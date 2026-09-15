Combien de personnes peuvent accéder à un seul appareil ? Il arrive souvent que plusieurs personnes aient besoin d’un accès à distance au même ordinateur, par exemple pour collaborer, se former, résoudre un problème ou utiliser un logiciel spécialisé. Mais tout comme plusieurs personnes auraient du mal à s’asseoir devant le même ordinateur en même temps, il peut être difficile pour plusieurs personnes de se connecter à distance au même appareil.
Windows standard n’autorise qu’une seule session active de bureau à distance à la fois. Si un deuxième utilisateur tente de se connecter, Windows déconnecte la première personne pour libérer de la place, ce qui rend impossible un véritable accès simultané à la même machine sans logiciel supplémentaire. Une bonne plateforme d'accès à distance doit prendre en charge l’accès simultané, de préférence sans configuration, autorisations ni gestion des sessions inutilement complexes.
Alors, comment plusieurs utilisateurs peuvent-ils accéder à la même machine à distance ? Voyons comment fonctionne l’accès à distance multi-utilisateur, dans quels cas il est utile, et comment Splashtop permet un accès à distance sécurisé et haute performance, même pour plusieurs utilisateurs simultanés.
Qu’est-ce que l’accès multi-utilisateur au bureau à distance ?
L’accès multi-utilisateur à un bureau à distance permet à plusieurs personnes de se connecter à distance au même ordinateur. Avec un forfait Splashtop Business Access Pro ou Splashtop Enterprise, jusqu’à trois utilisateurs peuvent se connecter au même ordinateur en même temps. Tous les utilisateurs connectés partagent le même bureau, les mêmes applications, les mêmes fichiers et la même activité à l’écran, ce qui en fait un outil précieux pour la collaboration et la formation à distance.
Cela diffère du cas où plusieurs personnes accèdent au même appareil de manière indépendante dans des sessions distinctes, ou utilisent des bureaux virtuels séparés. Il s’agit d’une session partagée dans laquelle les utilisateurs connectés disposent simultanément d’un accès à distance et du contrôle à distance.
Pourquoi utiliser Splashtop pour l’accès à distance multi-utilisateur ?
Splashtop est conçu pour offrir un accès à distance multi-utilisateur fluide, permettant l'accès à distance et le support à distance sur tous les appareils et sites, notamment :
1. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder au même ordinateur
Splashtop est conçu pour permettre des connexions à distance rapides et efficaces, y compris la prise en charge de plusieurs utilisateurs se connectant simultanément à un même ordinateur. Tous les utilisateurs connectés peuvent voir et utiliser la même session de bureau, ce qui en fait un outil puissant pour la collaboration et le dépannage à distance.
2. Les utilisateurs peuvent se connecter depuis différents appareils
Splashtop permet aux utilisateurs de se connecter à et depuis une grande variété de points de terminaison, quel que soit le type d’appareil ou le système d’exploitation. Les utilisateurs peuvent se connecter depuis des ordinateurs, des tablettes ou des appareils mobiles, et bénéficient ainsi d’une incroyable flexibilité pour travailler de n’importe où. Cela fait de Splashtop un excellent choix pour les équipes distribuées, les employés à distance, les techniciens IT, les formateurs, et bien plus encore.
3. Les sessions restent fluides et utilisables
L’accès multi-utilisateur n’est utile que si la session à distance reste fluide, continue et réactive. Si la session est saccadée et difficile à gérer, elle crée une expérience utilisateur frustrante avec une efficacité limitée.
Splashtop offre un accès à distance haute performance, un streaming à faible latence et la prise en charge des workflows visuels les plus exigeants, afin de rendre les sessions à distance efficaces et fluides. Cela fait également de Splashtop un excellent choix pour des tâches telles que les revues de conception, le dépannage, la formation logicielle et l’accès partagé aux postes de travail.
4. Les administrateurs gardent le contrôle des accès
Splashtop fournit aux administrateurs les outils de contrôle et de gestion dont ils ont besoin pour sécuriser les accès. Les administrateurs peuvent gérer quels utilisateurs et groupes peuvent se connecter à des appareils spécifiques, afin de maintenir un accès restreint et sécurisé. Ces contrôles incluent la gestion centralisée des utilisateurs et des ordinateurs, les autorisations et l’authentification, permettant aux administrateurs de gérer les accès en toute sécurité.
Gardez à l’esprit que chaque utilisateur doit disposer d’un compte individuel. Des identifiants partagés réduisent la responsabilisation et risquent de permettre à des utilisateurs non autorisés de se connecter à un appareil restreint à l’aide d’un compte partagé.
