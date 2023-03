Solutions d’accès à distance sécurisé pour les entreprises de toutes tailles

Voici des solutions d’accès à distance sécurisées que les entreprises de toutes tailles peuvent utiliser.

Aujourd’hui, près d’un cinquième de tous les emplois sont réalisés en télétravail.Pour ces rôles, vous devez avoir l’assurance que les travailleurs à distance peuvent accéder aux ordinateurs du bureau de manière aussi sécurisée que possible. Alors, savez-vous quelles sont les meilleures solutions d’accès à distance sécurisé ?Nous expliquons ci-dessous les différents problèmes que Splashtop résout et comment ce logiciel peut vous aider dans votre travail.

Contrôle du bureau à distance

L’une des utilisations les plus courantes d’une telle solution d’accès à distance sécurisée est d’accéder à votre ordinateur de travail depuis n’importe quel endroit. Splashtop vous permet d’avoir une visibilité complète de votre bureau à distance et de le contrôler comme si l’ordinateur était avec vous dans la pièce. Splashtop a une latence très faible. Cela signifie que vous obtenez une connexion vidéo et audio en temps réel et que vous ne remarquerez aucun ralentissement. Il offre également un affichage Full HD/4K en streaming jusqu’à 60 images par seconde. Vous pourrez prendre le contrôle total d’un ordinateur Windows, Mac ou Linux distant à partir d’un autre ordinateur, téléphone mobile, tablette ou Chromebook. Votre accès à distance n’est pas limité à des applications spécifiques.Vous vous connectez à l’ordinateur lui-même, ce qui vous donne accès à tous les outils dont vous disposez habituellement sur votre poste de travail principal et à toute sa puissance de traitement, même si vous y accédez à distance depuis une tablette, un téléphone ou un Chromebook. Enfin, vous pouvez transférer des données entre votre poste de travail et votre appareil local, ainsi qu’imprimer des documents à distance. Vous pouvez ainsi travailler facilement entre ces deux ordinateurs, sans avoir besoin d’une solution cloud ou d’une autre méthode de transfert de fichiers. Pour garantir la sécurité de ce système, Splashtop dispose de plusieurs outils différents. Et notamment :

Vérification en deux étapes : pour empêcher la connexion à moins de confirmer votre identité.

Journalisation des connexions : pour savoir qui accède à quelles machines et quand.

Authentification de l’appareil : pour empêcher l’accès à partir d’appareils non autorisés.

Avec Splashtop Enterprise, vous pouvez également intégrer un service SSO dans votre expérience Splashtop pour plus de sécurité et de commodité. Ce type d’authentification vous permet de vous connecter à différents sites en utilisant un seul identifiant, ce qui vous évite d’avoir à retenir plusieurs mots de passe.

Accédez à vos équipements et logiciels spécialisés où que vous soyez

Parfois, vous avez besoin d’accéder à un poste équipé de matériel ou de logiciels spécialisés. Les logiciels de montage audio et vidéo, la modélisation 3D et d’autres applications gourmandes en ressources en sont des exemples. En utilisant Splashtop, vous pouvez accéder à ces ordinateurs d’un seul clic. Cela vous permet de continuer à utiliser les logiciels coûteux que vous avez installés sur vos machines sans avoir à acquérir une autre licence pour votre ordinateur personnel. Vous n’avez même pas besoin d’être situé dans le bâtiment où se trouvent ces postes de travail. Cela rend Splashtop idéal pour les professionnels des médias et du divertissement, ainsi que pour les architectes, les soins de santé, les comptables, les fonctionnaires, etc. Voici des exemples de situations où cela serait utile :

Travail de nuit : parfois, vous devez accomplir des tâches en dehors des heures de bureau. Pendant ces périodes, les employés peuvent continuer leur travail en accédant à distance à leurs ordinateurs sans avoir besoin de se rendre dans les locaux.

