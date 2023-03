Comment les écoles peuvent-elles tirer parti des manuels en chrome pour l'enseignement à distance

Les écoles et les universités peuvent utiliser le logiciel d'accès à distance Splashtop pour permettre aux étudiants de contrôler à distance les ordinateurs de laboratoire depuis leurs Chromebooks.

Après leurs débuts en 2011, les Chromebooks sont devenus un incontournable dans les écoles et les salles de classe. De nombreux modèles à bas prix et durables sont construits spécifiquement pour les salles de classe.

Leur système d'exploitation simplifié les protège des virus et permet aux services informatiques déjà surchargés de gagner du temps. Ils constituent un outil excellent et rentable pour les étudiants.

Mais comment les écoles et les universités peuvent-elles tirer le meilleur parti des Chromebooks dans l'apprentissage à distance et les environnements d'apprentissage hybrides ?

Si les Chromebooks peuvent être parfaits pour des tâches simples, ils ne peuvent pas remplacer les laboratoires informatiques des écoles que les élèves utilisent pour accéder à la conception graphique, au montage vidéo, à la production audio, à la modélisation 3D et à d'autres applications gourmandes en ressources utilisées dans les programmes de CTE.

Donner aux élèves un accès à distance aux ordinateurs des laboratoires scolaires à partir de leurs Chromebooks

Avec Splashtop pour les laboratoires à distance, les écoles et les universités peuvent permettre aux étudiants d'accéder à distance aux ordinateurs de laboratoire les plus puissants directement depuis leurs Chromebooks. Lors des connexions aux ordinateurs de bureau à distance, les étudiants peuvent voir l'écran de l'ordinateur distant en temps réel et le contrôler à distance comme s'ils étaient assis devant lui.

Cela permet aux étudiants d'accéder aux ressources informatiques dont ils ont besoin à partir de leurs appareils Chromebook tout en apprenant à distance. Les étudiants peuvent accéder à distance aux ordinateurs de laboratoire Windows et Mac depuis leur domicile, ou n'importe où dans le monde ! Tout ce dont ils ont besoin est une connexion Internet et leur Chromebook.

"Nous voulions tirer parti de notre infrastructure existante. S'ils avaient un Chromebook, nous voulions nous assurer que les applications fonctionnaient lorsqu'on y accédait depuis un Chromebook". – Nicholas Adams, Lenawee Intermediate School District. Lire l'étude de cas

Splashtop est facile à utiliser pour les étudiants. D'un simple clic, ils peuvent lancer la session de bureau à distance sur un ordinateur de laboratoire et commencer à le contrôler à distance. Splashtop offre des connexions HD ultra-rapides et les plus hauts niveaux de sécurité.

"Il existe un programme d'État qui fournit des ordinateurs aux étudiants, nous leur avons donc fourni des Chromebooks. Ils ne peuvent pas faire fonctionner SolidWorks avec les Chromebooks. Mais les Chromebooks leur donnent accès à nos laboratoires informatiques où ils peuvent le faire fonctionner. Les enseignants adorent ça. Ils ne peuvent pas croire que ça fonctionne si bien, ils sont choqués, et je ne pense pas que j'exagère.'' – Gerald Casey, Laney College. Lire l'étude de cas