Cas d’usage courants de l’accès à distance multi-utilisateur
Cela soulève la question : pourquoi plusieurs utilisateurs auraient-ils besoin d’accéder à distance à un seul appareil en même temps ? Même si l’accès à distance multi-utilisateur est moins utilisé que l’accès pour un seul utilisateur, il présente encore de nombreux cas d’usage courants, notamment :
1. Résolution collaborative des problèmes
Lorsque deux techniciens ou plus doivent accéder au même appareil, par exemple pour diagnostiquer ou résoudre des problèmes, l’accès à distance multi-utilisateur est essentiel. Un bon accès à distance permet aux spécialistes de rejoindre des sessions actives sans avoir besoin d’un outil distinct de partage d’écran, avec une visibilité partagée sur le même système, les mêmes applications et les mêmes erreurs, où qu’ils se trouvent.
2. Formation à distance et intégration
L'accès à distance multi-utilisateur est également un outil puissant pour former et intégrer les employés à distance. Grâce à cela, les formateurs peuvent montrer aux apprenants comment utiliser des logiciels, des flux de travail ou des processus directement sur l’ordinateur distant, en proposant une formation pratique depuis n’importe où. C’est particulièrement utile pour des tâches comme l’observation d’un technicien ou la formation sur les applications, car cela permet aux participants d’observer le même bureau à distance et d’interagir selon les besoins.
3. Accès partagé à des logiciels spécialisés
Certaines entreprises disposent de postes de travail équipés d’applications sous licence, gourmandes en ressources ou spécialisées, auxquelles il n’est pas possible d’accéder ailleurs, comme des outils de développement ou des applications d’ingénierie. Avec l’accès à distance multi-utilisateur, les utilisateurs peuvent accéder au poste de travail et collaborer sur des projets sans le dupliquer sur chaque appareil.
4. Examiner le travail ensemble
L’accès multi-utilisateur permet aux utilisateurs d’examiner le même document, la même application, le même jeu de données ou le même design en temps réel, ce qui améliore la collaboration, simplifie les retours et favorise une meilleure prise de décision. Gardez à l’esprit que ces utilisateurs travaillent dans la même session de bureau à distance, il est donc important de bien coordonner qui contrôle l’appareil (comme lors d’une collaboration en personne).
5. Accès à distance aux postes de travail partagés
Lorsque les entreprises disposent de postes de travail partagés, comme des ordinateurs de bureau, des systèmes de production ou des salles informatiques, il est souvent nécessaire que plusieurs personnes y travaillent en même temps. L’accès à distance multi-utilisateur permet à plusieurs utilisateurs autorisés d’accéder au même appareil, afin qu’ils puissent travailler ensemble lorsque nécessaire ou individuellement selon les besoins.
Comment fonctionne l’accès multi-utilisateur avec Splashtop
L’accès à distance est facile avec Splashtop, que vous ajoutiez un utilisateur ou plusieurs. Vous pouvez configurer un accès multi-utilisateur en seulement छह étapes simples :
Configurez l’ordinateur à distance : Tout d’abord, installez Splashtop sur l’ordinateur auquel les utilisateurs doivent accéder, puis ajoutez-le à l’équipe ou au compte Splashtop approprié.
Ajouter des utilisateurs autorisés : Une fois l’appareil configuré, vous pouvez ajouter des utilisateurs en créant des comptes utilisateur ou en les invitant. Les utilisateurs peuvent être organisés en groupes selon les besoins, mais évitez les identifiants partagés ; chaque utilisateur doit disposer d’un compte individuel.
Attribuer l’accès aux ordinateurs : Une fois les utilisateurs configurés, vous pouvez leur attribuer l’accès aux ordinateurs dont ils ont besoin pour leur travail. Cela peut être effectué par groupes ou par utilisateurs individuels, et tout est géré à partir de contrôles d’accès centralisés.
Configurer les autorisations des utilisateurs : Les utilisateurs peuvent également recevoir différentes autorisations et capacités après avoir été attribués à des appareils. Cela inclut l’accès à des fonctionnalités telles que le contrôle à distance, le transfert de fichiers, l’impression à distance, et l’enregistrement de session, selon les besoins de leur rôle.
Se connecter au même ordinateur : Lorsque plusieurs utilisateurs doivent accéder au même ordinateur, ils peuvent le faire en lançant Splashtop et en sélectionnant l’appareil auquel ils doivent se connecter. Les utilisateurs connectés verront le même bureau à distance et la même activité à l’écran, et jusqu’à trois utilisateurs peuvent se connecter simultanément.
Coordonner le contrôle partagé : Lorsque plusieurs utilisateurs accèdent au même bureau, ils le contrôlent simultanément, ce qui signifie que les actions du clavier et de la souris affecteront le même bureau. Il est important d’établir des consignes de communication claires lorsque plusieurs utilisateurs participent, afin que l’accès à distance ne se transforme pas en lutte pour le contrôle.
Que rechercher dans un logiciel de bureau à distance pour plusieurs utilisateurs
Lorsque vous recherchez une solution de bureau à distance, certaines fonctionnalités clés sont incontournables. Assurez-vous de choisir une plateforme offrant ces capacités essentielles :
Prise en charge des connexions simultanées à un même ordinateur, permettant un accès multi-utilisateur.
