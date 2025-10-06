Gérer plusieurs points d'accès à distance un par un peut être chronophage et sujet aux erreurs humaines. Pour garder chaque appareil sécurisé et à jour, les équipes IT ont besoin d'une approche plus rapide et intelligente. C'est là que les Scripts & Tâches de Splashtop (anciennement actions 1-to-many) entrent en jeu.
Les scripts et les tâches vous permettent d'exécuter des commandes, de déployer des mises à jour et d'exécuter des actions automatisées sur plusieurs terminaux simultanément. Des déploiements de correctifs aux modifications de configuration, la script à grande échelle vous aide à améliorer la productivité, renforcer la sécurité et maintenir la cohérence sur l'ensemble de votre flotte de dispositifs.
Dans ce guide, nous explorerons comment fonctionnent les Scripts & Tâches, pourquoi ils sont essentiels pour la gestion moderne des points d'accès, et comment Splashtop AEM aide les équipes IT à automatiser les opérations avec précision et contrôle.
Qu'est-ce que l'automatisation des Scripts & Tâches
Scripts & Tasks est une fonctionnalité de Splashtop AEM qui permet aux équipes TI d'automatiser des commandes, actions et mises à jour sur plusieurs points de terminaison simultanément. Au lieu de gérer chaque appareil individuellement, vous pouvez effectuer des actions en masse simultanément pour gagner du temps et réduire le risque d'erreurs humaines.
Cette automatisation aide les organisations à gérer, mettre à jour et sécuriser l'ensemble de leur environnement de dispositifs à partir d'une interface unique. Vous pouvez programmer des scripts, exécuter des tâches de maintenance, déployer des correctifs et appliquer des politiques de configuration sur les appareils Windows et macOS en quelques clics.
Scripts & Tasks prend en charge des options de script flexibles, permettant aux équipes TI de standardiser les processus, de maintenir la conformité et d'améliorer l'efficacité opérationnelle à travers des forces de travail distribuées et hybrides.
Stimuler la croissance des affaires avec Scripts & Tasks
Lorsqu'elles utilisent efficacement les Scripts & Tâches, les équipes IT peuvent rationaliser les opérations quotidiennes et créer plus de valeur pour l'entreprise.
Les principaux avantages sont les suivants:
Productivité améliorée : Les Scripts & Tâches éliminent l'effort manuel en permettant aux équipes d'exécuter des commandes, de déployer des mises à jour ou d'installer des logiciels sur de nombreux points d'accès à la fois. Cela aide le personnel IT à se concentrer sur des initiatives à plus forte valeur ajoutée plutôt que sur la maintenance de routine.
Réduction des temps d'arrêt : L'exécution automatisée des mises à jour et des correctifs permet aux endpoints de fonctionner sans interruption prolongée. Moins d'étapes manuelles signifient moins d'erreurs et une récupération plus rapide en cas de problèmes.
Sécurité renforcée : En automatisant le déploiement des correctifs et l'application des politiques, Scripts & Tasks aide à maintenir des normes de sécurité cohérentes sur tous les appareils. Chaque point de terminaison peut rester aligné avec les exigences de conformité de l'entreprise et les standards de sécurité.
Coûts réduits : L'automatisation réduit le besoin de supervision manuelle et minimise les heures de travail nécessaires pour maintenir les environnements des points de terminaison. Les équipes TI peuvent étendre les opérations sans ajouter de personnel ou de complexité.
6 étapes pour évoluer avec Scripts & Tasks
Les Scripts & Tâches peuvent transformer la façon dont les équipes IT gèrent de grands environnements, mais l'automatisation à l'échelle nécessite une planification claire et une exécution cohérente. Suivez ces meilleures pratiques pour tirer le meilleur parti de Splashtop AEM.
1. Standardiser la Gestion des Points d'Accès
Utilisez les Scripts & Tâches pour appliquer des politiques cohérentes à chaque appareil. La standardisation de la gestion aide à appliquer les exigences antivirus, les normes de cryptage et les contrôles d'accès. Cela garantit la conformité et réduit la dérive de configuration sur les points d'accès à distance ou hybrides.
2. Identifier les Tâches Répétitives à Fort Impact
Commencez par les tâches qui consomment le plus de temps. L'installation de correctifs, les mises à jour d'applications, le nettoyage des fichiers temporaires et la collecte de journaux sont des candidats idéaux pour le scripting. L'automatisation de ces tâches permet d'économiser des heures de travail manuel chaque semaine.
3. Automatiser avec des Actions Basées sur des Politiques
Bâtissez votre automatisation sur les politiques de l'entreprise plutôt que sur des actions ponctuelles. Définissez des scripts qui reflètent vos normes de sécurité et opérationnelles, afin que chaque dispositif reste aligné sans supervision manuelle constante.
4. Orchestration des flux de travail
Regardez au-delà des tâches individuelles et concevez des workflows de bout en bout. Combinez plusieurs scripts et déclencheurs pour gérer des processus complexes tels que le test de correctifs, le déploiement de logiciels ou la maintenance programmée.
5. Surveiller et Appliquer la Conformité
L'automatisation nécessite toujours une surveillance. Utilisez la surveillance en temps réel et les rapports d'AEM pour confirmer que les appareils sont conformes, que les patches sont appliqués et qu'aucun point d'accès ne prend du retard. Des révisions régulières aident à affiner votre stratégie de script.
6. Optimiser et étendre
À mesure que votre environnement se développe, examinez vos scripts et vos plannings d'automatisation pour vous assurer qu'ils restent efficaces. Splashtop AEM s'adapte facilement pour gérer un nombre croissant d'appareils à mesure que votre organisation s'étend, garantissant des opérations sécurisées et cohérentes.
Consultez notre article de support Scripts & Tasks pour plus d'informations.
Splashtop AEM : Automatisation des Points de Terminaison Sécurisée, Conformé et Évolutive
Splashtop AEM fournit aux équipes TI les outils pour automatiser, surveiller et gérer chaque point de terminaison depuis un tableau de bord unifié. Avec Scripts & Tasks, les équipes peuvent exécuter des commandes, déployer des correctifs et appliquer des politiques sur les appareils rapidement et en toute sécurité.
AEM combine visibilité en temps réel, automatisation et gestion de la conformité pour assurer le bon fonctionnement des opérations. Du suivi des actifs aux insights sur les vulnérabilités, il aide les départements TI à être proactifs plutôt que réactifs.
Les principales fonctionnalités sont les suivantes :
Gestion automatisée des patchs pour Windows, macOS et applications tierces supportées.
Aperçus des vulnérabilités basés sur les CVE pour identifier et prioriser les risques critiques.
Cadres basés sur des politiques pour automatiser les mises à jour et faire respecter les normes de conformité.
Suivi en temps réel de l'inventaire matériel et logiciel.
Alertes et flux de travail de remédiation qui résolvent les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.
Actions en arrière-plan permettant aux techniciens IT de gérer les appareils sans perturber les utilisateurs.
Splashtop AEM permet aux équipes de faire évoluer les opérations en toute confiance. Que vous gériez quelques dizaines d'appareils ou plusieurs milliers, vous pouvez automatiser le travail répétitif, maintenir une sécurité cohérente et réduire la surcharge manuelle, le tout à partir d'une plateforme unique et facile à utiliser.
Commencez dès aujourd'hui avec un essai gratuit !