Bureau à distance pour les enseignants, les professeurs et le corps académique

Grâce à Splashtop, les enseignants et les professeurs peuvent accéder à distance aux ordinateurs de leur école depuis n'importe ou leur domicile à partir de n'importe quel autre appareil.

Accès à distance en dehors de l'école

Beaucoup de gens pensent que les enseignants font la plus grande partie de leur travail en classe. Mais les enseignants savent qu'il y a toujours plus de travail à faire que ne le permet la journée scolaire.

Les enseignants travaillent à la maison le soir et le week-end, ou à partir de différents endroits où ils peuvent trouver quelques minutes pour faire certaines choses. Mais il arrive que les enseignants aient besoin d'accéder à l'ordinateur de leur école pour effectuer une tâche.

Avec Splashtop, les écoles, les collèges et tout autre établissement d'enseignement peuvent donner à leurs professeurs un accès à distance à leurs propres ordinateurs de travail à partir de n'importe quel appareil. Les enseignants peuvent utiliser n'importe quel appareil Windows, Mac, Chromebook, iOS ou Android pour accéder à leurs ordinateurs Windows, Mac et Linux.

Grâce à l'accès à distance aux ordinateurs scolaires, les professeurs peuvent accéder à distance tous leurs fichiers et contrôler à distance les applications gourmandes en ressources qui se trouvent sur les ordinateurs scolaires.

Accès sécurisé

Splashtop dispose d’un éventail de fonctionnalités de sécurité, notamment le cryptage 256 bits, l’authentification des appareils et l’authentification à deux facteurs. Nos serveurs sont protégés par une prévention des intrusions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et une atténuation des attaques DDoS (déni de service distribué). Cela signifie que les données de l’école et des élèves sont protégées à chaque étape du processus.

Splashtop alimente plus de 30 millions d'utilisateurs dans le monde. Splashtop jouit de la confiance de grandes banques, de services de police, d'agences gouvernementales, de collectivités locales et d'entreprises publiques.