Des autorisations utilisateur et ordinateur claires pour empêcher l’accès aux utilisateurs non autorisés.
Comptes utilisateur individuels, plutôt que des identifiants partagés
Authentification multifacteur (MFA) pour vérifier les tentatives de connexion.
Accès assisté et sans surveillance pour une utilisation simplifiée.
Un accès multi-appareil pour que les utilisateurs puissent se connecter quel que soit le type d’appareil ou le système d’exploitation.
Performances stables avec plusieurs connexions.
Prise en charge du multi-écran.
Transfert de fichiers et impression à distance.
Enregistrement des sessions et journaux d’activité pour la responsabilisation, la sécurité et les audits.
Une administration centralisée pour gérer les accès et les règles depuis un seul endroit.
Déploiement et gestion simplifiés.
Il n’est donc pas surprenant que Splashtop offre chacune de ces fonctionnalités, en les réunissant au sein d’une plateforme unique qui facilite la gestion de l’accès à distance sur tous les appareils (y compris l’accès multi-utilisateur) sans complexité inutile.
Comment gérer en toute sécurité l’accès à distance multi-utilisateur
Lorsque vous autorisez plusieurs utilisateurs à accéder au même appareil, cela implique des considérations de gestion supplémentaires et certains défis. Pour vous y aider, nous avons créé une liste de conseils pratiques pour gérer en toute sécurité l’accès à distance pour plusieurs utilisateurs :
Utilisez des comptes utilisateur individuels : chaque utilisateur doit disposer de son propre identifiant, plutôt que de partager des noms d’utilisateur et des mots de passe. Cela permet de rendre l’accès traçable jusqu’à des personnes spécifiques, améliorant ainsi la sécurité et la responsabilité.
Exiger l’authentification multifacteur : Les mots de passe seuls ne suffisent pas à sécuriser les comptes. L’authentification multifacteur ajoute un niveau de sécurité supplémentaire, obligeant les utilisateurs à vérifier leur identité avant de se connecter, ce qui complique l’accès pour les utilisateurs non autorisés. Assurez-vous que la MFA est obligatoire pour tous les utilisateurs afin de sécuriser l’accès aux comptes.
Limitez l’accès aux ordinateurs nécessaires uniquement : Les utilisateurs ne doivent pas bénéficier d’un accès sans restriction. Assurez-vous que les utilisateurs n’ont accès qu’aux systèmes dont ils ont besoin, et vérifiez régulièrement les attributions des utilisateurs et des groupes afin de garantir que les autorisations d’accès restent à jour.
Appliquez des autorisations basées sur les rôles : Les capacités doivent également être limitées en fonction du rôle et des besoins. Si les utilisateurs n’ont pas besoin de fonctionnalités telles que le transfert de fichiers ou l’impression à distance dans le cadre de leur travail, ils ne doivent pas se voir accorder l’accès à ces capacités.
Examinez l’activité des sessions : La journalisation et la surveillance de l’activité des utilisateurs sont importantes pour la cybersécurité. Utilisez des journaux de session et des enregistrements lorsque c’est possible pour suivre l’activité et contrôler qui accède à quels appareils et à quel moment, en cas d’activité suspecte.
Supprimer rapidement l’accès : Une fois que les utilisateurs n’ont plus besoin d’accéder à un appareil, cet accès doit être révoqué rapidement. Cela comprend la révision des autorisations d’accès lors de l’intégration et du départ des employés, ainsi qu’en cas de changement de rôle, afin de garantir que les utilisateurs n’ont que l’accès dont ils ont besoin.
Quand l’accès multi-utilisateur Splashtop est la solution idéale
Splashtop convient parfaitement lorsque :
Plusieurs utilisateurs doivent visualiser ou contrôler le même appareil.
Les techniciens doivent dépanner ensemble.
Les équipes ont besoin d’accéder à un poste de travail partagé.
Les formateurs doivent présenter des logiciels ou des flux de travail aux employés à distance ou en mode hybride.
Les employés doivent pouvoir collaborer dans la même application ou le même environnement informatique, même lorsqu’ils travaillent à distance.
Les administrateurs ont besoin d’un contrôle centralisé des autorisations d’accès à distance pour les utilisateurs et les ordinateurs.
Votre organisation a besoin à la fois d’un accès à distance assisté et sans surveillance.
Si les utilisateurs ont besoin d’un environnement de bureau distinct et privé, une configuration multi-session ou de bureau virtuel peut être nécessaire.
Splashtop offre aux utilisateurs un moyen pratique d’accéder à un seul appareil à distance et d’y collaborer, sans compromettre la vitesse ni les performances. Grâce à sa gestion centralisée des accès, à ses contrôles de sécurité et à sa flexibilité multi-appareil, Splashtop permet aux utilisateurs de travailler en toute sécurité depuis n’importe où, sur n’importe quel appareil.
Prêt à travailler de n’importe où, sur n’importe quel appareil ? Commencez dès aujourd’hui avec un essai gratuit de Splashtop.