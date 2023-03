Repenser l'environnement de travail à l'ère du télétravail

Le Télétravail > Une tendance éphémère ou un aperçu du futur?

Bien que nous, chez Splashtop, soyons des pionniers des logiciels d’accès à distance pour le télétravail depuis de nombreuses années, jusqu’à il y a quelques semaines, le travail à domicile n’était pas la norme pour nous. Ce n’est que récemment que nous avons pris l’entreprise entièrement à distance. En raison de la COVID19 et de la distanciation sociale, nous assistons à une course à la mise en œuvre de la FMH. Il est plus important que jamais de repenser l’environnement de travail pour les emplois qui le permettent.

Contrairement à la croyance populaire et à tout le bruit aux nouvelles, le travail à domicile n’est pas nouveau. C’était une tendance bien avant l’avènement de COVID19. Et cette tendance a été mondiale, de sorte que les travailleurs aux États-Unis ne sont certainement pas les seuls à faire du télétravail.

Une étude de 2018 a révélé que « plus des deux tiers des personnes dans le monde (70%) travaillent à l’extérieur du bureau au moins une fois par semaine, selon CNBC. Et 53 % travaillent au moins la moitié du temps à distance. Selon le Bureau of Labor Statistics, aux États-Unis, environ 16% de la main-d’œuvre, ce qui représente plus de 26 millions d’Américains, travaillent à distance.



Une chose est certaine – si vous n’aviez pas encore mis en place un plan de télétravail, il est devenu plus qu’une nécessité de le faire. Il est en effet grand temps de repenser l’environnement du travail pour les emplois qui le permettent.



Alors comment expliquer encore autant de résistance de la part de certaines entreprises?

La principale résistance à la FMH > La nécessité de garder le contrôle

Pendant très longtemps, la tradition du manager-contrôleur a été populaire, avec comme corollaire le fait d’être présent étant vu comme un signe d’implication du travailleur.

Comment s’assurer que ses employés travaillent sans pouvoir les voir? Comment mesurer leur productivité à distance?

Beaucoup de questions et d’incertitudes qui demeurent liées au concept du télétravail.



Comme l’explique Aurélie Leclercq-Vandelanoitte, chercheuse au CNRS (IESEG) « Le manager voit dans le présentéisme le signe ultime de l’implication du salarié. Il faut changer de logique. C’est le résultat qui compte. Et celui-ci peut facilement être contrôlé.»

La réalité est que la plupart des télétravailleurs ont tendance à travailler beaucoup plus que ceux qui sont au bureau.

Chez Splashtop, nous pouvons attester que c’est le cas. Depuis que nous sommes passés au virtuel, nous avons vu une grande performance de toute l’équipe. Tout le monde se donne à 100%... ou plus!

Les Avantages du Télétravail

Un Accroissement de la Productivité

Comme les télétravailleurs perdent moins de temps dans les transports, ils sont moins fatigués, moins stressés et bénéficient d’un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Par conséquent, la plupart d’entre eux ont beaucoup plus d’énergie et d’enthousiasme pour se donner à 100%.

On observe en effet une tendance chez les télétravailleurs à être engagés. C’est ainsi qu’une juriste en région parisienne nous a confié s’auto-imposer un certain rythme:



« Mon employeur m’a fait confiance en accédant à ma demande de télétravail et, en retour, je mets un point d’honneur à honorer mes engagements et à lui démontrer, à travers ma rigueur et mes résultats, que cette organisation à distance n’affecte en rien mon travail. C’est une situation gagnant-gagnant. »

En conséquence, la plupart d’entre eux ont beaucoup plus d’énergie et d’enthousiasme pour se donner à 100%.

Vous l’aurez compris, les télé travailleurs travaillent pendant plus longtemps et sont plus productifs. Une étude de la Une Harvard Business Review a d’ailleurs révélé que, chaque semaine, les télétravailleurs travaillent l’équivalent de près d’un jour de travail supplémentaire par rapport à leurs collègues au bureau.

