels appareils nécessitent une attention particulière.
2. Correctifs en temps réel et couverture des applications tierces
Splashtop AEM prend en charge le patching en temps réel pour les systèmes d'exploitation et les applications tierces prises en charge, aidant les équipes à maintenir les logiciels à jour à partir d'un seul endroit. Il est conçu pour réduire les vérifications manuelles, améliorer la cohérence des correctifs sur les appareils et faciliter une action rapide lorsque des mises à jour sont disponibles.
3. Visibilité, Contrôle, et un Flux de Travail Simplifié
Avec Splashtop AEM, les équipes peuvent voir le statut des correctifs sur tous les appareils, examiner les échecs et gérer les mises à jour sans avoir à jongler entre plusieurs outils. Cela rend plus facile de garder les ordinateurs portables à jour, de répondre plus rapidement aux problèmes, et de maintenir un processus de mise à jour plus cohérent et prêt pour l'audit.
4. Pourquoi cela compte plus qu’un ensemble d’outils plus grand
Les petites entreprises n'ont généralement pas besoin d'une pile d'endpoints tentaculaire pour automatiser les mises à jour sur quelques ordinateurs portables d'employés. Une meilleure solution est celle qui leur offre la visibilité, l'automatisation et le contrôle dont ils ont réellement besoin, sans ajouter de complexité inutile ou les obliger à adopter un ensemble d'outils beaucoup plus grand.
Priorisez la simplicité, la visibilité et le contrôle avec Splashtop
Les petites entreprises ont besoin d'une manière fiable pour garder les logiciels à jour, réduire les efforts manuels et maintenir des pratiques de mise à jour cohérentes, mais cela ne signifie pas qu'elles ont besoin de la plateforme la plus grande ou la plus chère. La meilleure solution est celle qui facilite la gestion des mises à jour sur l'ensemble des appareils sans ajouter de complexité.
Cherchez une solution facile à mettre en place, qui vous donne une visibilité claire des correctifs, prend en charge les mises à jour du système d'exploitation et des applications tierces, et vous permet de programmer les déploiements autour de la journée de travail. Pour une petite entreprise, cette combinaison compte plus qu'une liste de fonctionnalités plus longue.
Si vous souhaitez évaluer si Splashtop AEM convient à votre entreprise, commencez par un essai gratuit et voyez comment il gère le patching automatisé, la visibilité des mises à jour et la gestion quotidienne de vos appareils employés.