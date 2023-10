Une étude révèle que la sécurité informatique est une priorité absolue pour l'enseignement supérieur

Les établissements d'enseignement supérieur se sont retrouvés à naviguer dans le labyrinthe complexe de l'innovation et de la cybersécurité. Le monde universitaire, réputé pour son éthique du libre accès et le libre échange des idées, est aux prises avec un paradoxe : comment maintenir ses valeurs intrinsèques tout en sauvegardant ses actifs numériques ?

Des études récentes soulignent l'importance croissante de la sécurité informatique dans les établissements d'enseignement supérieur. Ce blog se penche sur ces récentes découvertes, mettant en lumière le besoin urgent et les approches stratégiques pour renforcer les mesures de cybersécurité dans les milieux universitaires au milieu de l'escalade des menaces et de l'évolution des paysages numériques.

L'escalade des menaces dans l'enseignement supérieur

Naviguant dans les couloirs numériques du 21e siècle, les établissements d'enseignement supérieur sont devenus par inadvertance un point névralgique pour les activités cybercriminelles. L'attrait d'une mine de données sensibles, associé à des cyberdéfenses souvent moins fortifiées, a fait grimper le paysage des menaces à des niveaux sans précédent dans les établissements d'enseignement.

Rien qu'en 2021, les secteurs de l'éducation et de la recherche ont connu une hausse vertigineuse de 75 % des cyberattaques, soit une moyenne de 1 605 attaques par organisation et par semaine. Cette montée en puissance n'est pas simplement numérique mais incarne une sophistication et un ciblage stratégique qui ont rendu vulnérables même les institutions les mieux préparées.

Les cyberattaques sont souvent méticuleusement planifiées et exécutées, exploitant les vulnérabilités technologiques et humaines. Les cybermenaces ont de multiples facettes et évoluent continuellement, des attaques de ransomware qui paralysent des infrastructures TI entières aux systèmes de phishing qui siphonnent discrètement les données sensibles.

Les répercussions des cyberattaques vont au-delà des implications financières immédiates et des perturbations techniques. Par exemple, la notification du FBI en mai 2022 a mis en lumière une réalité glaçante où des identifiants de connexion sensibles de collèges et d'universités ont été trouvés à vendre en ligne, ouvrant les vannes à de potentielles cyberattaques ultérieures.

De plus, les attaques par déni de service distribué (DDoS) et les ransomwares peuvent contraindre les établissements à l'immobilisme, perturbant les activités universitaires les projets de recherche et entraînant même des dommages considérables à la réputation qui peuvent avoir un impact sur les inscriptions et les partenariats pendant des années.

Les enjeux sont indéniablement élevés. Les violations de données compromettent les données et les informations de recherche des étudiants et des professeurs, y compris les données sensibles et exclusives des agences gouvernementales, de l'armée et des collaborateurs du secteur privé. Les effets d'entraînement de ces brèches peuvent s'étendre à divers secteurs de la société, ce qui souligne la nécessité de renforcer la cybersécurité dans l'enseignement supérieur.

Un nombre stupéfiant de 74 % des attaques contre les collèges et les universités ont été couronnées de succès, révélant un besoin pressant de cadres de cybersécurité fortifiés.

Les établissements d'enseignement supérieur sont confrontés à une augmentation du nombre d'attaques réussies et doivent faire face à des défis uniques en matière de récupération. Avec 40 % d'entre eux qui mettent plus d'un mois à se remettre d'une attaque et seulement 2 % des institutions dont toutes les données ont été restituées en toute sécurité même après avoir payé des rançons, le secteur se trouve dans une position précaire qui exige des interventions urgentes et stratégiques.

En raison de l'augmentation des cybermenaces, les dirigeants de l'enseignement supérieur ont inscrit la sécurité au rang des priorités.

Pourquoi l'enseignement supérieur est une cible privilégiée des cyberattaques

La confluence de données riches et diverses et d'un environnement intrinsèquement ouvert et collaboratif rend les établissements d'enseignement supérieur particulièrement sensibles aux cybermenaces. Comprendre pourquoi ces institutions sont des cibles de choix est essentiel pour élaborer des stratégies de cybersécurité solides et efficaces.

Richesse de données diverses

Les données multiformes englobant les informations personnelles, médicales et financières des élèves constituent une cible lucrative pour les cybercriminels, offrant de multiples possibilités d'exploitation et de fraude.

Les universités de recherche, en particulier, hébergent des données qui concernent les agences gouvernementales, l'armée et les collaborateurs du secteur privé, et qui impliquent souvent des informations sensibles, exclusives ou même classifiées, ce qui en fait une cible de choix pour le cyber-espionnage et le vol de données.