Une réduction des coûts

Selon PGi, l’économie immobilière moyenne avec les télétravailleurs à temps plein est de 10 000 $ par employé par année. Et même les entreprises qui permettent aux employés de travailler à domicile quelques jours seulement par semaine peuvent en bénéficier. Une partie de ces économies provient d’une réduction des congés de maladie - une dépense qui est très élevée aux États-Unis: 1 800 $ par an et par employé.

Une plus grande attractivité en tant qu’employeur

La révolution numérique et maintenant COVID19 ont irréversiblement changé le monde. Pour les nouvelles générations telles que la génération Z et la génération Y, le télétravail n’est plus facultatif, mais un facteur important dans le choix d’un employeur. Selon un sondage mené par Virtual Vocations, 79,5% des Millennials interrogés ont déclaré que le télétravail est leur principal type de travail. Ainsi, afin de demeurer compétitives et de continuer à attirer les meilleurs talents, les entreprises devront faire face à cette nouvelle réalité en offrant la possibilité de télétravailler à leurs employés.

Comment mettre en place le télétravail en France et partout dans le Monde

Étape 1 - Établir une politique de télétravail

- Définir à qui la politique s’applique. Identifiez les postes et les rôles admissibles au télétravail.

- Précisez quand le télétravail sera permis sur une base régulière, occasionnelle ou exceptionnelle, comme les jours de télétravail en raison de rendez-vous chez le médecin, de garde d’enfants ou pour toute autre raison.

- Définir les attentes - Combien d’heures les travailleurs à distance doivent-ils passer à travailler chaque jour? Assurez-vous que leurs objectifs et les attentes associées sont clairs et cohérents. Si vous souhaitez également que les employés communiquent entre eux lorsqu’ils travaillent à distance pour maintenir une productivité élevée, spécifiez-le.

- Communiquer comment les employés travailleront à domicile - Les employés devraient-ils emporter leurs ordinateurs de bureau à la maison ou les laisser au bureau? Existe-t-il un outil de bureau à distance qu’ils peuvent utiliser pour accéder à leur ordinateur à distance? Quelles applications les membres de l’équipe devront-ils utiliser pour communiquer entre eux ? Quels que soient les outils que vous avez en place, assurez-vous que tout le monde sait comment les utiliser.

- Faire de la sécurité une priorité - Rappelez aux employés l’importance de la sécurité. Dressez la liste de toutes les règles de votre entreprise concernant la sécurité des données et des appareils.

Une fois votre politique établie, vous serez prêt pour commencer à la tester sur un petit groupe d’employés. Après l’avoir testée et affinée, vous pourrez alors mettre en œuvre le télétravail dans le reste de l’entreprise. En savoir plus.

Étape 2 - Mettre en place les 5 outils WFH nécessaires

Gestion de projet - Trello, monday.com, Façade de travail. Communication en temps réel - Slack, Skype ou Zoom. Collaboration : Google Drive, Microsoft Teams ou Confluence. Suivi et gestion des équipes - Hubstaff, Officevibe ou JotForm. Splashtop Remote Access - Splashtop Business Access est non seulement facile à utiliser, mais aussi très sécurisé et abordable. Plus de 30 millions de personnes dans le monde utilisent Splashtop. Vous pouvez commencer avec un essai gratuit ici.

Étape 3 - Maintenir une atmosphère positive et humaine

Pour une mise en œuvre réussie du télétravail, il est important de se rappeler qu’avant tout, nous restons des êtres humains. Le plus grand challenge du télétravail est la robotisation excessive.

On ne voit pas les employés donc on pourrait être tenté de les scruter à tout moment. Est-ce qu’il/elle répond aux emails tout le temps ? Combien de temps prend-il/elle pour le faire ? Combien de temps s’est-il/elle connecté(e) ?

Rappelez-vous que le plus important est le résultat et montrez à vos employés que vous leur faites confiance. >Cela créera une atmosphère de confiance et d’énergie positive.

Nos Prédictions pour le Futur > L’explosion du Travail Nomade

On le voit déjà –> le COVID19 a provoqué une explosion forcée du travail nomade.Révolution forcée ou pas, il est certain que le télétravail va rester gravé dans l’ADN de la plupart des entreprises.

Nous pensons que les entreprises qui en sortiront gagnantes sont celles qui seront capables d’atteindre un équilibre dans le monde du travail nomade.