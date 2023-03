Le e-learning est là pour rester

Un récent article de Forbes a déclaré: «COVID-19 a fait comprendre que la technologie éducative qui offre un excellent contenu et fait participer les étudiants et les enseignants n'a jamais été aussi importante.» Cela est particulièrement vrai pour les établissements universitaires qui se sont transformés en établissements en ligne en peu de temps pendant la pandémie. En conséquence, un nombre croissant d'écoles se sont tournées vers le logiciel d'accès à distance Splashtop pour permettre un apprentissage à distance amélioré.

L'accès à distance aux laboratoires informatiques peut améliorer l'apprentissage à distance ⬇

Les logiciels d'accès à distance, également connus sous le nom de logiciels de contrôle à distance ou de bureau à distance, permettent aux professeurs et aux étudiants de se connecter à distance et d'utiliser les machines du laboratoire informatique comme s'ils étaient assis devant l'ordinateur. Si des étudiants situés à distance ont besoin d'accéder à des logiciels qui ne sont disponibles que sur les ordinateurs du laboratoire, ou si seuls les ordinateurs du laboratoire sont connectés à un équipement comme un télescope commandé par ordinateur pour un cours d'astronomie, Splashtop est une excellente solution pour accéder à distance à ces ordinateurs.

Pour la gestion des ordinateurs du laboratoire, Splashtop remote access permet aux équipes IT des facultés et des écoles de gérer à distance toutes les machines du laboratoire informatique, de surveiller et d'aider à distance les étudiants et les enseignants qui ont besoin d'accéder au laboratoire informatique.

En outre, elle réduit la charge informatique et les coûts administratifs liés à l'installation de licences logicielles supplémentaires sur les ordinateurs individuels des étudiants. Imaginez que vous deviez étendre les licences d'AutoCAD ou d'Adobe Creative Software à tous les étudiants d'un campus? Avec accès à distance Splashtop, il n'est pas nécessaire et la mise en place d'un accès à distance avec Splashtop est très simple.

Le logiciel d'accès à distance Splashtop se compose de deux éléments : une application de streaming et une application client. L'application streamer est installée sur les machines du laboratoire informatique et l'application client sur les appareils des étudiants ou des professeurs (ordinateurs portables personnels, tablettes et smartphones). Une fois que tout est configuré, les étudiants et les professeurs peuvent exécuter des programmes universitaires sur leurs appareils comme ils le feraient sur des postes de travail universitaires classiques!

Bien qu'il existe de nombreuses solutions logicielles d'accès à distance, de nombreux établissements d'enseignement supérieur ont choisi Splashtop pour répondre à leurs besoins, car ce logiciel est très facile à utiliser, sûr et abordable.

En outre, Splashtop prend en charge les sessions à distance avec un streaming multi-moniteur 4k à 40 images par seconde (fps) et les stations de travail iMac Pro 27" Retina 5k à faible latence. Cela permet aux étudiants dans le domaine des médias et de l'industrie du divertissement de diffuser à distance des flux 4k/5k à 40 images par seconde et d'accéder à des vidéos, modèles et autres fichiers en ultra-haute résolution depuis leur poste de travail sur le campus, comme s'ils étaient assis juste en face ! Parmi les établissements d'enseignement qui utilisent Splashtop, citons Stanford, Berkeley Penn State, Cornell et bien d'autres.

Les établissements d'enseignement devraient-ils revenir à la normale après la COVID-19?

Le College des Arts de l'Université Wayne State s'est tourné vers Splashtop pour donner aux étudiants un accès à distance aux labos informatiques scolaires. L'un des avantages à long terme de Splashtop est que l'accès virtuel aux ordinateurs scolaires permet d'augmenter la longévité et l'utilité de ces appareils. La division CTE du Laney College est un autre collège qui utilise Splashtop pour les Labos Informatiques Virtuels.

Si le darwinisme nous a appris une chose, c'est que ceux qui survivent sont ceux qui sont les plus réactifs au changement. Et la réalité est que cela reste vrai pour les organisations, car les crises nous obligent à nous adapter.

Ainsi, dans un monde post-COVID, il est probable que les institutions universitaires qui survivront seront celles qui non seulement se seront adaptées au changement mais l'auront accepté et auront progressé avec lui.

Cela signifie que les institutions universitaires devront être plus fluides et plus flexibles dans leur offre en raison du changement de mentalité.

Les laboratoires informatiques à distance sont là pour rester.

Où que ce monde post-COVID nous mène, Splashtop sera là pour soutenir l’éducation:

« Le coronavirus COVID-19 est un rappel frappant de la raison pour laquelle nous avons lancé Splashtop en premier lieu: aider les organisations traditionnelles comme les écoles à devenir plus flexibles en intégrant des solutions d’accès à distance efficaces dans leurs opérations. » - Mark Lee, PDG de Splashtop