Maladie : en cas de problème de santé individuel ou de situation telle qu’une pandémie, vous pourriez être contraint de fermer vos locaux. En permettant l’accès à distance, vous pouvez vous assurer que vos employés restent productifs et ne se sentent pas obligés de se présenter au bureau lorsqu’ils ne sont pas en état.

Égalité d’accès : il est possible que certaines personnes souhaitent accéder à vos locaux, mais ne le peuvent pas en raison par exemple d’un handicap. L’accès à distance sécurisé leur permet d’utiliser le matériel et les logiciels sans être physiquement dans le même espace.

Apprentissage à distance

L’accès à distance signifie que les étudiants peuvent accéder aux ordinateurs de la salle informatique de leur université, lycée ou école de n’importe où. Quelques que soient les circonstances, ils ont la garantie de toujours pouvoir y accéder. Cela permet de mettre en place un apprentissage à distance et hybride. Parallèlement, les enseignants peuvent accéder à leurs ordinateurs de la même manière. Tous les employés de l’établissement peuvent accéder à leurs appareils, où qu’ils se trouvent. Cela peut s’avérer très utile pour réviser des supports pédagogiques ou réaliser des activités à distance. Splashtop permet également aux services informatiques d’avoir le contrôle de ces systèmes.Cela signifie qu’ils peuvent gérer les ordinateurs à distance et résoudre rapidement tout problème.

Contrôle des machines virtuelles

De nombreuses entreprises, quelle que soit leur envergure, utilisent régulièrement des machines virtuelles (VM).Splashtop propose des solutions d’accès à distance qui vous permettent de vous connecter à ces machines virtuelles tout en bénéficiant d’une sécurité renforcée. Vous pouvez vous connecter à ces machines virtuelles à partir de n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. Splashtop est réputé pour son interface utilisateur haut de gamme. La plateforme est dotée de commandes intuitives, et la connexion à une nouvelle VM à l’aide du logiciel est simple et rapide.

Alternative au VPN

Bien qu’elle soit couramment utilisée par les organisations pour permettre l’accès aux réseaux internes à distance, la technologie VPN est ancienne, peu performante et parfois très peu sécurisée.C’est d’autant plus vrai à une époque où de plus en plus de personnes travaillent à distance, occupant la bande passante d’une entreprise et faisant de celle-ci une cible pour les cybercriminels. Splashtop est l’alternative idéale au VPN car il est plus facile à mettre en place et à gérer, et offre de meilleures performances et une meilleure sécurité.

Support informatique à distance

Splashtop propose des solutions d’assistance à distance sécurisées afin que les équipes informatiques puissent avoir un accès sans surveillance aux ordinateurs et appareils de leur entreprise afin de les gérer, de les surveiller et de les dépanner. Le service informatique peut également obtenir un accès sous surveillance à n’importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile (y compris les appareils personnels) pour apporter une assistance à distance ad hoc. Enfin, Splashtop dispose d’un logiciel d’assistance à distance MSP sécurisé idéal pour gérer les machines des clients à distance.

Pourquoi Splashtop est sécurisé

Splashtop considère la sécurité comme une priorité absolue pour une application digne de confiance. Dans cette optique, nous garantissons que notre application est l’une des solutions d’accès à distance les plus sûres du marché. Splashtop est certifié SOC 2 et se conforme à de nombreuses normes sectorielles et réglementations de sécurité, notamment :

HIPAA

RGPD

PCI

CCPA

Splashtop est également équipé de toutes les fonctions de sécurité dont vous avez besoin pour protéger vos données et votre vie privée.

Solutions d’accès à distance sécurisé de Splashtop

Avec les informations ci-dessus, vous devriez avoir une bien meilleure idée de la raison pour laquelle les solutions d’accès à distance sécurisé de Splashtop sont les meilleures pour vous. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez commencer avec un essai gratuit, aucune carte bancaire ne vous sera demandée.