Complexité et ouverture des réseaux éducatifs

Fonctionnant souvent avec des systèmes anciens en raison de contraintes budgétaires et d'une histoire d'adoption précoce d'Internet, les universités peuvent être aux prises avec des vulnérabilités intrinsèques à des technologies et des infrastructures dépassées.

Les vastes réseaux tentaculaires des grands campus et une myriade d'appareils et d'outils IoT présentent de nombreux points d'entrée et vulnérabilités que les acteurs malveillants peuvent exploiter.

Budgets et ressources limités

Contraints par des budgets souvent stricts et une dépendance à l'égard des fonds des donateurs, les établissements d'enseignement peuvent voir leurs cadres de cybersécurité en concurrence pour les ressources avec d'autres départements essentiels tels que l'enseignement et les sports.

L'allocation de ressources limitées penche souvent vers des besoins immédiats et visibles, laissant parfois la cybersécurité être traitée rétroactivement à la suite d'incidents plutôt que d'être fortifiée de manière proactive.

Le rôle de Splashtop dans l'amélioration de la sécurité des TI dans l'enseignement supérieur

Dans le paysage complexe de la cybersécurité de l'enseignement supérieur, Splashtop apparaît comme un allié essentiel, fournissant aux institutions des solutions avancées et conviviales conçues pour renforcer la sécurité des TI tout en facilitant un Accès à distance sans faille. Explorons les solutions éducatives de Splashtop et la façon dont elles sont particulièrement bien placées pour améliorer la sécurité des TI au sein des établissements d'enseignement supérieur.

Solutions d’accès à distance sécurisé

Accès sécurisé : Splashtop fournit des solutions d'accès à distance sécurisé, garantissant que les utilisateurs peuvent se connecter aux ressources institutionnelles en toute sécurité depuis n'importe quel endroit, protégé par un cryptage robuste et une authentification multifactorielle.

Assurance de la conformité : En veillant à ce qu'Accès à distance soit sécurisé et conforme aux cadres réglementaires pertinents, Splashtop protège les institutions contre les violations de conformité et les répercussions associées.

Apprentissage accessible : En fournissant un Accès à distance sécurisé et fiable aux ressources informatiques de l'école, Splashtop garantit que les environnements d'apprentissage hybrides sont non seulement flexibles et accessibles, mais aussi sécurisés.

Améliorer la gestion et le soutien de TI

Support à distance TI : Splashtop permet aux équipes TI de fournir une téléassistance aux étudiants, aux professeurs et au personnel, en veillant à ce que les problèmes TI puissent être résolus rapidement sans compromettre la sécurité.

Gestion sécurisée des TI : Les équipes TI peuvent gérer les ressources TI institutionnelles, effectuer la maintenance et régler les problèmes en toute sécurité depuis n'importe quel endroit, ce qui garantit des opérations ininterrompues et sécurisées.

Responsabiliser le corps enseignant et le personnel

Travail à distance sécurisé : Les professeurs et le personnel peuvent accéder à leurs ressources de travail en toute sécurité depuis n'importe quel endroit, ce qui permet d'assurer la continuité du travail administratif et académique tout en maintenant la cybersécurité.

Conclusion

L'intersection des avancées technologiques et de l'escalade du paysage des cybermenaces représente un défi complexe et multiforme pour les établissements d'enseignement supérieur. L'équilibre entre l'éthique ouverte et collaborative du monde universitaire et l'impératif de protéger les données et les systèmes sensibles nécessite une approche nuancée et complète de la cybersécurité.

La voie à suivre implique des solutions technologiques solides, des stratégies organisationnelles et une culture omniprésente de sensibilisation à la cybersécurité.

Splashtop apparaît comme un partenaire stratégique dans ce parcours, fournissant aux établissements d'enseignement supérieur des solutions Accès à distance sécurisées, flexibles et conviviales qui ne compromettent ni la sécurité ni la conformité. De la facilitation d'environnements d'apprentissage hybrides sécurisés à l'autonomisation des équipes TI et à la garantie d'opérations transparentes et sécurisées, la suite de solutions de Splashtop est conçue pour naviguer dans les défis et les exigences uniques du secteur de l'enseignement supérieur.

Connecte-toi avec nous pour explorer comment Splashtop peut améliorer la sécurité des TI au sein de ton établissement, en t'assurant de pouvoir naviguer en toute confiance dans l'avenir de l'enseignement supérieur.

